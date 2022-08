Parantumaton sairaus teki Katin, 40, kehosta niin kipeän, että istuminenkin on tukalaa: ”Kuin olisi vieraan kehon vanki”

Syövän selätettyään Kati sairastui krooniseen sairauteen nimeltä lymfedeema. Elämä rasvan ja nesteen turvottamassa kehossa on kivuliasta ja kömpelöä, ja parantumattoman sairauden kanssa kamppailu masentaa.

Kroonista kipua ja turvotusoireita aiheuttava lymfedeema on nakertanut Kati Sinisalon työkykyä, arjen jaksamista ja itsetuntoa viimeiset neljä vuotta.

Jäätävä vatsakipu ei todellakaan ollut tavallista kuukautiskipua, helsinkiläinen Kati Sinisalo, 40, muistelee. Voimakkaat kipukohtaukset iskivät aikaa ja paikkaa katsomatta, ja aina vain pahentuvat vatsakrampit saivat lopulta hakeutumaan lääkäriin.

Papa-kokeen tulos tyrmäsi toden teolla: Kati sai kuulla sairastavansa kohdunkaulan syöpää. Elettiin vuoden 2010 kevättä ja Kati oli tuolloin 28-vuotias pienen lapsen yksinhuoltaja.

– Ensin minulta poistettiin kohtu. Leikkauksen yhteydessä selvisi, että syöpä oli levinnyt myös toiseen munanjohtimeen sekä vatsan ja nivusalueen imusolmukkeisiin, ja ne jouduttiin poistamaan.

Leikkauksista toivuttuaan syksyllä kuvioihin tulivat mukaan säde- ja sytostaattihoidot.

Syöpähoidot etenivät toivotulla tavalla ja kohdunkaulan syöpä saatiin noin vuodessa kuriin. HUSin Naistenklinikalta ulos astuessaan Kati oli huojentunut – pahin kamppailu oli mitä luultavimmin selätetty.

Tosiasiassa pahin oli vasta edessä. Syöpähoidot olivat vaurioittaneet imunesteiden kiertoa Katin kehossa, ja vuonna 2018 hän sairastui parantumattomaan sairauteen, imunestekierron häiriö lymfedeemaan.

Kuvassa Kati vuonna 2018 ennen lymfedeeman puhkeamista.

Elämään astui uusi sairaus

Turvotus alkoi alavatsasta. Sitten sitä ilmaantui nivustaipeisiin ja häpyluun päälle. Keho ja ulkonäkö muuttuivat radikaalisti vain muutamissa kuukausissa, ja oireiden äkillinen puhkeaminen olikin Katille melkoinen shokki.

Melko nopeasti Kati ymmärsi, mistä oireissa oikein on kyse. Syöpähoitojen yhteydessä hänelle oli kerrottu lymfaturvotuksesta eli kroonisesta turvotuksesta, jonka syynä on verestä kehon kudoksiin suodattuvan imunesteen kierron häiriö. Syöpäleikkauksien yhteydessä Katille tehty imusolmukkeiden poisto ja sädehoito olivat altistaneet hänet tyypilliselle syövän seurannaissairaudelle lymfedeemalle.

Syöpäpoliklinikalla lymfedeema tunnetaan hyvin ja lähetteen jatkotutkimuksiin saa melko nopeasti. Sairauden puhjetessa Katin syöpähoidoista oli kuitenkin kulunut jo kahdeksan vuotta eikä hoitosuhde syöpäpoliklinikalle ollut enää voimassa. Näin ollen pääsy erikoissairaanhoidon piiriin jäi junnaamaan kuukausiksi.

Pitkittynyt odotusaika kävi kohtalokkaaksi. Lymfaturvotus eteni ja paheni Katin kehossa suurin harppauksin vuoden 2018 loppukesän aikana. Turvotus ei enää laskenutkaan yön aikana levossa vaan jäi kehoon sitkeämmin.

– Vähitellen alaraajoihin ja keskivartaloon kertynyt turvotus ja ylimääräinen neste muuttuivat rasvaksi ja sidekudokseksi. Muutosten seurauksena kivuista, tukalasta olosta ja jatkuvasta kiristävästä tunteesta iholla tuli arkipäivää.

Talvella 2019 Kati sai viimein virallisen lääkärin diagnoosin lymfedeemasta ja sairauden hoito pääsi viimein alkamaan. Osaksi arjen pukeutumista tulivat napakat, tosin jokseenkin tukalat kompressiovaatteet turvotusoireita helpottamaan.

Turvonnut ja toimintakyvytön keho

Tällä hetkellä lymfaturvotusta on liki kaikkialla Katin kehossa. Eniten sitä on keskivartalossa, mutta myös rintakehässä, kainaloissa, käsissä, selässä, välillä kasvoillakin. Kuluneen kesän aikana eritoten reisien ja ylävatsan tilanne on pahentunut.

” Kehoni on jatkuvasti väsynyt, turvonnut ja kipeä kudoksiin kertyneestä nesteestä.

Eniten turvotusta on keskivartalolla, reisissä ja ylävatsassa. Vähitellen pysyväksi rasvaksi ja sidekudokseksi muuttunut turvotus tekee olosta tukalan ja raajoista kipeät.

Pahiten lymfaturvotus iskee Katin mukaan päivisin pystyasennossa. Yli kahden tunnin rupeamat seisten tai istuen eivät tule kuuloonkaan, sillä tällöin turvotusta alkaa kertymään nopeaa tahtia lantion seudulle, vatsalle, rintakehälle ja jalkoihin.

– Kehoni on jatkuvasti väsynyt, turvonnut ja kipeä kudoksiin kertyneestä nesteestä. Portaita alaspäin laskeutuminen ja kenkien jalkaan laittaminen on hankalaa. Iltaisin jalkojani särkee niin paljon, etten voi kuin maata selälläni jalat kohti kattoa.

Turvotusoireet ja säryt hankaloittavat arjen toimintakykyä merkittävästi eivätkä työnteko tai vapaa-ajan vietto luonnistu samalla tavalla kuin ennen.

Kati käykin parhaillaan läpi kiivasta kamppailua osa-aikaisen työkyvyttömyyseläkkeen puolesta. Toistaiseksi eläkevakuutusyhtiön tiimoilta ei ole herunut puoltavaa päätöstä – siitäkään huolimatta, että Katia hoitavat tahot kannattavat osa-aikaista työkyvyttömyyseläkettä. Katia täysin tapaamatta ja tutkimatta tehdyn päätöksen laillisuus arveluttaa.

” On äärimmäisen uuvuttavaa ja nöyryyttävää joutua taistelemaan eri tahojen kanssa itse sairauden lisäksi.

Työkyvyttömyyseläkkeestä penääminen ei suinkaan ole ainoa asia, jossa Kati on joutunut puolustamaan omia oikeuksiaan. Jatkuva asianmukaisesta hoidosta vänkääminen käy mielelle uuvuttavaksi – varsinkin, kun sairaus nakertaa omaa arjen jaksamista jatkuvasti.

– Tietoa sairaudesta on erikoissairaanhoidon ulkopuolella hyvin vähän. Parhaiten tunnetaan rintasyövän aiheuttamat turvotustilat, muiden syöpien aiheuttamista turvotuksista ymmärrystä ei yhtä lailla ole. On äärimmäisen uuvuttavaa ja nöyryyttävää joutua taistelemaan eri tahojen kanssa itse sairauden lisäksi.

Kompressiohoidolla olo helpottuu

Lymfedeemaan ei ole parantavaa hoitoa tai lääkitystä, mutta päivittäin käytettävien tukivaatteiden avulla turvotusoireet helpottuvat hetkellisesti. Talvisin kipuja ja turvotusta helpottavat nilkkamittaiset kompressioleggingsit, kesäisin Kati vetää jalkaansa kompressioshortsit. Vaikeina päivinä Kati käyttää kompressiovaatteita myös öisin.

Päivittäin käytettävien tukivaatteiden avulla turvotusoireet helpottuvat hetkellisesti. Täydentävänä hoitona Kati saa lymfahierontaa 20 kertaa vuodessa, mutta määrää olisi hänen mielestään syytä nostaa.

Erilaiset sidekudosta venyttävät liikuntamuodot voivat olla myös avuksi sairauden hoidossa. Lymfaturvotukseen suositellaan vesiliikuntaa, sillä veden vaikutus kipujen ja turvotuksen vähentämisessä voi olla jopa kompressiovaatteita tehokkaampi. Kati pyrkii uimaan ja vesijuoksemaan viikoittain.

– Pidän myös huolta elintavoistani: ulkoilen koiran kanssa päivittäin, noudatan gluteenitonta ruokavaliota ja olen jättänyt ylimääräiset sokerit ja suolat pois, sillä olen huomannut niiden lisäävän turvotusta.

Täydentävänä hoitona Kati saa lymfahierontaa 20 kertaa vuodessa lymfaterapeutin vastaanotolla. Kerran kuussa Kati saa penisilliinipistoksen, jonka tarkoituksena on estää lymfedeeman sivuhaittana puhkeavia toistuvia infektioita, kuten ruusuinfektiota.

Nopeampaa reagointia ja yksilöllistä hoitoa

Varhain aloitettu, riittävä kompressiohoito voi poikia onnistuneita tuloksia turvotusoireiden ja kipujen hillitsemisessä. Lymfedeeman hoitoon liittyy kuitenkin muutamia räikeitä epäkohtia.

Jo tovin Lymfayhdistyksen puheenjohtajan roolissa toiminut Kati kertoo huomanneensa, miten keskusteluissa muiden lymfedeemaa sairastavien kanssa toistuu toive hoidon yksilöllistämisestä ja hoidon määrän tapauskohtaisesta arvioimisesta.

– Siinä missä yhdelle riittää lymfahieronta kerran pari kuussa, toinen voi tarvita sitä useammin. Eihän kaikille diabeetikoillekaan määrätä saman verran insuliinia, ja lääkkeen loppuessa sitten todeta, että koitahan pärjäillä. On myös nurinkurista, miten hoidonsaanti on tällä hetkellä kaupunkikohtaista – kyllä jokaisessa pitäjässä tulisi olla saatavilla samat hoitomuodot.

Jokaisen sairastajan tarpeet ovat erilaisia, ja esimerkiksi lymfahieronnan määrää tulisi jatkossa arvioida tapauskohtaisesti.

Kati kokee itse hyötyvänsä enemmän säännöllisestä, mieluusti jopa viikoittaisesta lymfahieronnasta nykyisen 20 vuosittaisen kerran sijaan. Nykyisten hoidonsaannin käytänteiden puitteissa hierontakertojen lisääminen ei ole mahdollista.

Myös hoitoon pääsyn hitaus aiheuttaa pulmia eritoten vastikään sairastuneille. Katin tapauksessa hoitoon pääsyssä vierähti useita kuukausia, ja tänä aikana kehoon ehti jämähtää pysyvä neste- ja rasvalasti, johon ei pure edes kompressiohoito.

– Olisikin tärkeää päästä mahdollisimman nopeasti asiantuntevan hoidon pariin, jotta sairastavan toimintakyky ja elämänlaatu eivät ehdi ottaa lopullista takapakkia.

Tarvittaessa rasvan määrää voidaan vähentää kirurgisesti, mikäli turvonneista raajoista aiheutuu toiminnallista haittaa. Katille keskivartaloon kertynyt rasva aiheutti niin kovia selkäkipuja, että keväällä 2021 painolastia päätettiin keventää rasvaimulla.

– Vatsani oli todella painava, aivan kuin olisin ollut raskaana. Vatsan ihonalaiskudoksen heikentynyt immuunipuolustus aiheutti minulle myös toistuvia ruusuinfektiokierteitä.

Vasen kuva on otettu ennen rasvaimua, oikeanpuoleinen muutama viikko rasvaimun jälkeen. Rasvaimussa Katin vatsasta poistettiin noin 1,5 litran verran rasvakudosta. Sittemmin valtaosa poistetusta rasvasta on tullut takaisin.

Muuttuneen kehon hyväksyminen on vaikeaa

Jatkuvat kivut ja turvotuksesta raskas kehon voivat tehdä arjesta hyvin vaivalloista. Fyysisten haittojen lisäksi lymfedeema koettelee myös sairastuneen mieltä ja itsetuntoa.

– Oloni on jatkuvasti tukala ja kömpelö. Häpeän vartaloani enkä koe itseäni enää viehättäväksi.

Katin polku sairauden muuttaman kehon ja sen rajallisuuden hyväksymiseen on ollut vaikea ja mutkikas, eikä päätöspistettä ole vielä näkyvissä.

– Turvonnut, kroonisesti kipeä kehoni ei pysty enää samoihin asioihin kuin ennen, ja peilistä katsovat vieraat kasvot. Tuntuu kuin olisin vieraan kehon vanki.

Sairauden hyväksymisestä erityisen vaikean on tehnyt se, että taannoinen syöpä kohdunpoistoineen ja sytostaattihoitoineen oli jo itsessään raskas kuorma sulateltavaksi. Toistamiseen sairastuminen on tuntunut Katista jopa masentavalta, ja tieto jatkuvasti etenevästä ja yhä kivuliaammaksi käyvästä lymfedeemasta saa olon lohduttomaksi.

” Koen sairauden epäreiluna – eikö syövässä olisi ollut jo ihan tarpeeksi. Parantumattoman sairauden kanssa kamppailu masentaa.

Viime kädessä lymfedeemaa sairastavan elämänlaatua ja vointia voidaan kohentaa leikkaustoimenpiteillä, kuten imutie-laskimo-ohitteella sekä imusolmukesiirreleikkauksella. Imuteiden korjaava kirurgia on vielä kokeellisella tasolla, mutta arvioiden mukaan leikkauksista on merkittävää apua noin puolelle potilaista.

Myös Kati on pohtinut leikkauksen mahdollisuutta lääkärinsä kanssa, mutta lopullisia päätöksiä ei ole vielä tehty. Turvonneen, arjen askareita ja työntekoa hankaloittavan kehon kanssa elämisestä kovin uupunut Kati kertoo olevansa ”valmis tekemään lähes mitä vaan”, jotta tunnelin päässä näkyisi vielä joskus valoa.

– Toivoisin, että tulevaisuudessa minulla voisi olla taas hyvä olla itseni kanssa, mitä ikinä se sitten vaatiikaan.