Erilaiset seksifantasiat ovat täysin normaali osa ihmisen seksuaalisuutta. Aiemmassa jutussamme kerroimme, että suomalaisten yleisin seksifantasia vaikuttaisi olevan kolmen kimppa.

Asia selvisi Kaalimato.comin reilu vuosi takaperin teettämästä kyselytutkimuksesta, jolla kerättiin tietoa suomalaisten seksuaalisuudesta ja seksielämästä.

Kyselyyn vastasi tuhat iältään 18–70-vuotiasta suomalaista, ja heistä jopa neljännes kertoi fantasioineensa kolmen kimpasta.

Seksifantasiat ovat hyvin yleisiä, ja ne voivat olla kuinka villejä tahansa: siinä ei ole mitään pahaa tai hävettävää, vaikka rajut ja omituisetkin asiat kiihottavat.

Yhtä normaalia on myös se, ettei erityisempiä seksifantasioita ole tai että ne ovat hyvin realistisia ja tavanomaisia.

Seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen painotti Ilta-Sanomissa, että roisimmastakaan fantasiasta ei turhaan tarvitse tehdä itselleen ongelmaa, jos se tuottaa iloa ja mielihyvää.

Fantasian voi halutessaan pitää vain omana salaisuutena, eikä sitä ole mikään pakko toteuttaa – useimmat eivät haluakaan.

– Joillekuille osa fantasioiden viehätystä on se, ettei kukaan tiedä niistä. Toiset taas kokevat, että he haluavat jakaa kaiken, myös villeimmät fantasiansa, kumppaninsa kanssa, Tanskanen kirjoitti Ilta-sanomien jutussa.

Kesäkuun alussa teettämässämme Ilta-Sanomien suuressa seksikyselyssä kysyimme, ovatko lukijamme kenties toteuttaneet seksifantasioitaan ja millainen kokemus niistä jäi mieleen.

Kysymys kirvoitti paljon vastauksia. Niiden perusteella ryhmäseksi tai bdsm-leikit olivat kaikista yleisimpiä fantasioita, joita oli kokeiltu.

Kokemukset fantasioiden toteuttamisesta vaihtelivat suuresti vastausten perusteella. Monille kokemus oli yhtä hekumallinen, kuin sen oli päässään kuvitellut.

Osalle fantasian toteuttaminen ei taas ollutkaan kaksinen kokemus, sillä todellisuus ei vastannutkaan mielikuvituksessa rakennettua tarinaa.

Se, täyttikö kokemus odotukset vai ei, riippui monilla vastaajilla paljon myös sen hetkisestä seksikerrasta ja seksikumppanista – ryhmäseksin kohdalla useammasta kumppanista.

”

Olen toteuttanut monia alistusleikkeihin liittyviä fantasioitani. Suurin osa on täyttänyt odotukset, mutta aina ei voi onnistua: joskus homma on päättynyt pahaan mieleen ja joskus nauruun. Mutta koska on turvallinen kumppani, yhdessä pohditaan, mikä toimi ja mikä ei ja mitä jatkossa tehdään toisin. Nainen, 47