Verikokeissa Kiasta, 21, ei löytynyt mitään vikaa – kun hän alkoi puhua, lääkäri tajusi heti, mistä on kyse

Kia Viimala, 21, haluaa osoittaa esimerkillään, että ahdistuneisuushäiriön kanssa voi oppia elämään.

Kun ahdistus nostaa päätään, Kia Viimala tietää, mitä tehdä.

Syvään hengitys, hetken pidätys ja ulospuhallus. Kumilenkin pyörittely käsissä ja läheisille puhuminen. Ne rauhoittavat.

Ahdistusta saattaa ilmetä hänellä nykyään esimerkiksi silloin, jos täytyy puhua yleisön edessä tai metrossa on täpötäyttä.

Se on kuitenkin pientä vuosien takaiseen tilanteeseen, jolloin hänellä todettiin ahdistuneisuushäiriö. Nyt 21-vuotias Kia kävi siihen aikaan lukiota.

– Olen aina ollut hyvin tunnollinen ja vaatinut itseltäni paljon. Samalla olen myös todella herkkä. Jos jokin koulujuttu meni vähänkin huonommin, aloin saada paniikkikohtauksia, Kia kertoo.

Kia tekee vaikuttajatyötä Instagramissa tilillään @kiaviimala. Hän pyrkii somessakin kertomaan avoimesti ja rehellisesti mielenterveydestään.

Kia koki paineita sekä suorituksistaan että ulkonäöstään. Hänen oli aina laittauduttava ennen julkisille paikoille menoa, sillä ilman meikkiä ahdisti. Julkiset paikat, kuten kaupat ja koulu, tekivät olon muutenkin tukalaksi.

– Mietin, katsovatko kaikki minua ja huomaavatko he ahdistukseni. Vaikka tiedostankin, että ihmiset keskittyvät lopulta vain omiin tekemisiinsä.

Mieleen on jäänyt erityisesti eräs kesäpäivä, kun Kian piti lähteä pienelle pyöräretkelle poikaystävänsä kanssa.

” En vain pystynyt lähtemään, sillä ahdistus oli niin hirveä.

Kun pyörät oli saatu talutettua varastolta ulos, Kiasta tuntui, että hänen oli yksinkertaisesti pakko kääntyä takaisin kotiin.

– En vain pystynyt lähtemään, sillä ahdistus oli niin hirveä, Kia muistelee.

Ahdistus oli alkanut yltyä suorastaan lamaannuttavaksi. Silloin Kia tajusi, että hänen täytyi päästä juttelemaan ammattilaiselle.

Lääkärissä syy ololle selvisi: hän sai ahdistuneisuushäiriön diagnoosin.

Kia kävi muutaman kerran psykologin juttusilla ja sai reseptin mielialalääkkeisiin. Ammattilaisen avulla hän oppi keinoja käsitellä ahdistuksen tunnetta.

” Voin kertoa, että syön lääkkeitä edelleen – luultavasti niin pitkään, kunnes elämäntilanteeni on tarpeeksi rauhallinen niiden lopettamiseen.

Alkuun Kiaa kuitenkin hävetti. Hän ei kertonut ystävilleen diagnoosistaan saati siitä, että hän söi lääkkeitä. Sittemmin häpeä on hälvennyt, kun Kia on tajunnut, että ahdistuneisuus on lopulta hyvin yleistä.

– Nykyään pystyn ja haluan puhua avoimesti kaikille, jos minua ahdistaa. Voin myös kertoa, että syön lääkkeitä edelleen – luultavasti niin pitkään, kunnes elämäntilanteeni on tarpeeksi rauhallinen niiden lopettamiseen. Muuten paniikkikohtaukset lisääntyvät, Kia kertoo.

Läheisen menetys ajoi ylisuorittamaan

Elämä kolhaisi Kiaa reilu vuosi sitten, kun hänelle läheinen perheenjäsen menehtyi syöpään. Surun keskellä hän päätti, että ahdistukselle pitää tehdä jotain.

Urheilullinen, sirkusta harrastanut Kia oli yläasteikäisestä saakka haaveillut bikini fitness -kisoista. Ahdistuneisuus oli kuitenkin unelmien tiellä.

” Siinä hetkessä, kun pidin läheistäni kädestä kiinni viimeistä kertaa, päätin, että minun on elettävä elämääni täysillä, oli minulla ahdistuneisuushäiriö tai ei.

– Pelkäsin epäonnistumista: entä jos en pärjäisi, kaatuisin lavalla tai muut halveksuisivat minua. Keksin aina uusia tekosyitä, jotka estivät minua toteuttamasta unelmaani.

– Siinä hetkessä, kun pidin läheistäni kädestä kiinni viimeistä kertaa, päätin, että minun on elettävä elämääni täysillä, oli minulla ahdistuneisuushäiriö tai ei.

Läheisen kuoleman jälkeen Kia alkoi edetä vauhdilla kohti fitness-kilpailijan uraa: hän otti viimeinkin yhteyttä fitness-valmennustiimiin ja pian sen jälkeen osallistui vielä Wellnessmalli-kilpailuun.

Kia on osallisena Wellnessmalli 2022 -kilpailussa.

Vuoden kuluttua nuoren naisen arki oli lopulta ääriään myöten täynnä kiirettä ja suorittamista: kolme työpaikkaa, korkeakouluopinnot, neljästä kuuteen raskasta kuntosalitreeniä viikossa ja sen lisäksi vielä vaikuttajatyö sosiaalisessa mediassa.

– Ajattelin, että voin onnistua ja menestyä vain jos ylisuoritan. En kuunnellut, vaikka valmentajani ja läheiseni olivat jo huolissaan, sillä koin nauttivani niistä asioista mitä tein, Kia kertoo.

Uupumuksen yllättävät oireet

Kian mieli patisti häntä jatkamaan, mutta lopulta keho laittoi suoritusputkelle stopin. Viime alkuvuodesta Kia alkoi sairastella.

– Olin parin viikon välein kuumeessa ja minulla oli pahoinvointia jatkuvasti. Aloin taas ahdistua enemmän ja pelätä, että olen itsekin sairastunut vakavasti, kuten perheenjäseneni.

” Vasta silloin tajusin, missä suorituskuplassa olin ollut.

Kia hakeutui lääkäriin, jossa kaikki testitulokset osoittautuivat normaaleiksi. Kun lääkäri kyseli tarkemmin Kian arjesta, hän tokaisi, että tämä oli palanut loppuun: oli korkea aika rauhoittua.

– Vasta silloin tajusin, missä suorituskuplassa olin ollut. Vähensin sen jälkeen töitä ja aloin ottaa arjessa muutenkin rennommin.

Nyt Kia voi jo huomattavasti paremmin. Keväällä energiat alkoivat palautua ja sairastelu helpotti.

Uupumuksesta palautuminen ei kuitenkaan tapahdu yhdessä lepopäivässä, ja Kiakin toipuu alkuvuoden burnoutista edelleen. Hän on opetellut tasapainoilemaan levon ja ahertamisen välillä sekä kuuntelemaan kehoaan.

Kia myös tiedostaa, että mieluisatkin asiat voivat uuvuttaa, jos niitä on elämässä liikaa samanaikaisesti.

Läheisten kanssa puhuminen ja treenaaminen auttavat purkamaan ahdistusta ja stressiä.

– Olen ottanut myös sen asenteen, että loikoilen vain sohvalla katsomassa leffoja ja haen karkkipussin kaupasta, jos siltä tuntuu, hän sanoo.

” Minun ei tarvitse tehdä töitä kellon ympäri, jotta olisin riittävä ja hyvä tällaisena kuin olen.

Vaikka kokemukset ahdistuneisuushäiriön kanssa kamppailusta, burnoutista ja läheisen kuolemasta ovat olleet raskaita, Kia on lopulta vain onnellinen siitä, että hän on käynyt ne läpi: ne ovat osa hänen tarinaansa. Jatkossa on helpompi kohdata vastoinkäymisiä pakenemisen sijaan.

– Nykyään ajattelen, että se on tavallaan vahvuutta, jos pystyy ahdistuksesta huolimatta toteuttamaan unelmiaan. Minun ei kuitenkaan tarvitse tehdä töitä kellon ympäri, jotta olisin riittävä ja hyvä tällaisena kuin olen.

– Joskus 80-vuotiaana en halua ajatella, että en muistanut elää. Siksi menen nyt unelmiani kohti fitneksen ja hyvinvoinnin parissa, Kia summaa.