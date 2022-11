Syötkö mahdollisimman harvoin pudottaaksesi painoa? Ei kannattaisi

Pitkiksi venyvät aterioiden välit vaikuttavat jaksamiseen ja voivat myös vaikeuttaa painonhallintaa.

Järkevä välipala on tärkeä osa tasaista ateriarytmiä, muistuttaa laillistettu ravitsemusterapeutti Maaria Haltsonen Ravistamosta.

Pitkiksi venyvät aterioiden välit vaikuttavat niin jaksamiseen kuin painonhallintaankin, sillä kova nälkä päivän aikana kostautuu usein iltasyömisenä ja ravitsemuksellisesti huonoina valintoina.

Optimaalinen ateriarytmi on usein noin 3–4 tunnin välein.

– Yhtä oikeaa ateriarytmiä ei tietenkään ole olemassa, koska kaikki ovat erilaisia. Osa voi pärjätä neljällä päivittäisellä aterialla, kun taas esimerkiksi urheilijoilla aterioita voi kertyä välipaloineen jopa kuusi. Jatkuva napostelu ei sekään ole hyvästä. Jos aterian jälkeen ei jaksa paria, kolmea tuntia, ei ole ehkä syönyt riittävästi kerralla tai ruoka ei ole ollut tarpeeksi täyttävää, Haltsonen sanoo.

Kun ateriarytmi on säännöllinen, voi annoskoot pitää maltillisina. Kun ihminen on tottunut säännölliseen syömiseen, nälkä yleensä ilmoittaa lähestyvästä ruoka-ajasta.

” Aluksi kannattaa laittaa vaikka kello hälyttämään ruoka-aikoihin.

Joskus voi kuitenkin käydä niin, ettei pitkiin ateriaväleihin tottunut elimistö enää lähetä nälkäsignaaleja. Uutta, tasaista ateriarytmiä voikin joutua opettelemaan joitain viikkoja.

– Aluksi kannattaa laittaa vaikka kello hälyttämään ruoka-aikoihin. Kun säännöllistä ateriarytmiä noudattaa riittävän pitkään, huomaa kyllä jossain vaiheessa, että kroppa heräilee ja nälkä tulee tasaisin väliajoin, Haltsonen vakuuttaa.

5 välipalojen sudenkuoppaa – vältä nämä ja jaksat paremmin

1. Jätät välipalan väliin

Välipala voi jäädä syömättä monesta eri syystä, Haltsonen kertoo. Joskus arki on niin kiireistä, ettei välipalalle tahdo löytyä aikaa.

Osa taas jättää välipalan väliin painonpudotuksen toivossa. Tämä kuitenkaan harvoin toimii, sillä kun nälkä kasvaa riittävän suureksi, syömisen hallinta pettää ja illalla tulee syöneeksi yli tarpeensa. Pelkkä lounas ei anna virtaa päivälliseen saakka, varsinkaan, jos iltapäivällä suuntaa liikkumaan.

Vaikka haluaisit pudottaa painoa, älä syö liian kevyitä välipaloja.

2. Syöt liian kevyesti

Myös liian kevyt välipala vaikuttaa jaksamiseen, etenkin, jos energiaa kertyy niukasti myös päivän muilla aterioilla.

– Liian vähäinen syöminen tekee olosta huonon ja nuutuneen. Energiavaje ei saisi olla liian suuri edes silloin, vaikka haluaisi pudottaa painoa. Usein syömisen yhteydessä puhutaan myös itsekurista, mutta ei kenelläkään ole itsekuria, jos on kova nälkä, Haltsonen huomauttaa.

3. Pelkäät hiilihydraatteja

Moni syö turhaan vähähiilihydraattista ruokaa. Kun energiansaanti on suhteutettu kulutukseen ja hiilihydraatit tulevat ravitsevista lähteistä, niitä ei ole syytä välttää.

Ravinnon hiilihydraatit varastoituvat lihasten glykogeenivarastoihin ja toimivat lihasten välittömänä polttoaineena. Kuitupitoiset hiilihydraatit pitävät myös suoliston hyvää mikrobitasapainoa yllä, mikä puolestaan vaikuttaa niin immuunipuolustukseen, mielialaan kuin jaksamiseenkin.

4. Saat välipaloista liikaa energiaa

Sokerisia jogurttijuomia ja pasteija mukaan paistopisteeltä. Tältä välipalat voivat kuulostaa, jos niitä ei suunnittele.

Tällöin välipaloista kertyy yleensä myös liikaa energiaa, sokeria ja kovia rasvoja. Nopeista hiilihydraateista tuskin tulee hyvä olo, kun verensokeri nousee ja laskee vauhdilla.

Jotta tulisi syöneeksi ravitsevan ja riittävän välipalan, se kannattaa suunnitella etukäteen aivan kuten päivän muutkin ateriat.

– Jos haluaa herkutella kahvin kanssa makealla, kannattaa ensin syödä alle normaali välipala, ravitsemusterapeutti neuvoo.

5. Välipala on pelkkää makeaa

Pulla kahvitauolla silloin tällöin mahtuu varsin hyvin perusterveelliseen ruokavalioon. Yksinään siitä ei kuitenkaan ole välipalaksi ja antamaan energiaa riittävän pitkäksi aikaa.

– Jos haluaa herkutella kahvin kanssa makealla, kannattaa ensin syödä alle normaali välipala, Haltsonen neuvoo.

Kasaa näistä elementeistä hyvä välipala

Välipalan tärkeimmät elementit ovat tässä: kuitupitoisia hiilihydraatteja, kasviksia, marjoja tai hedelmiä, proteiininlähde ja pehmeitä rasvoja.

Käytännössä riittävän monipuolinen välipala voi olla esimerkiksi kuitupitoinen leipä päällisineen sekä lasillinen maitoa tai jogurtti myslin, pähkinöiden ja marjojen kera. Myös puuro lisukkeineen toimii hyvänä välipalana.

Mitä pidempi aika lounaan ja päivällisen välillä on, sitä tärkeämpää on, että välipala on riittävän runsas ja monipuolinen.