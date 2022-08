Olivia Mujunen oli pyytänyt kumppaniaan tuomaan kaupasta ihan tavallista talouspaperia. Tämä toi perhoskuvioitua.

Olivia katsoi pakettia hetken, ja kyyneleet alkoivat virrata. Silloin hän tiesi tarvitsevansa apua.

Viime vuoden syksyn lopulla Olivia oli täysin uupunut. Mikään määrä unta ei riittänyt virkistämään, ruokahalu oli kateissa, pienetkin asiat saivat aikaan itkukohtauksia – kuten se vääränlainen talouspaperi.

Jopa kaupassa käyminen tuntui mahdottomalta, ja ennen hyvältä tuntuneet asiat olivat kuin harmaata loskaa.

Olivia haluaa olla esimerkki siitä, että vakavastakin masennuksesta voi toipua, ja vaikeuksien kanssa on mahdollista oppia elämään.

Ensin huippulukioon, sieltä laudaturin paperein ulos ja suoraan yliopistoon. Monta vuotta kestänyt suoritusputki kärjistyi lopulta vaikeaan masennukseen.

Olivia alkoi voida huonosti jo lukiossa ennen ylioppilaskirjoituksia. Hän kävi juttelemassa koulupsykologin kanssa stressistään, mutta kunnollista apua hän ei kuitenkaan saanut. Ongelmat jatkoivat kasautumistaan.

– Minulle sanottiin, että stressi vain parantaa suorituskykyäni ja kertoo, mitkä asiat ovat minulle tärkeitä. Mutta kun keho ja mieli ovat stressitilassa monta vuotta putkeen, ne menevät lopulta ihan sekaisin, Olivia sanoo.

Humala ei enää auttanut oloon

Asioita pahensi vielä se, että neljänä ensimmäisenä opiskeluvuotenaan Olivia lääkitsi stressiä ja vaikeita tunteita juhlimalla.

– Join itseni humalaan ainakin kerran viikossa opiskelijabileissä: shotteja, viiniä, mietoja. Turrutin niillä negatiivisia tunteita, kuten pelkoa, surua ja vihaa – tai sitten juhlin onnistumisia, Olivia kertoo.

Juhlimisesta oli tullut niin tavallinen tapa lukuvuoden aikana, että kesälomillakin hänen teki mieli lähteä yöelämään joka viikonloppu.

Kun masennus alkoi hiipiä, alkoholi ei saanut oloa paremmaksi kuten ennen. Sen piristävä vaikutus katosi.

– Tunsin olevani kyllä humalassa, mutta ne negatiiviset ja ahdistavat ajatukset vyöryivät mieleen senkin läpi, jopa entistä vahvempina. Siinä vaiheessa ilta oli yleensä pilalla, ja seuraavana päivänä krapulassa olo oli vieläkin masentuneempi, Olivia kertoo.

Kun lopulta Olivia sai opiskeluterveydenhuollosta apua, hän oli siinä pisteessä, ettei meinannut päästä edes sängystä ylös. Lääkäri määräsi monen kuukauden sairasloman ja masennuslääkkeitä sekä tarjosi mahdollisuutta terapiaan.

– Minun oli pakko pysähtyä ja arvioida omia elämänvalintojani. Päätin jättää alkoholin, sillä tajusin, että tunteet oli pakko kohdata eikä hukuttaa juhlimiseen. Nyt olen ollut absolutistina yhdeksän kuukautta.

Myös masennuslääkkeiden aloittaminen vaikutti Olivian päätökseen raitistua. Hän tiesi, ettei alkoholi sopinut kyseisten lääkkeiden kanssa, ja niiden mielialaa parantava vaikutus kumoutuisi.

Joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii

Olivia on korkeakoulussa opiskeleva suorituspaineiden kanssa kamppaileva nuori, joka uupui, väisteli vaikeita tunteita ja lopulta masentui.

Hänen tarinansa on hyvin tyypillinen tapaus. THL:n viime vuonna teettämän tutkimuksen perusteella joka kolmas korkeakouluopiskelija nimittäin kokee ahdistus- ja masennusoireita. Huomattavan moni heistä on nuoria naisia, kuten Olivia. Psyykkinen oireilu ja kuormittuneisuus on heidän keskuudessaan selkeästi yleisintä muuhun väestöön verrattuna.

Olivia osallistui Miss Helsinki -kilpailuun, jotta hän saisi paremmat mahdollisuudet luoda keskustelua nuorten aikuisten ja opiskelijoiden mielenterveysongelmista sekä ylisuorittamisesta suurelle yleisölle. Hän on itse gradua vaille valmis maisteri.

Samaan aikaan alkoholi ja humalahakuinen juominen ovat kiinteä osa opiskelijakulttuuria – heti syksyn ensimmäisistä opiskelijatapahtumista lähtien.

Olivia huomauttaa, että on toki eri asia, juoko uusi opiskelija ensimmäisissä yliopistobileissä vähän liikaa vai onko humalahakuinen juominen jäänyt päälle jokaviikkoiseksi tavaksi. Silloin arki on vuoroin koulutehtävistä ja krapulasta selviytymistä.

Ongelma on kuitenkin siinä, että edes monta kertaa viikossa humalassa juhlivaa opiskelijaa ei mielletä alkoholiongelmaiseksi vain, koska alkoholin ajatellaan perinteiden mukaan kuuluvan opiskelijan elämään. Jotkut koulukaverit saattavat Olivian mukaan juoda illan aikana jopa yli kaksikymmentä shottia, eikä siitä huolestuta.

Taustalla on Olivian mielestä ajatusmalli, josta kielii jo sananlaskukin: rankka työ, rankat huvit.

– Kun apua pahaan oloon ei opiskelijana saa nopeasti, sitä ajattelee ansaitsevansa ne kännit: että kun nyt selvisin tämänkin viikon masennuksen, ahdistuksen tai uupumuksen kanssa, Olivia pohtii.

Oliviakin ajatteli aiemmin, että jos hän kerran lähtee juhlimaan ja juomaan, hän voi juoda niin paljon, että saa aivonsa kunnolla nollattua kaikista masentavista ajatuksista.

Vaikeat tunteet pitää perata läpi

Pään nollaamisen sijaan Olivia on nyt opetellut kohtaamaan mieltä kuormittavat ajatukset, tunteet ja haastavat tilanteet, vaikka se tuntuisi vaikealta.

Siinä missä stressaantuneena, alakuloisena tai ahdistuneena hän olisi ennen todennut tarvitsevansa kostean bileillan, hän pyrkii nykyään pohtimaan, mistä olotila johtuu.

– Usein hengitän ja pysähdyn tarkastelemaan sitä tunnetta. Tajuan, että ahaa, tämä asia on syystä tai toisesta tärkeä minulle ja pelkään epäonnistuvani siinä. Olen hyväksynyt sen, että koen tunteet voimakkaina – olen ollut tunneherkkä lapsesta asti, Olivia sanoo.

Olivia toivoo, että nuorten hyvinvointiin satsattaisiin enemmän. Hän uskoo, että jos hän olisi jo 17-vuotiaana lukiolaisena saanut apua kuormitukseensa, ongelmia olisi ollut paljon helpompi purkaa nyt.

– Vaikeiden kokemusten ja masennuksesta toipumisen myötä olen saanut mahdollisuuden tutustua itseeni uudella tavalla, ja pohtia elämää ja valintojani uudesta perspektiivistä, hän jatkaa.

Toisinaan hän kokee edelleen painetta juomiseen silloin kun kaikki muut ovat joukolla humalassa. Erityisesti uusien ihmisten seurassa alkoholi tuntuisi helpolta ratkaisulta jännittyneen olon selättämiseen. Selvin päin on myös vaikeaa jaksaa tanssia esimerkiksi baarissa yömyöhään.

– Humaltuneet kaverit unohtavat helposti, miksi en jaksa bilettää pitkään ja yllyttävät ottamaan shotteja, vaikka olen kertonut heille aikaisemmin olevani absolutisti.

– Niissä tilanteissa yritän pitää kuitenkin mielessäni ne syyt, miksi olen valinnut olla juomatta. Alkoholi ruokkii mielenterveysongelmiani.