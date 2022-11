Kommentti: Kotonani käynyt remonttimies kommentoi raskauttani yllättävästi – nämä sanat muistan ikuisesti

Tuntemattomien ystävälliset sanat ja teot voivat vaikuttaa vastaanottajan päivään hyvin syvällä tavalla, kirjoittaa Ilta-Sanomien featuretoimituksen toimittaja-tuottaja Mira Hurmas.

Syksyllä 2021 olin ahdistunut, tuskissani ja jännittynyt. Vatsani sisällä sykki kaksi sydäntä. Kaksoset. Tuleva pelotti minua. Olin jo äitiyslomalla. Kodissamme oli pieni remontti, jonka vuoksi kaksi remonttimiestä kulki edestakaisin kotimme ja pihamme välillä. Röhnötin terassilla etuovemme edessä ja yritin saada mahdollisimman mukavan asennon. Vanhempi remonttimiehistä kyseli raskaudestani.

Kun selvisi, että kyseessä on kaksoset, tuttu kauhistelu alkoi. Vastasin mahdollisimman ystävällisesti, vaikka en olisi jaksanut. ”Joo, kyllä varmasti hommaa riittää.” ”Kyllä, kaksoset olivat alkuun järkytys.”

Nuorempi remontoija seurasi keskustelua sivusta. Huomasin, että hän aikoi osallistua keskusteluun. No niin, taas mennään, mietin. Mutta hän sanoikin jotain, mikä yllätti minut. Hän kertoi lämpimään sävyyn omista tyttäristään ja siitä, kuinka lasten äidin puolella oli kaksosia. ”Jos hyvin käy, molemmat lapseni voivat aikuisina saada kaksoset.” Katsoin häntä. Hän sanoi sen vilpittömästi hymyillen.

Jos hyvin käy.

Ne pienet sanat jäivät soimaan päähäni. Tartuin niihin kiinni. Remontoijalle kohtaaminen oli varmaan vain small talkia asiakkaan kanssa. Minulle sanat merkitsivät valtavasti. Olin läpi raskauden tottunut siihen, kuinka monet tutut ja tuntemattomat kauhistelivat kaksosraskauttani.

Tuntemattoman lausumat lämpimät sanat voivat merkitä niiden kohteelle todella paljon. Aloin pohtia, millaisia lämpimiä kohtaamisia minulla on ollut tuntemattomien kanssa.

Kerran nuorempana istuin metrossa aurinkolasit silmillä, koska silmäni punoittivat itkusta. Minulla oli ollut hirveä riita silloisen poikaystäväni kanssa. Tunsin oloni mitättömäksi. Katselin metron ikkunasta ulos ja kuuntelin musiikkia kuulokkeistani. Huomasin, että vastapäätä istuvan miehen suu liikkui. Hän taisi sanoa minulle jotain. Otin kuulokkeen pois korvastani: ”Halusin vaan sanoa, että olet tosi kaunis.” Tuijotin miestä hämmentyneenä. ”Ai kiitos,” sain sanottua. Mies ei yrittänyt jatkaa keskustelua mitenkään. Hän vain halusi sanoa tuon asian tuntemattomalle. Se piristi mieltäni.

Tein monta vuotta töitä viihdetoimittajana, ja olen varmasti tavannut suurimman osan suomalaisista julkkiksista, monet useampaan kertaan. Kuten varmaan kaikilla viihdetoimittajilla, minulla on ollut sekä hyviä että huonoja kohtaamisia julkkisten kanssa.

Mieleeni on painunut ensimmäinen työkeikkani Kultainen Venla -gaalassa. Olin todella jännittynyt ja täynnä intoa. En oikein tiennyt, mitä minulta keikalla halutaan ja minulla oli kova näyttämisen halu. Ajattelin, että täältä löytyy nyt kova uutinen tai paljon lukijoita vetävä nettijuttu. Poukkoilin väentungoksessa julkkiksen luota toisen luo ja latelin mieleeni tulevia kysymyksiä.

Bongasin väentungoksesta yhden sen hetken kovimmista miesnäyttelijöistä ja säntäsin innoissani hänen luokseen. Hän kuunteli kysymyksiäni ystävällisesti ja vastasi. Yllättäen hän asetti kätensä lämpimästi olkapäilleni, katsoi minua silmiin ja sanoi: ”Rauhoitu. Kaikki on hyvin.” Olin tilanteesta häkeltynyt, mutta rauhoituin. Tämä on kohtaaminen, jonka joku voi varmasti tulkita myös huonoksi. Minulle se oli hyvä, sillä se pysäytti minut hetkeen ja tajuamaan, että ei tässä ole mitään hätää.

Sitten on eräs entinen missi, joka ottaa kuvauksissa kaikki huomioon. Hän kaataa aina muille kahvit ennen itseään ja tarjoutuu kantamaan esimerkiksi kamerakalustoa. Asioita, joita häneltä ei todellakaan odoteta.

On julkkis, joka lohdutti minua, kun olin juuri ennen kuvauksia törttöillyt autollani. Näiden julkkisten nimillä ei ole väliä, sillä he eivät ansaitse yhtään sen enempää tai vähempää kiitosta siitä, että ovat käyttäytyneet toisia kohtaan mukavasti.

Pienillä teoilla ja sanoilla voi olla suuri merkitys. Hetket vaativat myös tilannetajua. Samana päivänä, kun olin jäänyt äitiyslomalle, istuin Helsingin keskustan kahvilassa nauttien kakkupalasta ja kahvista. Näin kuinka kahvilan terassille tuli pariskunta kaksosrattaiden kanssa. Hei, nuo ovat samat rattaat, jotka mekin olemme ostaneet. Innostuin.

Vauvojen äiti ja isä alkoivat syöttää vauvoja tuttipulloista. He näyttivät ihanilta ja kaikki näytti niin helpolta. Noin vaivattomastiko meidän perheemme myös pian käy kahviloissa, pohdin. Tämä on kohtaloa, mietin. Tahdoin sanoa vanhemmille jotain ystävällistä. Kun lähdin kahvilasta, keräsin rohkeuteni ja menin sanomaan jotain siitä, kuinka ihanat vauvat heillä oli ja kerroin itsekin odottavani kaksosia.

Mies ei vastannut mitään, hän vain tuijotti minua. Nainen vastaili lyhyesti. Ymmärsin, ettei seurani ollut kaivattua. Toivotin heille mukavaa päivänjatkoa ja lähdin nolona tilanteesta pois. Olin myös ärsyyntynyt, miksi he olivat nuivia minua kohtaan, minähän olin mennyt ystävällisesti heidän luokseen. Sitten tajusin jälleen vanhan viisauden: et voi ikinä tietää, mitä toinen ihminen käy läpi. Ehkä olin osunut heidän luokseen hankalaan hetkeen, vaikka tarkoitukseni oli hyvä.

Sittemmin itselläni on ollut lukuisia mukavia kohtaamisia, kun tuntemattomat ovat kommentoineet kaksosvauvoja. Mieleeni on jäänyt esimerkiksi Prisman irtokarkkihyllyllä kohtaamani vanhempi rouva. Minä ja vauvat olimme nukkuneet edellisen yön erittäin huonosti. Vauvat olivat juuri saaneet rokotteita. He olivat kiukkuisia. Olin väsynyt ja kauhoin karkkia pussiin. ”Ihanat kaksoset. Minä toivoin aina, että olisin saanut kaksoset, mutta en koskaan saanut”, kuului yhtäkkiä.

Ihanko oikeasti, toivoiko joku kaksosia, ajattelin. Ja samassa hetkessä kaduin ajatustani, sillä olinhan minä valtavan onnekas. Keskustelimme rouvan kanssa karkkihyllyn edessä hetken. Lähdin kaupasta huomattavasti paremmalla mielellä kuin olin sinne tullut.

Kolmevuotiaan esikoisemme kanssa minulla on tapana joka ilta ennen nukkumaanmenoa luetella hänelle kolme kivaa asiaa kuluneesta päivästä. Asiat koskevat häntä itseään. Ne voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia: oli kivaa lukea kanssasi iltasatu, oli kivaa kun leikit niin nätisti siskon ja veljen kanssa sekä oli kivaa käydä kanssasi saunassa.

Useimpina iltoina hän myös tahtoo luetella kolme kohokohtaa omasta päivästään. Kivat asiat ovat muuntuneet hänen suussaan kauniiksi asioiksi. Eilen hän sanoi: ”Äiti, kolme kaunista asiaa tänään olivat…” ja sitten hän keksikin, että kertoo asiat vasta seuraavana päivänä. Tämä sopii oikein hyvin, sillä ei kauniita asioita pitäisikään sanoa pakotettuna. Uskon ja toivon kuitenkin, että esimerkin avulla hän alkaa huomata ympärillään tapahtuvat kauniit asiat. Ja ehkä iltarutiini onkin enemmän itseäni kuin häntä varten.

Ja vielä yksi asia: Jos joku kertoo olevansa raskaana, onnittele häntä. Mitään muuta ei tarvita.