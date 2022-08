Jukka järkyttyi, kun Tiina halusi jättää hänet 30 yhteisen vuoden jälkeen – eron jälkeen tapahtui todellinen yllätys

Jukka,60, ja Tiina, 57, ehtivät olla 30 vuotta avioliitossa, kunnes Tiina sai lopulta tarpeekseen Jukan mustasukkaisuudesta. Sitten he päättivät aloittaa puhtaalta pöydältä.

vuosi oli 1991, kun Jukka ja Tiina sanoivat toisilleen tahdon. Siitä kuusi vuotta taakse päin he olivat tavanneet ja rakastuneet.

Ajan saatossa suhteen ongelmakohdat alkoivat kuitenkin hiertää niin, että ne johtivat lopulta avioeroon. Nyt Tiina ja Jukka ovat vielä eron jälkeisellä harkinta-ajalla.

Tiinan ja Jukan yhteiselo näytti päällepäin onnelliselta. Pari ei riidellyt, huutanut, nimitellyt, saati pettänyt puolin tai toisin. He kävivät yhdessä kauppa- ja pyöräreissuilla sekä matkustelivat.

Silti arki Jukan kanssa tuntui Tiinasta ahdistavalta möykyltä.

Suurin ongelma oli, että Jukka oli sairaalloisen mustasukkainen ja kontrolloiva.

Tiina puolestaan alistui eikä asettanut kontrolloinnille rajoja. Hän muutti käytöstään ja rajoitti tekemisiään miellyttääkseen puolisoaan.

– Jukka halusi aina tietää missä menin ja kenen kanssa, jos joskus harvoin en ollut kotona, Tiina kertoo.

– Jukalla taas oli liikkuva työ, ja hän oli usein poissa kotoa työkeikoilla. Hän meni tuli ja meni, mutta pommitti minua viesteillä ja soitoilla, jos olin jossakin menossa, hän jatkaa.

Jukan mustasukkaisuus alkoi tulehduttaa pariskunnan välejä yhä enemmän, ja lapsetkin muuttivat pois kotoa. Saman katon alle jäivät vain he kaksi ja painostava ilmapiiri.

Siksi Jukka hakeutui terapiaan käsittelemään mustasukkaisuuttaan. Se ei kuitenkaan vielä riittänyt ratkaisemaan ongelmaa täysin.

– Jälkikäteen minusta tuntuu, että se terapiaprosessi jäi kesken. Mustasukkaisuus helpotti hieman, mutta aiheutti edelleen ongelmia suhteessa. Emme enää osanneet sanoa ääneen, kunnioitammeko ja arvostammeko toisiamme yhä, Jukka sanoo.

– Ratkaisimme ongelmat vaikenemalla. Välillemme kasvoi ikään kuin muuri, hän lisää.

Viime vappuna Tiinalle riitti

Vappuna kolmenkymmenen vuoden aikana kasautuneet ongelmat kärjistyivät eropäätökseksi.

Jukka oli työkeikalla, ja Tiina lähti keskustaan ystäviensä kanssa katsomaan vapun juhlahumua. Jukka alkoi taas pommittaa soitoilla, mutta Tiina ei vastannut.

– Esplanadin ihmisvilinässä en kuullut puhelimeni soivan, joten en vastannut hänelle heti. Sitten Jukalla napsahti. Hän raivostui aivan suunnattomasti, Tiina kertoo

Se oli Tiinalle viimeinen tikki: Jukan käytös meni niin yli, että suhde täytyi päättää. Heti seuraavana päivänä hän kertoisi miehelleen, ja he muuttaisivat eri osoitteisiin.

Entä jos sittenkin?

Eron hetkellä Tiina oli varma, ettei haluaisi nähdä Jukkaa enää sen jälkeen, kun käytännön asiat, kuten omaisuuden jako, olisi hoidettu. Jukka oli samoilla linjoilla.

– Olin aluksi järkyttynyt ja vihainen Tiinan eroilmoituksesta. Olin varma, ettei meistä olisi enää pariksi, Jukka sanoo.

Jukka ja Tiina näkivät kuitenkin säännöllisesti toisiaan, kun omaisuuden jaosta piti sopia kasvokkaisissa tapaamisissa.

Muutamassa viikossa, kun pöly oli hieman laskeutunut, käytännön asiat saatu sovittua ja vihan tunteet laimenneet, kaksikko alkoi nähdä toisensa yhtäkkiä uudessa valossa.

Etäisyys teki suhteelle hyvää. Tapaamisissa ikävän tunne iski molempiin.

– Alkoi tulla merkkejä siitä, että ehkä tämä voisi sittenkin toimia, vaikka asummekin erillään, pariskunta sanoo.

Siitä alkoi avioliiton jälkeinen seurustelusuhde, jonka eteen kummankin on täytynyt tehdä töitä ja tulla tosiaan vastaan. Myös yli kolmenkymmenen vuoden takainen kipinä on alkanut löytyä uudelleen.

– Kun kuluu päiviä, ettemme näe ollenkaan, tuntuu ilmassa jopa pientä jännitystä, kun näemme taas. Tuntuu vähän samalta kuin silloin ennen, Jukka sanoo.

Syy mustasukkaisuudelle selvisi

Jukka hakeutui kesän kynnyksellä työterveyden kautta uudelleen terapiaan, ja ongelmat alkoivat jäsentyä Jukalle. Terapiassa hän alkoi tajuta mustasukkaisuutensa perimmäisiä syitä.

Ammattilaiselle jutellessa selvisi, että Jukan mustasukkaisuus ja kontrollin tarve juonsivat juurensa hänen turvattomaan lapsuuteensa.

Jukka tajusi, ettei hän todellisuudessa pelännyt vain sitä, että Tiina tapaisi jonkun toisen. Hän ymmärsi pelänneensä hylätyksi tulemista, ja pyrkineensä paikkaamaan pelkoaan omimalla toisen itselleen.

– Opin myös sen, että minulla on oikeus tuntea kaikkia tunteita – vihaakin. Olen katsonut peiliin ja opetellut myöntämään ongelmani sekä hakemaan niihin apua, Jukka kertoo.

Tunteiden sanoittaminen onkin ollut avainsana pariskunnan suhteen uudelleenkukoistukselle. He kävivät pariterapeutin vastaanotolla kahdesti keskustelemassa suhteestaan.

– Saimme sieltä avaimia keskusteluyhteyden parantamiseksi. Nyt pyrimme kertomaan, miltä tuntuu ja kysymään, mitä toinen sanoillaan oikeasti tarkoittaa. Emme enää vain oleta, Tiina selittää.

Oli suhteessa toki paljon hyvää ennenkin eroa: yhteinen huumorintaju liimasi heidät alkujaan yhteen. Tosin viimeisinä yhteisinä avioliittovuosina sekin liima alkoi hapertua, kun keskusteluyhteys jäi.

Tiina myös arvosti ja kunnioitti Jukkaa perheenisänä koko suhteen ajan kontrolloivasta käytöksestä huolimatta.

Nyt Tiina ja Jukka ovat pitkästä aikaa aidosti onnellisia.

Vaivannäkö suhteen laadun parantamiseksi on kannattanut: kun kumpikin on saanut enemmän omaa aikaa, ovat he alkaneet arvostaa toisissaan niitä piirteitä, jotka hukkuivat avioliittovuosien sekaan.

– Totesinkin Jukalle, että ero taisikin olla paras asia, mitä meidän liitossamme on tapahtunut, Tiina naurahtaa.

Haastateltavien nimet on muutettu aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.