2-vuotias tyttö juoksi rekan alle isän silmien edessä – Nyt Jenna haluaa tietää, kuka pelasti hänen henkensä

1990-luvun alussa Etelä-Pohjanmaalla pienen tytön henki pelastui kuin ihmeen kaupalla. Nyt tyttö on kasvanut aikuiseksi ja haluaa löytää pelastajansa.

Parivuotias Jenna Isoaho oli ajelulla isänsä Teuvon kanssa kotipitäjässään Ylistarossa Etelä-Pohjanmaalla. Isä ja tytär olivat kulkemassa Kyrönjoen ylittävällä Paakkarin sillalla, kun polttoaine loppui.

Elettiin 1990-luvun alkua. Siihen aikaan sillan toisessa päässä toimi huoltoasema, josta Jennan isä lähti noutamaan kanisterilla täydennystä tankkiin. Tytärtään Teuvo kehotti odottamaan autossa, ja lukitsi lähtiessään vielä auton ovet.

Palatessaan autolle isä todisti kauheinta mahdollista kauhunäkyä. Hänen pieni tyttärensä oli onnistunut saamaan ovet auki ja oli päättänyt lähteä tepastelemaan isänsä perään.

Samaan aikaan rekka lähestyi pientä taaperoa kohti kovaa vauhtia. Isä tiesi, ettei hän ehtisi millään pelastamaan lastaan.

Sitten tapahtui hämmästyttävä käänne. Paikalle osunut mieskuljettaja pysäytti autonsa kuin suoraan lennosta ja syöksyi ohjaamosta kohti sillalla tepsuttavaa tyttöä. Aivan viimeisellä hetkellä mies onnistui kauhaisemaan lapsen syliinsä ja vetämään pois rekan alta.

Tällä ylistarolaisella sillalla oli tapahtua karmea onnettomuus 32 vuotta sitten. Toisessa päässä siltaa on nykyisin kauppa. 1990-luvun alussa samalla paikalla oli huoltamo, josta Jennan isä lähti hakemaan sinä päivänä bensiiniä.

Siinä vaiheessa isäkin oli jo ehtinyt hengästyneenä paikalle. Hän kietoi Jennan tiukasti syleilyynsä ja kiitteli vuolaasti tyttärensä hengen pelastanutta kuljettajaa.

Shokin valtaama isä ei kuitenkaan tajunnut kysyä, kuka mies oli, missä hän asui tai mikä hänen numeronsa oli.

Kun tilanne rauhoittui, molemmat osapuolet lähtivät jatkamaan matkaa omiin suuntiinsa, eivätkä tavanneet toisiaan enää koskaan.

Kuka tuo mystinen pelastaja oli? Kysymys painaa Jennan mieltä tänäkin päivänä.

Jenna sai kuulla tapahtuneesta isältään ollessaan parikymppinen. Hän oli hämmentynyt.

– Aivan kuin olisi kuunnellut jonkun muun elämästä kerrottua tarinaa. Niin kovasti se yllätti.

Tämän pienen Jenna-tytön tuntematon mies pelasti joutumasta rekan alle.

Isä oli vaiennut asiasta tyttärelleen parinkymmenen vuoden ajan. Miksei kertonut aiemmin? Jenna ihmetteli.

Mutta isänsä kasvot nähdessään tytär ymmärsi, miksi.

– Isä sanoi kyyneleet silmissään, ettei tapahtuneesta ole ollut helppo puhua. Asia oli edelleen hyvin traumaattinen hänelle.

Kyrönjoen yli kulkeva Paakkarin silta sijaitsee Ylistaron keskustassa.

Isä ja tytär sopivat, että he etsivät miehen ja kiittävät häntä kasvotusten. Helppoa se ei kuitenkaan ollut, koska miehestä ei ollut mitään tietoa. Isä ei tuntenut miestä, joten paikallinen hän tuskin oli. Ja vaikka mies olisikin asunut Ylistarossa, olisi hän tullut jotain kautta isän tietoon.

Aikaa kului. Jenna muutti Ylistarosta useaksi vuodeksi muualle Suomeen. Etsintäoperaatio jäi niille sijoilleen.

Yli kolmekymmentä vuotta tapahtuneen jälkeen Jenna on päättänyt viimein ratkaista arvoituksen.

Hän tietää, että miehen löytyminen olisi hyvin tärkeää myös hänen isälleen. Teuvo kuoli muutama vuosi sitten 88-vuotiaana.

– Isä oli niin syvästi kiitollinen miehelle, joka pelasti minut oman henkensä uhalla.

Jennan isä Teuvo kuoli vuonna 2020. Hän olisi arvostanut suuresti, jos olisi päässyt kiittämään tyttärensä pelastaa kädestä pitäen.

Tärkein syy etsintöjen aloittamiselle löytyy kuitenkin kotoa. Jenna on nykyään 6-vuotiaan tyttären äiti. Se on laittanut asiat aivan uuteen tärkeysjärjestykseen.

– Ilman pelastajaani minulla ei olisi nyt omaa pientä enkeliä. Ilman häntä en saisi olla äiti hänelle.

Läheltä piti -tilanteesta on kulunut aikaa 32 vuotta. Jennalle on sanottu, ettei miestä kannattaisi etsiä, koska hän tuskin muistaa enää koko tapausta. Jenna on eri mieltä.

– Jos joku on joskus pelastanut pienen lapsen rekan alta oman henkensäkin vaarantaen, ei sitä varmasti koskaan unohda.

32-vuotias Jenna on muuttanut takaisin kotiseudulleen Etelä-Pohjanmaalle. Hän asuu Seinäjoella. Parinkymmenen kilometrin päässä oleva kotipitäjä Ylistaro kuuluu nykyään samaan kaupunkiin.

Nyt Jenna kertoo olevansa tarpeeksi rohkea etsiäkseen miehen käsiinsä. Tämän viikon maanantaina Jenna kirjoitti pelastajastaan avoimen ”etsintäkuulutuksen” Facebook-sivuilleen.

Keskiviikkoon mennessä päivitystä on jaettu runsaasti. Jenna toivoo pyynnön tavoittavan myös kohteensa. Miehen, joka tällä hetkellä on kolmikymppistä Jennaa huomattavasti iäkkäämpi. Olihan hän tapahtumahetkellä jo aikuinen.

Jenna ei voi olla täysin varma, onko hänet pelastanut henkilö enää edes hengissä. Jenna olisi silti suuresti kiitollinen, jos jostain löytyisi edes joku, joka tunsi kyseisen miehen.

– Ehkä hänellä on lapsia, lapsenlapsia tai puoliso. Joku, joka osaisi kertoa lisää kuka hän oli. Toki toivon, että saisin itse kohdata pelastajani.

Jennan on vaikea kuvailla, miten mahtavalta tuntuisi tavata henkilö, jonka ansiosta hän on edelleen elossa. Sanoja hakiessa hän purskahtaa itkuun. Kiitollisuuden tunne valtaa koko kehon.

Kyynelten läpi Jenna saa sanotuksi viestin, jonka hän toivoo vielä pääsevänsä välittämään pelastajalleen:

– Kiitos rohkeudesta. Kiitos mahdollisuudesta saada jatkaa elämääni.

Tiedätkö tapauksesta jotain? Voit kertoa jutun kirjoittaneelle toimittajalle tietosi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pasi.lapinkangas@iltasanomat.fi - ja välitämme otollisimmat vihjeet Jennalle.