Parhaat vinkit pitkään ja terveeseen elämään – ”Melkoinen ihmelääke”

Jos tavoitteena on elää pitkä ja terve elämä, yksi ihmelääke on uutuuskirjan mukaan ylitse muiden.

Vanhaan sanontaan ”terve sielu terveessä ruumiissa” sisältyy vinha totuus.

Näin kirjoittaa brittiläinen tietokirjailija Helen Thomson uutuusteoksessaan Fiksaa elämäsi – Hyvinvointia tieteen keinoin (Into Kustannus).

Thomson on palkittu terveystieteisiin perehtynyt toimittaja, joka on kirjoittanut artikkeleita esimerkiksi BBC:lle ja The Guardianille. Hän kertoo itse pettyneensä self-help-kirjallisuuteen ja siksi halunneensa kirjoittaa kirjan, joka kokoaa yhteen tieteellisesti tutkitut toimivat itsehoitokeinot.

Terve keho auttaa ylläpitämään mielenterveyttä

Yksi teema, jota Thomson käsittelee, on pitkän ja terveen elämän salaisuus.

Hän ei anna yksityiskohtaisia ruokavalio- tai liikuntaneuvoja, vaan tarkastelee aihetta mielen ja kehon vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Thomson toteaa, että terve keho auttaa ylläpitämään mielenterveyttä – mutta yhteys toimii myös toiseen suuntaan, mitä ei aina huomata.

– Myönteinen mielenlaatu voi nimittäin käynnistää muutoksia, jotka auttavat parantamaan kuntoa ja pudottamaan painoa, lisäävät voimavaroja ja vähentävät henkistä kuormitusta. Se voi auttaa nujertamaan saamattomuuden, lisäämään motivaatiota ja pitämään yllä hyvää kuntoa myös tulevaisuudessa, hän kirjoittaa.

Aerobinen liikunta ja voimaharjoittelu tehostavat toistensa vaikutuksia.

Näin monipuolisesti liikunta vaikuttaa

Erityinen ”ihmelääke”, joka taatusti lisää tervettä elinaikaa, on Thomsonin mukaan liikunta.

Liikunta hidastaa kehon ja aivojen ikääntymisprosessia, ja se myös käynnistää prosesseja, jotka puhdistavat elimistöä loppuun kuluneista soluista.

– Liikunta on melkoinen ihmelääke, jos tavoitteena on elää pitkä ja terve elämä, Thomson kirjoittaa.

Liikunta auttaa torjumaan syöpää, lihavuutta, diabetesta, masennusta ja sydänkohtauksia, hän luettelee.

– Se ehkäisee enemmän ennenaikaisia kuolemia kuin mikään tunnettu lääkeaine, ja oikein käytettynä sillä ei ole lainkaan sivuvaikutuksia.

Tietokirjailija Helen Thomson kokosi yhteen tieteellisesti tutkitut itsehoitokeinot.

Parhaat vinkit pitkään ja terveeseen elämään:

1. Ota tavoitteeksi 2,5 tuntia aerobista liikuntaa viikoittain. Se voi olla esimerkiksi juoksua, reipasta kävelyä tai tanssia. Muista myös lisätä viikko-ohjelmaasi kaksi voima- ja kestävyysharjoittelukertaa – punttien nostelua tai puutarhassa lapiointia.

Kumpikin kuntoilumuoto kohentaa fyysisen ja psyykkisen terveydentilasi eri osa-alueita, ja ne tehostavat toistensa vaikutuksia.

2. Monipuolinen harjoittelu kehittää erilaisia kognitiivisia toimintoja. Painojen nostelu parantaa ongelmanratkaisukykyä, juoksu vaalii tarkkaavaisuutta ja muistia, ja jooga suojaa ahdistukselta ja masennukselta.

3. Myönteinen ajattelutapa voi lisätä liikunnan hyötyjä ja pidentää elinikää useilla vuosilla.

4. Syö monipuolisesti, jotta suolistobakteerisi tukisivat kehosi ja aivojesi toimintoja.

5. Koeta vähentää kalorien saantia parina päivänä viikossa. Kalorien rajoittaminen näyttää lupaavalta keinolta ehkäistä ikääntymisen mukanaan tuomia sairauksia.

Lähde: Helen Thomson: Fiksaa elämäsi – Hyvinvointia tieteen keinoin, Into Kustannus, 2022.