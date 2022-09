Naiset paljastavat, miten he valehtelevat sängyssä: ”Olen kehunut miehen penistä, vaikka...”

Avoin mutta kannustava keskustelu on seksiin liittyvissä asioissa erityisen tärkeää, sanoo seksuaaliterapeutti. Puhumattomuus johtaa helposti valehtelun kierteeseen ja luottamuspulaan.

Oletko koskaan teeskennellyt saavasi orgasmin, sillä seksisessio on tuntunut liian puuduttavalta ja olet halunnut saada sen päätökseensä?

Entä oletko kehunut seksikumppaniasi sängyssä jumalaiseksi, vaikka totuus oli aivan muuta?

Olitpa heittänyt mitä tahansa valkoisia valheita seksiin liittyvissä asioissa, et ole suinkaan yksin. Kenties sinullekin on saatettu valehdella joskus.

Kysyimme hiljattain Ilta-sanomien seksikyselyssä, mistä seksiin liittyvistä asioista lukijamme ovat valehdelleet kumppanilleen. Vastauksia sateli runsain mitoin, ja tässä kyselyssä vastaajat olivat ilmoittaneet olevansa sukupuoleltaan joko miehiä tai naisia.

Miesten ja naisten vastauksissa korostui hyvin erilaiset piirteet, vaikka molemmat olivat valehdelleet tai vaienneet seksiin liittyvistä asioista.

Valehtelulla harvoin tarkoitetaan kumppanille mitään pahaa, ja se on hyvin ymmärrettävää – sukupuolesta riippumatta, huomauttaa seksuaaliterapautti Anni Varheenmaa. Onhan seksuaalisuus ihmiselle äärettömän herkkä elämän osa-alue, jossa haavoittumiseen on suuri mahdollisuus.

Pelot ja oletukset usein valehtelun taustalla

Seksin aikana moni kiertelee totuutta, sillä sen paljastamiseen liittyy ennen kaikkea pelkoa: joko suhteen kariutumisesta, kumppanin loukkaamisesta, tai hänen halujensa katoamisesta.

– En miellytä toista, kumppanilla on aivan eri kuva minusta, menetän kumppanin tai en ole enää haluttava hänen silmissään, jos hän saa tietää totuuden. Moni pelkää näitä tilanteita, Varheenmaa sanoo.

” Olen saattanut suhteen alussa ilmaista nauttivani seksistä, vaikka en niin ehkä olekaan. En ole halunnut lannistaa kumppania heti alussa, ja olen ajatellut, että seksi muuttuu ajan kanssa, kun tunnetaan paremmin. Nainen, 41

Toisaalta valehtelun taustalla on myös pinttyneitä seksiin liittyviä oletuksia.

– Usein ei kysytä, mitä kumppani seksiltä haluaa, vaan ainoastaan tulkitaan toista hänen eleistään, äänistään, ilmeistään ja asennoistaan. Ja jos väärinymmärrys ilmenee myöhemmin, sitä ei lähdetä korjaamaan, Varheenmaa sanoo.

Osin syyttävä sormi osoittaa myös puutteellisen seksuaalikasvatuksen suuntaan. Varheenmaan mukaan siitä on seurannut paljon seksiin liittyviä oletuksia, myyttejä ja stereotypioita.

Sen sijaan, että kysyttäisiin kumppanilta suoraan, hyvän seksin reseptiä metsästetään mistä tahansa muusta lähteestä: kavereilta, pornosta tai keskustelupalstoilta.

Yleisimpiä valheita vällyjen välissä

Muutama valhe toistui kerta toisensa perään Ilta-Sanomien kyselyn vastauksissa. Useimmiten lukijat olivat valehdelleet siitä, että seksi tuntui paremmalta kuin todellisuudessa – tai että seksielämä kyseisen kumppanin kanssa ei ylipäänsä ollut tarpeeksi tyydyttävää.

Moni luopuu omista haluistaan, jotta kumppani ei pahastuisi.

” Olen joskus sanonut että ”ei se haittaa, etten mä saanut, mulla on ihan hyvä näin”, kun oikeasti olisi panettanut ihan älyttömästi, mutta hän tuli jo. Nainen, 55

” Olen valehdellut, että esileikin aikaiset tyydyttämisyritykset tuntuivat "ihan hyvältä", vaikka en oikeasti nauttinut niistä. En juuri pidä esileikistä, vaan tahtoisin suoraan itse asiaan. Nainen, 37

” Olen valehdellut siitä, kuinka usein seksiä haluan, koska hän selkeästi haluaa seksiä vähemmän. En halua aiheuttaa stressiä ja näin menettää sitäkin seksiä, jota häneltä saan. Nainen, 39

Myös seksuaaliterapeutti törmää kyseiseen ongelmaan vastaanotoillaan.

– Oman työkokemukseni perusteella merkittävällä osalla asiakkaista on seksikertoja, jolloin he eivät ole tuoneet esille sitä, että he olisivat halunneet keskeyttää seksin tai että he eivät olisi halunneet sitä ollenkaan. Monet eivät myöskään ole ilmaisseet kumppanilleen, jos he ovat kaivanneet erilaista tai eri tyylistä seksiä, Varheenmaa kertoo.

” Olen valehdellut kumppania miellyttääkseni, että saan orgasmin helpohkosti ja että perusjyystö riittäisi minulle. Totuus on, että saan orgasmin todella harvoin ja haluaisin suuseksiä sekä sormin hyväilyä paljon enemmän kuin pelkkää yhdyntää. Nainen, 42

Puhumattomuuden taustalla piilee osittain mielikuva seksin taianomaisuudesta, jota ei saa rikkoa, Varheenmaa pohtii.

Hänestä media on osin rakentanut kuvaa seksistä, joka soljuu täydellisesti ja ongelmitta alusta loppuun ilman, että sanotaan sanaakaan.

Myös orgasmin teeskentely oli kyselyyn vastanneiden lukijoiden makuuhuoneissa hyvin yleistä. Feikkiorgasmien syynä oli joko halu miellyttää kumppania tai se, että mieltä painoi kumppanilta saatu palaute orgasmivaikeuksista.

” Feikkasin 10 vuotta orgasmeja entisen puolison kanssa, sillä keskustelut asiasta eivät auttaneet, ja suhteessa oli kaikki muut asiat kunnossa. Entinen puoliso ei koskaan saanut tietää, että hoitelin itseni loppuun aina hänen ollessa suihkussa. Nainen, 31

” Muutaman kerran olen feikannut saaneeni, että huono seksi loppuisi mahdollisimman pian. Nainen, 43

Varheenmaa kuitenkin huomauttaa, että orgasmin näytteleminen menee harvoin täydestä läpi. Se voi pahimmassa tapauksessa tuntua loukkaavalta, vaikka kumppani olisi tarkoittanut esittämisellään juuri päinvastaista.

– Vähintäänkin yhtä usein kumppani on ollut tietoinen tästä, vaikka feikkaaja on kuvitellut ettei eroa todelliseen huomaa, Varheenmaa sanoo.

– Feikkaaminen saattaa tuntua myös luottamuksen menettämiseltä: kumppani voi pohtia, eikö hänelle voisi ilmaista luottamuksella, ettei saa orgasmia, hän lisää.

” Olen valehdellut saaneeni orgasmin. Monelle miehelle on ollut outoa, kun en saa esimerkiksi nuolemalla heti orgasmia, kun ilmeisesti heidän eksänsä ovat aina heti tulleet. Nainen, 24

Usein vaikeudet kertoa siitä, ettei saa orgasmia, ovat vain osa suhteen ongelmakierrettä: asioista ei voida puhua avoimesti ylipäätään.

seksikumppanien määrästä valehdellaan myös ilmeisen usein. Kyselyyn vastanneista naisista hyvin moni oli tehnyt niin: taustalla on ollut pelko tuomituksi tulemisesta, jos seksielämä on ollut aiemmin hyvin aktiivista.

Seksuaalisesti aktiiviset naiset ja miehet ovat perinteisesti arvotettu yhteiskunnassamme aivan eri tavoin, mikä ilmenee myös lukijoidemme vastauksista.

Sexpon seksologi Tiina Vilponen kuitenkin huomautti aiemmin Ilta-Sanomille, että useat seksikumppanit ovat useimmiten ainoastaan positiivinen asia seksielämän kannalta.

– Niillä, joilla on eniten seksikumppaneita, on monesti myös muilla tavoin aktiivinen seksi- ja seuraelämä, enemmän sooloseksiä, myönteinen kuva seksistä sekä monipuolinen seksikäyttäytyminen, Vilponen sanoi jutussa.

” Olen valehdellut ainoastaan silloin, jos on kyselty kumppaneiden määrää. Tosin sellainen kysely tappaa kiinnostuksen ja vihjaa huonosta itsetunnosta tai mustasukkaisuudesta. Nainen, 42

Myös kehut toisen vartalosta, kuten peniksen koosta, toistuivat naisten vastauksissa. Todellisuudessa ulkomuoto ei ollut kovin mieleinen.

” Seksikumppaneiden lukumäärästä olen valehdellut eniten. Olen kehunut miehen penistä, vaikka se ei ole ollut kovinkaan ihmeellinen. Nainen, 50

” Olen valehdellut, ettei koolla ole väliä, ettei seksikumppanin penis ole liian pieni ja ettei seksi eksän kanssa ollut parempaa. Lisäksi olen sanonut, että minulla on kuukautiset, kun seksi ei huvittanut. Nainen, 49

Toiveiden ilmaisu on tärkein seksitaito

Mahdollisuudet saada tyydyttävää seksiä lisääntyvät huomattavasti, jos kumppanit kommunikoivat molemminpuolisesti toiveistaan ja rajoistaan sekä kunnioittavat niitä.

– Kommunikointi on usein sitä haastavampaa, mitä pidempään epäselvä tilanne on jatkunut. Usein tarvitaan jokin heräte, kuten uhka suhteen päättymisestä, jotta pystyy avautumaan vaietusta aiheesta, Varheenmaa kertoo.

Kaiken lisäksi jatkuva valehtelu ja totuuden peitteleminen vie turhaan energiaa ja nostaa stressitasoja. On vaikeaa olla rennosti oma itsensä, jos jatkuvasti täytyy pitää kulissia pystyssä, seksuaaliterapeutti huomauttaa.

Milloin valkoinen vale kannattaa?

On hyvä kuitenkin muistaa, ettei avoimuus ole aina yhtä kuin täysin suodattamaton suorasukaisuus. Ojasta allikkoon ollaan menty, jos kumppanin seksuaalinen minäkuva haavoittuu liiasta rehellisyydestä.

Liiallinen rehellisyys ja siitä aiheutuneet paineet voivat toisaalta myös ruokkia valehtelemista, kuten erään lukijan vastauksesta ilmenee:

” Kumppani usein puhui, että mikä minussa on vikana, kun en tule. Jossakin vaiheessa aloin teeskentelemään, että sain orgasmin, koska puheet minun "viastani" alkoivat tuntumaan niin pahalta, etten halunnut enää kuulla niitä. Nainen, 25

Kaikkea, mitä omaan mieleen nousee, ei ole tarkoitettu seksikumppanin korville. Tasapainoilu hienotunteisen vuorovaikutuksen ja valehtelun rajalla voi olla kuitenkin haastavaa. Omaan arviointikykyyn tulisi luottaa tässäkin asiassa.

– Aina kannattaa pohtia, haluaisiko kuulla itse kyseisen seksiin liittyvän asian itsestään, ja lisääkö sen ilmaiseminen luottavaista ja turvallista ilmapiiriä, Varheenmaa tähdentää.