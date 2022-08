Miisa, 30, saa osakseen tyrmistyttävää läskivihaa, mutta se ei estä häntä pukeutumasta näyttävästi – ”Lihavan ei tarvitse piilotella”

Vaatesuunnittelija, tiktokkaaja Miisa Asikainen haluaa olla esikuva nuorille ja hälventää lihavuuteen liittyvää stigmaa.

Mitäs se lihis siellä vinkuu! Laarditankki. Olet varmaan ollut tuollainen pullero aina.

Miltä tuntuisi, jos joku sanoisi sinulle noin? No pahalta!

– En ole tehnyt yhtään videota, josta minua ei haukuttaisi, sanoo tiktokkaaja, vaatesuunnittelija Miisa Asikainen, 30.

Miisa on saanut kuulla painostaan aina. Lääkäreiltä, entisiltä kumppaneiltaan. Tutuilta ja tuntemattomilta.

– Eräs diabeteslääkäri itketti minua joka kerta kun kävin vastaanotolla. Mikään ei riittänyt silloinkaan, kun kerroin olevani laihdutuskuurilla, ykköstyypin diabetesta sairastava Miisa kertoo.

”Toivon, että kaikki lihavat ja pluskokoiset voisivat tuntea itsensä arvokkaiksi”, Miisa Asikainen sanoo.

Kuureilla Miisa on ollut lukuisia kertoja. Painoa on tippunut välillä rajustikin. Silloin Miisa on huomannut, miten ihmisten suhtautuminen häneen on muuttunut. Kuin Miisa olisi tullut näkyväksi.

Kun kilot ovat alkaneet palata takaisin, sekin on huomattu. Eräs entinen kumppani esitti toiveen, että ”Miisa ei ainakaan enempää lihoaisi”.

– Monista kohdista on jäänyt arpia, Miisa sanoo.

” Olisin itse nuorena kaivannut sitä, että olisin nähnyt enemmän kokoisiani ihmisiä.

Vasta viimeisen vuoden aikana Miisa on alkanut sisäistää sen, että jatkuva laihduttelu ei tee hyvää mielelle eikä keholle.

– Aineenvaihduntani on ihan sekaisin, koska olen vuoron perään laihtunut ja lihonnut. Painoni nousee herkästi, mutta painon pudotus vaatisi epäinhimillisiä dieettejä. Tämän takia olen lakannut punnitsemasta itseäni ja huomannut lähinnä vaatteiden istuvuudessa, että paino ei enää muutu, kun sitä ei kyttää.

Hoikkuusideaalin tuottamat paineet ovat vaikuttaneet myös siihen, että Miisa on sairastunut ahmimishäiriöön ja käynyt sen vuoksi terapiassa.

”Lihavan ei tarvitse piilotella”, Miisa sanoo.

Instagram-kuvissa ja videoillaan Miisa pukeutuu värikkäästi, meikkaa eikä ujostele näyttää kehoaan.

– Isoin syy siihen, miksi jaksan tehdä somea on se, että haluan olla esikuva ja turva varsinkin nuorille. Olisin itse nuorena kaivannut sitä, että olisin nähnyt enemmän kokoisiani ihmisiä.

Positiivinen palaute lämmittää.

– Minulle on saatettu tulla kertomaan ja itkemään livenäkin, miten olen muuttanut jonkun elämää ja vaikuttanut hänen itsetuntoonsa.

”Lihavan pitää koko ajan yrittää enemmän”

Lihavuuteen liittyvässä keskustelussa on Miisan mielestä vielä roimasti parantamisen varaa.

– Luulen, että isoin ongelma on yleisissä asenteissa. Lihavuuteen liittyy paljon stigmaa ja oletus siitä, että lihava ihminen on tietynlainen.

Tyypillisiä harhakäsityksiä ovat muun muassa: lihava ihminen ei ole terve, hän ei harrasta liikuntaa, eikä jaksa tehdä mitään. Tai että lihava ihminen syö pelkkää roskaruokaa päivät pitkät.

Miisasta tuntuu, että lihavan pitäisi jopa pyrkiä piilottamaan itsensä ja kehonsa muiden katseilta.

Ja aina joutuu selittelemään, puolustamaan itseään. Syömisiään, liikkumisiaan, kokoaan.

– Tuntuu, että lihavan pitää koko ajan yrittää enemmän. Pitää aina olla hauska ja miellyttävä, että kukaan ei huomaisi sitä, että on lihava.

Miisa haluaa rikkoa käsityksiä siitä, millaisia lihavien oletetaan olevan.

Ulkonäköihanteet näkyvät räikeästi deittailukulttuurissa. Miisa on kertonut omista kokemuksistaan myös Helsingin Sanomissa.

Kun Miisa oli hoikka, hän sai miehiltä huomiota. Lihavana olo on puolestaan kuin Miisa olisi ”se viimeinen palikka”. Ihminen, jonka kanssa ei edes ”kehtaisi näyttäytyä julkisesti”.

– Vain lihava voi tietää, miltä tuntuu, kun mies ei katso silmiin ja ajattelee, että tuo varmaan rakastuu minuun, kun se on niin epätoivoinen.

– Eräs mies sanoi, että e edes halua jutella kanssani, koska inhoaa niin paljon lihavia.

Viime vuonna Miisa löysi uuden kumppanin, joka on palauttanut hänen uskoaan ihmissuhteisiin.

– Hän on ollut tukipilarini. Olen ensi kertaa suhteessa, jossa mies arvostaa myös pään sisäistä maailmaani. Aiemmissa suhteissa pinnallisuus on ollut ahdistavaa. Nyt minulla on turvallinen olo, sillä tiedän, että minua rakastetaan vaikka olisin minkä kokoinen tahansa.

Loppu laihduttelulle

Miisa on sopinut terapeuttinsa kanssa, että jatkuva laihduttelu ei enää jatku. Hän ei enää luokittele ruokia hyviin ja pahoihin, ja on antanut itselleen luvan syödä.

– Olen lakannut näännyttämästä itseäni. Vaikka välillä herkuttelisin, saan silti esimerkiksi syödä iltapalan.

Vieläkin Miisa joutuu silti opettelemaan armollisuutta.

– Välillä jatkuva kehoni kommentointi vaikuttaa omaan itsetuntooni. Huonoina päivinä joudun muistuttelemaan itseäni siitä, että olen arvokas ja hyvä näin, eikä siihen pidä antaa ulkopuolisten vaikuttaa.

Terveys ja hyvinvointi ovat Miisalle painoa tärkeämpiä. Hän haluaa, että esimerkiksi diabetesarvot pysyvät mahdollisimman hyvinä.

Muodin plussamuija

Somessa Miisa tituleeraa itseään vastuullisen muodin plussamuijaksi.

– Kun minulla oli heikompi kehonkuva, en uskaltanut pukeutua niin kuin halusin. Nyt otan takaisin! Pukeudun kuten haluan, se on voimaannuttavaa.

Miisa jakaa somessa monenlaisia tyylivinkkejä esimerkiksi siitä, miten kierrätysmateriaaleista voi itse tehdä asuja.

Muodin lisäksi Miisa rakastaa musiikkia. Hän laulaa bändissä ja käy karaokessa sekä soittaa pianoa ja viulua.

– Laulaminen on minulle henkireikä. Tunnen olevani elossa, kun laulan. Harva juttu elämässäni aiheuttaa samanlaisia tuntemuksia.

Miisa on unelmoinut olevansa artisti pienestä saakka.

– Ajattelin pitkään, että tämän kokoisena en voisi edes haaveilla siitä, että minulla ei olisi ääntä.

Someyleisön luominen on muuttanut Miisan ajatuksia.

– Some on avannut lukkoja. Pidättelin pitkään persoonaani, mutta nyt tuntuu, että voin tehdä ja kertoa mitä vaan.

Useimmiten Miisa nähdään värikkäässä mekossa, toisinaan myös farkuissa. Uima-asussakin.

Usein asuja löytyy kirpputoreilta. Kirpparien kiertäminen on Miisan lempipuuhaa - kunhan kirppari on sellainen, jossa pluskoon vaatteet ovat yhdessä ja samassa paikassa.

Miisa kannustaa muita pluskokoisia rohkeasti ostoksille.

– Tiedän, että lihavia lannistaa, kun yrittää etsiä sitä mikä mahtuu, mutta nykyään on paljon kirppiksiä, joissa koot on eritelty erikseen. Kun lakkasin pukeutumasta liian pieniin vaatteisiin, vaatteet istuvatkin paljon paremmin. Kokolappua ei kannata liikaa tuijottaa.

Se, onko lapussa XXXL vai XS ei ole ihmisarvon mittari.

