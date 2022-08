Yllättävä ehdotus somessa mullisti Henriikan, 35, elämän – ”En harrasta liikuntaa näyttääkseni hyvältä”

Vuosien ajan kuntoilu oli Henriikalle vain pakollinen paha. Lopulta liikunnan ilo löytyi urheilulajista, johon hän ei olisi uskonut fyysisesti edes pystyvänsä.

Muutos alkaa lupaavasti: salitreenit sujuvat mallikkaasti, lenkillä askel kulkee kevyesti väsymyksestä huolimatta ja ruokavaliota tulee noudatettua säntillisesti.

Kuukauden tai parin päästä kiinnostus kuitenkin lopahtaa kuin seinään ja itsensä löytää jälleen sohvalta rapakunnossa. Kuulostaako tutulta?

Henriikka Pitkäselle, 35, tilanne on hyvinkin tuttu. Hän vietti koko parikymppisyytensä – siis liki 10 vuotta – jojoillen täyden liikkumattomuuden ja äkillisten treenipyrähdysten välillä. Tekosyinä liikkumattomuudelle olivat milloin arjesta paljon aikaa vievät sairaanhoitajaopinnot, milloin epäsäännöllisestä vuorotyöstä aiheutuva jaksamattomuus huolehtia omasta terveydestä.

– Tosi asiassa liikkuminen ei vain herättänyt minussa tarpeeksi kipinää ja innostusta. Päämäärätön salilla treenaaminen tuntui puuduttavalta ja motivaatio lopahti nopeasti.

Samaan aikaan omassa kropassa oli tukala olla ja askel oli suuresta ylipainosta johtuen melkoisen raskas. Painonpudotus pyöri toistuvasti Henriikan mielessä – jopa niinkin paljon, että hän näki tästä unta.

– Eräänä lokakuisena aamuna mielessäni kyti kirkkaana päätös siitä, että alan viimein tehdä konkreettisia tekoja oman hyvinvointini eteen.

Hierottuaan unihiekat pois silmistä Henriikka tarttui puhelimeen. Kuin tilauksesta puhelimen näytöllä hänen silmiinsä osui mainos naisille suunnatusta kuntosalista, joka oli vastikään avattu hänen kotipaikkakunnalleen Saloon.

– Se oli eräänlainen merkki universumilta. Otin saman tien yhteyttä kyseiseen kuntosaliin, eikä mennyt kokonaista vuorokauttakaan, kun jo lähdin tutustumiskäynnille ja hankin vuodeksi kuntosalijäsenyyden sekä personal trainerin.

Se oli rakkautta ensikokeilulla

Syksyn 2017 mittaan kuntosaliharjoittelu vakiintui osaksi Henriikan arjen rutiineja. Pikkuhiljaa myös fyysinen kunto kohentui ja kehon voimatasot kasvoivat. Painoakin oli tippunut jouluun mennessä jo lähes 10 kiloa.

Syksyllä 2017 alkanut elämäntapamuutos kohensi sekä Henriikan fyysistä että henkistä hyvinvointia.

Kaikesta huolimatta Henriikka kaipasi lisää haasteita liikunnan saralla ja uusia tuulia punttitreenin rinnalle.

Niinpä vuonna 2019 Henriikka pysähtyi pohtimaan, mikä muu urheilulaji voisi olla hänelle mieleinen. Pilates ja jooga karsiutuivat nopeasti listalta pois, kyseiset lajit kun olivat aivan liian hidastempoisia hänen luonteelleen. Somessa Henriikalle ehdotettiin amerikkalaista jalkapalloa.

” Kysyin heti treenien päätteeksi, milloin seuraavat harjoitukset ovat. Oli selvää, että tulisin niihin mukaan.

– Laji kuulosti mielenkiintoiselta, mutta aloin heti stressata, että mulla on surkea kunto enkä jaksa juosta. Minut vakuutettiin siitä, ettei pelatakseen tarvitse olla huippukunnossa eikä kentän poikki tarvitse juosta hullun lailla vaan jokaiselle kyllä löytyy sopiva pelipaikka.

Vakuuttelut saivat taltutettua Henriikan ennakkoluulot, ja parin viikon päästä hän suuntasi kohti lohjalaisen jenkkifutisjoukkueen syksyn avoimia treenejä.

– Sinä päivänä jännitti ihan pirusti. Harkitsin monta kertaa päivän aikana skippaavani koko homman ja keksin kaikenlaisia tekosyitä, miksi en menisi paikan päälle. Lopulta kuitenkin uskaltauduin.

Ja sehän kannatti – laji oli Henriikan sanoin ”rakkautta ensikokeilulla”.

– Siitä hetkestä lähtien kun sain pelivarusteet niskaan ja pääsin kentälle, laji tuntui heti omalta. Viimeisetkin jännityksen rippeet karisivat, kun joukkue otti minut lämpimästi vastaan. Kysyin heti treenien päätteeksi, milloin seuraavat harjoitukset ovat. Oli selvää, että tulisin niihin mukaan.

Vaikka alkuun Henriikan rahkeet eivät meinanneet riittää lajikokeiluun, uskaltautuminen todellakin kannatti – jenkkifutis tuntui heti omalta jutulta.

Yhdessä tekeminen ilahduttaa

Amerikkalaisessa jalkapallossa Henriikkaa kiehtovat ennen kaikkea lajin sisältämä vauhti ja fyysisyys, mutta myös yhdessä tekemisen meininki. Koska aiempaa joukkueurheilutaustaa ei ollut, Henriikka yllättyi täysin siitä, miten hauskaa yhdessä treenaaminen voikaan olla. Monikymmenpäinen naisten joukkue on tiiviisti tekemisissä myös treenien ulkopuolella.

Myös aiempi inhokkilaji juokseminen on osoittautunut vähintäänkin siedettäväksi jenkkifutiksen aloittamisen myötä.

– Minulle juokseminen on aina ollut suurin piirtein kamalinta, mitä ihminen voi tehdä. Nyt kun painoa on pudonnut, juoksuaskeleetkin tuntuvat kevyemmiltä. Suunnitelmissani on treenata syksyllä juoksemista viikoittain.

Liikkuessa pää nollaantuu

Entiselle sohvaperunalle liikunta on nykyään terapiaa. Urheilu tuo ennen kaikkea iloa ja hyvää fiilistä Henriikan arkeen, mutta myös tyhjentää mielen työstressistä ja muista huolista.

– Kun treeneissä pääsee taklailemaan ja tuuppimaan muita kumoon ja saa itsekin pataan, pää nollaantuu siinä sivussa täysin.

Toki fyysinen vointikin on kohentunut aktiivisen liikunnan siivellä eikä arjesta puutu puhtia. Loppusilauksen pysyvälle elämäntapamuutokselle antoi Henriikan viime syksynä läpikäymä lihavuusleikkaus, jonka jälkimainingeissa paino on pudonnut jopa 60 kilolla. Keventynyt olo on tehnyt liikunnasta huomattavasti helpompaa.

– Vaikka kiloja on huvennut rutkasti, ulkonäköseikat eivät suinkaan ole keskeisin motivaation lähde liikkumiselle, Henriikka kertoo.

– Totta kai liikunnasta nauttii nyt entistä enemmän, kun kyykätessä maha ei tule eteen ja pelkkä käveleminenkin on kevyempää. En silti harrasta liikuntaa näyttääkseni paremmalta, vaan nimenomaan lisätäkseni omaa henkistä hyvinvointiani.

Uskomatonta, mutta totta

Tällä hetkellä Henriikka treenaa pari kertaa viikossa amerikkalaista jalkapalloa ja käy tämän lisäksi yhä kuntosalilla. Kiinnostus hyvinvointiin on nyt suurempaa kuin koskaan, ja Henriikka toivoo voivansa ammentaa elämäntapamuutoksen kartuttamista opeistaan myös muille. Hän opiskeleekin parhaillaan personal traineriksi.

” Isokokoisena salille meno tapasi jännittää ja Henriikka sanoo pelänneensä, mitä muut ajattelevat nähdessään hänet painojen parissa.

Vielä kymmenen vuotta sitten ajatuskin nykyisestä elämäntyylistä olisi saanut parikymppisen Henriikan hieraisemaan silmiään. Elämäntapamuutos on ollut suorastaan uskomaton.

Suurista muutoksista huolimatta Henriikalla on yhä tuoreessa muistissa ne ajat, kun urheilu tuntui lähinnä pakkopullalta eikä liikunnan ilosta ollut tietoakaan. Isokokoisena salille meno tapasi jännittää ja Henriikka sanoo pelänneensä, mitä muut ajattelevat nähdessään hänet painojen parissa.

– Nuo ovat ihan turhia pelkoja. Huolet karisivat pois kun huomasin, että jokainen keskittyy salilla vain omaan tekemiseensä.

Henriikka haluaakin kannustaa muita unohtamaan ennakkoluulot ja kokeilemaan rohkeasti mitä tahansa itselle vähäänkään kutkuttavalta tuntuvaa liikuntamuotoa. Yllättäväkin laji voi viedä mennessään – Henriikka on tästä elävä esimerkki.