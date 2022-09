Kolmekymppinen Ksenia piilotteli ja häpeili vartaloaan 15 vuotta – julkaisee nyt Instagramissa upeita uimapukukuvia

Vuosia kestänyt kehoahdistus sai Ksenian jättämään väliin rantapäivät ja vauvauinnin, kunnes hän tajusi, ettei voi antaa epävarmuuden rajoittaa elämää. Nyt uinti on hänelle suuri intohimo ja arjen hyvinvoinnin peruspilari.

Kun kesälomalla ystävät soittivat ja kysyivät Kseniaa mukaan uimarannalle, oli Ksenian vastaus poikkeuksetta kieltävä. Muiden nuorten viettäessä nauruntäyteistä päivää vesipuistossa, Ksenia jäi kotiin. Yläkoulun uimatunneille hän keksi aina jonkin tekosyyn, miksei uiminen luonnistu.

Tekosyitä ja välttelyä kesti peräti 15 vuotta. Omaan kehoon liittyvä epävarmuus ja ahdistus saivat Ksenian kehittämään uimisesta päässään niin valtavan mörön, että uimapuvussa olo muiden ihmisten edessä oli silkkana ajatuksenakin mahdoton.

– Rannalla saatoin oleilla vaatteet päällä, ja uiminen tapahtui korkeintaan hiljaisella uimarannalla mahdollisimman nopeasti muiden katseilta piiloon pulahtaen.

Lannistavia ajatuksia ja kehoahdistusta

Järven läheisyydessä varttunut Ksenia oli vielä alakouluikäisenä ”niin vesipeto kuin olla jo voi”. Kun muut lapset nousivat vedestä huulet sinisinä, Ksenia sen kuin polski menemään.

Kuitenkin yläasteen kynnyksellä Ksenian mieleen hiipi lannistavia ajatuksia itsestä ja ahdistusta omaan kehoon liittyen. Futistreeneissä kehoa vasten liimautuva treenipaita ahdisti ja mielessä jyskytti alituinen huonommuuden tunne.

Kielteiset fiilikset heijastuivat eritoten liikuntaan ja tilanteisiin, joissa oma keho on näkyvästi esillä. Ahdistuksen myötä arjesta väistyi ensin jalkapalloharrastus, sitten kaikki muukin liikunta.

15 vuoden mittaisen kuivalla maalla oleilun jälkeen Ksenia on jälleen löytänyt yhteyden sisäiseen vesipetoonsa.

Piikitteleviä tai arvostelevia kommentteja Ksenia ei koskaan muista saaneensa. Ahdistus oli yksinomaan oman epävarmuuden ja pelkojen tuotosta, ja hän piti tuntemuksensa visusti omana tietonaan. Ksenian ystävät tuskin osasivat aavistaa, että uimareissuista kieltäytymisen taustalla voisi olla jokin suurempi syy, eikä asiasta ikinä puhuttu sen enempää.

– Jälkeenpäin surettaa ajatella, että olen jättäytynyt pois hauskanpidosta siksi, että uimapuvussa oleilu muiden silmien edessä ahdisti liikaa. Omat epävarmuuteni ja uimista kohtaan kehittämäni pelko saivat minut kokemaan tilanteen todella ahdistavaksi.

Puuduttavaa painon vahtaamista vuodesta toiseen

Kehoahdistus ja vinoutuneet ajatukset kantoivat pitkälle teini-iän yli. Kehoahdistus ja vinoutuneet ajatukset johtivat siihen, että Ksenian vuodet parikymppisenä kuluivat pitkälti painokeskeisen ajattelun ja epävarmuuden kierteessä seilaten. Hän yritti sinnikkäästi änkeä itseään salitreenin ja tiukan ruokailun muottiin, vaikka todellisuudessa kyseinen elämäntapa ei palvellut häntä lainkaan.

– Ajatukseni jumittivat aina laihtumisessa ja liikunta oli hyvin painokeskeistä, mikä johti kohdallani siihen, että liikunnasta tuli pakkopullaa – treenasin sitten tavallisella kuntosalilla, naisten salilla tai personal trainerin kanssa.

Koska motiivit terveellisen elämäntavan tavoittelulle olivat täysin väärät, tyssäsivät vauhdilla alkaneet elämäntaparemontit melko nopeasti siihen paikkaan.

Nykyään Ksenia ei enää kaihda muiden katseita vaan julkaisee iloisia uimapukukuvia sosiaaliseen mediaan.

Pelot kuihtuivat kylpylässä

Syksyllä 2021 Ksenia löysi itsensä pohjalta niin fyysisesti kuin henkisestikin. Mieltä painoi raskas ja traumaattinen suruajanjakso isän kuolemasta johtuen eikä vauvavuosi esikoisen kanssa helpottanut asiaa. Omaan hyvinvointiin ei vain riittänyt voimia.

Kaiken voimattomuuden keskeltä Ksenian onnistui kuitenkin löytää rahtunen tahdonvoimaa repäistä itsensä pohjalta takaisin ylös. Lempeästi pieni askel kerrallaan syntyi Ksenia 2.0.

Ensitöikseen Ksenia perusti Instagramiin tilin, jossa jakaa ja vaihtaa ajatuksia hyvinvoinnista julkisesti muiden kanssa. Tilin ja siellä saadun vertaistuen kautta Ksenian mieleen putkahti hiljalleen ajatus uimisen pariin paluusta.

” Vastoin kaikkia odotuksia, uimapukuvartalo ei tuottanutkaan järjetöntä ahdistusta eikä uikkareissa altaalle asteleminen saanut Kseniassa aikaan jänistyksen tai pakokauhun tunteita.

– Eräänä marraskuisena päivänä tämän vuoden alussa päätin ottaa härkää sarvista: lähtisin käymään kylpylässä ystäväni kanssa.

15 vuoden uimattomuuden kierteen rikkominen oli yllättävän helppoa. Vastoin kaikkia odotuksia, uimapukuun puettu vartalo ei tuottanutkaan järjetöntä ahdistusta eikä uikkareissa altaalle asteleminen saanut Kseniassa aikaan jänistyksen tai pakokauhun tunteita. Kylpylän hyppytorneissa ja liukumäissä Kseniasta tuntui kuin sisäinen lapsi olisi päässyt valloilleen.

Kun ahdistus muuntuikin innostukseksi

Kun Ksenia muistelee marraskuista kylpyläkäyntiään, sanoista paistaa läpi hymy. Kokemus oli huikea, jopa aivan uskomaton, eikä ahaa-elämyksiltä vältytty – kylpylä kun ei vastannut yhtään sitä suurta mörköä, jonka Ksenia oli päässään vuosien varrella kehittänyt.

– Yksi seuraaja oli laittanut mulle tsemppiviestin, että ”kun katsot ympärillesi, voit todeta, ettei kukaan ole tuomitsemassa sinua. Uimasta löytyy kaiken ikäisiä, kokoisia ja näköisiä ihmisiä ja kaikki sopivat joukkoon”. Kylpylässä viestin sisältö konkretisoitui, ja hoksasin, että nimenomaan, miksen muka sopisi joukkoon?

Kylpyläkäynti houkutteli Kseniasta esiin vuosien ajan tukahdutetuksi tulleen sisäisen vesipedon ja polkaisi käyntiin viikoittaiset, parin tunnin mittaiset uimahallikäynnit. Mitä pitemmiksi uidut matkat kasvoivat, sitä suuremmaksi into oppia ja kehittyä uimarina yltyi.

– Innostuin jopa niin, että kävin yksityistunnilla harjoittelemassa uimatekniikkaa – vielä vuosi sitten en olisi ikinä uskonut voivani käydä uimaopetuksessa!

Sittemmin Ksenia on myös osallistunut vapaauintikurssille luonnonvesissä sekä vieraillut maauimalassa. Syksyllä hän aikoo jatkaa säännöllisesti vapaauintiharjoittelun parissa, ja ensi kesälle haaveissa on pidempi uintireissu kotimaan rantoja pitkin uimakaverin kera.

”Liikunnan ilo kuuluu myös mulle”

Uiminen on Ksenialle paljon enemmän kuin pelkkä arjen liikuntarutiini. Kyseessä on perustavanlaatuinen hyvinvointia tukeva tarve ja suuri intohimo.

– On ollut uskomatonta huomata, miten tyypistä, joka ei ennen innostunut mistään liikunnasta, onkin tullut palavasti uimiseen hurahtanut tyyppi. Koskaan ennen en ole kokenut tarvetta raivata kalenterista aikaa liikunnalle, mutta nyt vaalin viikoittaisia uintihetkiäni parhaani mukaan.

Uiminen saa Kseniassa aikaan aitoa liikunnan riemua ja itsevarman olon. – Oli minkä kokoinen tahansa, vesi on elementtinä armollinen ja hellä.

” Uinnin parissa olen kokenut ensimmäistä kertaa, että liikunnan ilo kuuluu yhtä lailla myös mulle, ja että minäkin voin olla liikunnassa oikeasti hyvä.

Lajina uinti on osaltaan nostanut Ksenian itsetuntoa ja lujittanut intohimoa kehittyä ja haastaa itseään kuntoilun saralla.

– Uinnin parissa olen kokenut ensimmäistä kertaa, että liikunnan ilo kuuluu yhtä lailla myös mulle, ja että minäkin voin olla liikunnassa oikeasti hyvä. Huonommuuden tunne ja itsensä polkeminen ovat tipotiessään.

Liikunnan ilon löytyminen on heijastunut myös muuhun kuntoiluun: lenkkeilykin on nykyään ”ihan jees”, ja kuntosalitreenailu tai kotijumppailu tuovat mukavaa vastapainoa vesiurheiluun.

Ksenia hehkuttaa hyvinvoinnin ja uimisen huumaa näkyvästi myös Instagramissa tilillä @mamanhyvinvointi. Kannustavat, inspiroivat julkaisut ovat poikineet seuraajilta paljon kiitosta ja ruokkineet entisestään Ksenian motivaatiota pysyä hyvinvoivan arjen polulla.

Asenteet uusille urille

Jälkeenpäin Kseniaa harmittaa, miten paljon uimiseen kumuloituva kehoahdistus ja vinoutuneet ajatukset ovat rajoittaneet hänen elämäänsä. Sivu suun ovat menneet niin pulahdukset ulkomaiden kristallinkirkkaisiin meriin kuin vauvauinti oman esikoisen kanssa.

” Ei elämä voi mennä ohi siksi, että annan kielteisille ajatuksille ja peloille vallan.

– Olisi ollut ihana jakaa yhteinen hetki vedessä tyttäreni kanssa, mutta pelkkä ajatus itsestäni uikkareissa muiden vanhempien rinnalla tuntui vain mahdottomalta. Enää en halua rajoittaa elämääni kokoni vuoksi. Ei elämä voi mennä ohi siksi, että annan kielteisille ajatuksille ja peloille vallan.

Koko kulunut vuosi on tuntunut Kseniasta siltä, kuin hän eläisi täysin uutta elämää.

Kuluneen vuoden aikana Ksenian asenteet ovat niksahtaneet uusille urille pysyvästi, ja nykyhetken peilaaminen menneisyyteen saa hänet häkeltymään.

– Kertaakaan en ole mennyt uimahalliin sillä ajatuksella, että tulen sieltä pienempikokoisena ulos vaan menen puhtaasti hyvä fiilis edellä. Käsillä on oikeasti elämäntapamuutos, ei vain pikafiksi.

Kaikkein tärkeimmäksi opiksi matkallaan Ksenia nostaa sen, miten hän on viimein oppinut hyväksymään itsensä ja arvostamaan kehoaan.

– Jokainen keho on arvokas ja oikeutettu liikkumaan juuri itse haluamallaan tavalla, oli se sitten rehkimistä kuntosalilla tai polskimista uima-altaassa. Uimisessa on se ihana puoli, että oli minkä kokoinen tahansa, vesi on elementtinä hellä ja kannattelee.