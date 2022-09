Todella moni suomalainen valehtelee seksistä – nyt on miesten vuoro kertoa totuus: ”Olen joskus ajatellut hänen siskoaan...”

IS:n seksikyselyssä miesvastaajat kertoivat salailleensa muun muassa neitsyyttään, haluttomuuttaan tai sitä, että seksi tekee kipeää.

Rehvastelua seksikokemuksilla, joita oli todellisuudessa nolla, seksihaluista valehtelua, nautinnon teeskentelyä. Muun muassa näitä asioita mieslukijamme kertoivat pimittäneensä Ilta-Sanomien hiljattain teettämässä seksikyselyssä.

Kaikki tähän kyselyyn vastanneet olivat ilmoittaneet sukupuolekseen joko mies tai nainen kolmesta vaihtoehdosta. Valehtelu seksikumppanille näyttäisi olevan hyvin yleistä sukupuolesta riippumatta, sillä vastauksia tuli runsaasti. Miesten ja naisten vastaukset erosivat osin toisistaan.

Seksuaaliterapeutti Anni Varheenmaa huomauttaa, että kaikkia mielipiteitään ei tarvitse suodattamatta laukoa suoraan kumppanille, jos ne voivat loukata toista. Ennen kuin sanoo, kannattaa pysähtyä aina miettimään, mitä itse haluaisi seksikumppanin suusta kuulla ja mitä ei.

” Olen kertonut, että en ole harrastanut seksiä jonkun tietyn ihmisen kanssa, vaikka oikeasti olen ja useasti. Mies, 35

Seksiin liittyvistä asioista valehtelu on kuitenkin lähtökohtaisesti ongelma. Pahimmillaan vaikenemisesta ja valehtelusta voi tulla hankala kierre, jota on vaikea katkaista, Varheenmaa kertoo. Valehtelu heijastuu usein myös siihen, että suhteen asioista on muutenkin vaikea puhua avoimesti.

” Olen valehdellut esimerkiksi, että pidän seksikumppanin isoista rinnoista, vaikka oikeasti tykkään pienistä ja sopusuhtaisista. Olen valehdellut myös lauenneeni. Mies, 51

Haluttomuus voi olla miehille vaikea paikka

Miesvastaajat kertoivat, että usein joko oma tai kumppanin haluttomuus johti valehteluun omista tarpeista tai haluista.

” Puolisoni ei pysty minkäänlaiseen seksuaaliseen kanssakäymiseen, ja kokee siitä syyllisyyttä. Olen valehdellut, että ei haittaa, minuakaan ei nyt haluta. Mutta vuosi odottamista on masentavaa. Mies, 46

Miehisyyteen liitetään yhä vahvasti mielikuva siitä, että seksi kiinnostaa aina ja joka tilanteessa.

Miesten kokema syyllisyys ja paine haluttomuudesta sekä pelko suhteen kariutumisesta on ajanut monet miesvastaajat valehtelemaan kumppanilleen haluttomuudestaan seksiin.

” Olen kertonut, että tuntui hyvältä, vaikka ei tuntunut ja sanonut, että olen sillä tuulella, vaikken ole ollut. Eli perinteisiä uhrauksia parisuhteen suojelemiseksi. Mies, 33

Aivan kuten monet naiset, myös miehet kokevat joskus yhtä lailla haluttomuutta. Seksuaaliterapeutti Marja Kihlström kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että jokaisella on oikeus päättää, mikä on itselle sopiva määrä seksiä.

Haluttomuus voi aiheuttaa ongelmia suhteessa, jos siitä ei puhuta avoimesti. Se on kuitenkin luonnollinen ja ymmärrettävä asia, jos elämässä on paljon esimerkiksi stressiä, lyhyitä yöunia ja kiirettä, Kihlström muistuttaa.

Toisinaan miestenkin haluttomuuden takana on laajempia ongelmia, joihin on mahdollista saada apua: ongelmallinen suhde omaan kehonkuvaan, parisuhteen ongelmat tai menneisyyden vaikeat kokemukset seksistä voivat johtaa haluttomuuteen.

– Toivoisin, että myös miehet tai mieheksi itseään pitävät uskaltaisivat hakea apua, sillä seksuaalinen uskomus ”aina haluavasta miehestä” ei ole totta. Avun hakeminen on rohkeutta, Kihlström sanoi.

Jopa kipukin piti kestää ”kuin mies”

Monet miehet eivät kyselyn perusteella kovin avoimesti ilmaisseet, jos olisivat kaivanneet jollain tavalla erilaista seksiä. Jopa kipeää tekevästä suuseksistä ei kehdattu sanoa, vaan sen teeskenneltiin tuntuvan hyvältä.

” Olen, olen väittänyt nauttivani hänen tarjoamastaan suuseksistä vaikka se oli suoranaista kidutusta. Hampaat raapivat kalua oikein urakalla, ja siitä oli nautinto todella kaukana. Mies, 31

” Olen valehdellut eksälleni, kun hän ensimmäistä kertaa otti minulta suihin, että se tuntui hyvältä. Oikeasti tuntui ihan kauhealta, koska hän ei peittänyt hampaitansa, vaan ne raapivat penistäni. Mies, 19

” Suihinottoja olen sanonut miellyttäviksi, vaikka oikeasti olen yrittänyt vain selvitä järkyttävästä kivusta. Mies, 22

Anni Varheenmaan kertoo, että seksuaaliterapeutin vastaanotolle tulee hyvin usein asiakkaita, jotka eivät ole uskaltaneet ilmaista seksikumppanilleen, millaista seksiä he todellisuudessa haluaisivat – tai että he haluaisivat keskeyttää seksin.

” Tyttöystäväni seksitaidot olivat nuorempana todella onnettomat. Suuseksi ei tuntunut miltään, ja muutenkin meno oli kuin Kaurismäen elokuvissa. Mutta totta kai häntä piti kehua taitavaksi ja villiksi.... onneksi nykyään hän on erittäin taitava! Mies, 36

Myös omista haaveista ja seksifantasioista valehteleminen ilmeni vastauksista. Ja ymmärrettävästä syystä – seksuaalisuus on hyvin herkkä ja haavoittuvainen osa ihmistä, Varheenmaa muistuttaa.

” Olen valehdellut tai jättänyt kertomatta esimerkiksi, että olen joskus ajatellut hänen siskoaan tai joitain muita hänen tuntemiaan naisia seksin aikana tai masturboidessani. Myös joistain fantasioistani olen valehdellut, kun hän on kysynyt. Mies, 23

” Kysyttäessä en ole kertonut fetisseistäni, tai siitä että olen myös harrastanut seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa. Mies, 33

Paineita neitsyydestä

Siinä missä kulttuurissamme naisen seksuaalinen aktiivisuus ja lukuisat seksikumppanit on nähty paheksuttavana asiana, miehille se on ollut jopa suotavaa.

Perinteiset ajatusmallit miesten ja naisten seksuaalisesta aktiivisuudesta ilmenivät epäsuorasti myös lukijakyselystä.

Huomattavan moni naisvastaaja oli partnerin kysyessä ilmoittanut aiempien seksikumppaneidensa lukumäärän todellista pienemmäksi. Miesten vastauksissa puolestaan neitsyyttä oli yritetty salailla – petikumppaneiden määrällä ja tekaistuilla seksikokemuksilla oli jopa kerskailtu.

” Valehtelin ensimmäiselle seksikumppanilleni olleeni kokenut sängyssä, vaikka hänelle varmasti selvisi hyvinkin pian että olin täysin kokematon. Saatoin laueta kalsareihini jo pelkästään nähdessäni hänet alasti. Olin tuolloin 19-vuotias ja hän 25. Mies, 39

” Valehtelin ensimmäiselle tyttöystävälleni, etten ollut silloin neitsyt. Mies, 46

” Ensimmäisellä kerralla valehtelin, että olin jo kokenut. Kyllähän kumppani sen huomasi, että valehtelin. Mies, 28