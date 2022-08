Linda, 25, räjähtelee ”nollasta sataan” – lääkäri selittää, mistä yllättävän yleisessä häiriössä on kyse

”Persoonallisuushäiriöt ovat oman ajatukseni mukaan inhimillisiä ja ymmärrettäviä”, sanoo psykologi-psykoterapeutti Matti Isosävi.

Teininä Sanna, 35, oli ”ihan kuriton”. Hän lintsaili koulusta ja karkaili.

Nuoruutta leimasivat masennus ja ahdistus. Suhteet eivät kestäneet, mutta toisaalta Sanna ei halunnutkaan. Oli parempi lähteä ennen kuin jutusta tulisi liian vakava, hän ajatteli.

Kun Sanna sairastui työuupumukseen, lääkärit ryhtyivät selvittämään tarkemmin hänen vointiaan. Diagnoosiksi tuli epävakaa persoonallisuushäiriö.

Läpi elämän Sannalla on ollut jatkuva tyhjyyden tunne. Kuin jotain puuttuisi.

– Se on vaikeaa. Tunne seuraa koko ajan paitsi silloin, kun keskityn täysillä johonkin, Sanna sanoo.

Tekemisissään Sanna on ehdoton ja ajattelussaan mustavalkoinen.

– Asiat joko ovat tietyllä tavalla tai eivät. Ja jos joku asia ei kiinnosta, en tee sitä. Se on aiheuttanut ongelmia esimerkiksi koulussa.

Tunne-elämältään Sanna on hyvin herkkä. Tunteiden säätely on hänelle vaikeaa. Sanna joko ”leijuu pilvissä tai on ihan pohjalla”.

– Olen avohaavoilla ja tunnen kaiken täysillä.

Persoonallisuushäiriö syntyy nuoruudessa

Mistä persoonallisuushäiriössä oikein on kyse? Sitä, että ihmisellä on hänen elämäänsä haittaavia käyttäytymistapoja ja ajattelumalleja, jotka ovat syvään juurtuneita ja joustamattomia. Ihminen ei välttämättä tiedosta niitä itse.

Raja persoonallisuushäiriöisen ja normaalina pidetyn käytöksen välillä on häilyvä, ja persoonallisuushäiriötä voi olla vaikea tunnistaa. Esimerkiksi kovassa stressitilanteessa psyykkisesti tervekin ihminen voi käyttäytyä poikkeavasti.

Persoonallisuushäiriöt syntyvät lapsuudessa ja nuoruudessa. Kasvuympäristö tai traumaattiset kokemukset voivat muun muassa altistaa niiden kehittymiselle.

Esimerkiksi väkivallan uhan alla ihminen pyrkii etsimään keinoja tilanteeseen sopeutumiseen ja selviämiseen. Hän voi muun muassa oppia piilottamaan pahan olonsa ja hankalammat tunteet.

– Tällöin jää vaille kokemusta, että näiden olotilojen kokeminen ja ilmaisu on turvallista, sanoo alueyksiköiden johtava psykologi-psykoterapeutti Matti Isosävi Terveystalosta.

– Persoonallisuushäiriöt ovat oman ajatukseni mukaan inhimillisiä ja ymmärrettäviä. Usein taustalla on hyvin kuormittavia toimintamalleja, joilla ihminen pyrkii säätelemään hankalia tunteita.

Persoonallisuushäiriöt jaetaan erilaisiin ryhmiin. Niitä ovat: epäluuloinen, eristäytyvä, epäsosiaalinen, tunne-elämältään epävakaa, huomiohakuinen, vaativa, estynyt, riippuvainen ja narsistinen persoonallisuus.

Tässä jutussa käsitellään tarkemmin vaativaa ja epävakaata persoonallisuushäiriötä.

Persoonallisuushäiriöihin liittyy usein kärsimystä sekä ongelmia ihmissuhteissa ja kanssakäymisessä muiden kanssa.

Vaativuus voi uuvuttaa

Vaativa persoonallisuus näkyy korostuneena järjestyksen, täydellisyyden ja kontrollin tarpeena.

– Vaativuudessa sinällään ei ole mitään pahaa. Päinvastoin siitä on meille hyötyä monella elämän osa-alueella. Ongelmaksi vaativuus nousee silloin, kun sen suhteen ei löydy joustoa esimerkiksi tilanteessa, jossa olisi tarpeenmukaista levätä ja palautua. Isosävi sanoo.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin vaativasta persoonallisuushäiriöstä kärsivästä Laurasta, 45, joka halusi olla kaikessa äärimmäisen tarkka ja pedantti.

Laura teki pitkiä työpäiviä, kuskasi lapsia kolmen kaupungin väliä harrastuksiin ja viritteli vapaa-ajallaan lukuisia projekteja. Lopulta hän paloi loppuun.

Lue lisää: Kun Lauralla, 45, todettiin ADHD ja vaativa persoonallisuus, hän alkoi vihdoin ymmärtää itseään - ”Olin ajatellut, että minulla vain on tietynlainen luonne”

Niina, 26, puolestaan oli kympin tyttö, joka pyysi aina muilta anteeksi. Uuvuttavan perfektionismin takaa paljastui lopulta vaativa persoonallisuushäiriö.

Lue lisää: Niinalla, 26, todettiin vaativa persoonallisuus – tällaisia olivat oireet

”Kun olen iloinen, olen kuin pikkulapsi”

Epävakaa persoonallisuushäiriö voi puolestaan näkyä muun muassa impulsiivisuutena sekä vaikeutena säädellä omia tunteita ja käyttäytymistä.

Sairastuneella voi olla voimakkaita mielialanvaihteluita sekä hankaluuksia toimia pitkäjänteisesti. Elämä tuntuu usein olevan jonkinlaisessa kaaoksessa.

– Kun petyn, saatan mennä ihan maahan, enkä pääse siitä yli. Räjähtelen nollasta sataan. Kun olen iloinen, olen kuin pikkulapsi. Saatan kiljua ja hyppiä, kertoo epävakaata persoonallisuushäiriötä sairastava Linda, 25.

Kaikki tunteet ovat hyvin voimakkaita.

Persoonallisuushäiriö on vaikuttanut monin tavoin Lindan elämään ja ihmissuhteisiin.

Linda saattaa esimerkiksi ostaa sen suuremmin ajattelematta tavaroita, joita hän ei edes tarvitse. Kun Linda innostui eräästä tietokonepelistä, hän osti samalta istumalta kaikki ”mahdolliset ratit ja polkimet”.

– Monet ystävyyssuhteet ovat kärsineet tai loppuneet, koska olen sanonut asioita, joita olen myöhemmin suuresti katunut. Minulla on myös suuri pelko hylätyksi jäämisestä, ja sen takia pahennan asiaa itse tai saan harhaluuloja siitä, että kaikki puhuvat minusta pahaa selän takana ja katsovat minua alaspäin.

”En useinkaan kykene hallitsemaan itseäni”

Linda joutuu usein selittämään itseään ja käytöstään.

– Että anteeksi, minulla on tämmöinen ongelma. Tällöin olen tosin usein kuullut muilta, että en voi pistää käyttäytymistäni sairauteni piikkiin. Se harmittaa tosi paljon, koska en useinkaan oikeasti kykene hallitsemaan itseäni siinä mitä sanon tai teen. Tätä ei monikaan ymmärrä. Vähän kuin masentuneelle sanottaisiin että "ethän edes näytä surulliselta”.

Linda on joutunut kohtaamaan nuoruudessaan traumaattisia kokemuksia, ja hän on sairastanut myös vakavaa masennusta.

Juuri nyt Lindalla kuitenkin sujuu hyvin. Hän on päässyt opiskelemaan ja käynyt säännöllisiä keskusteluja psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa.

– Olen saanut elämää järjestykseen, opinnot alkavat edistyä, olen ollut töissä ja miehen kanssa menee hyvin.

Persoonallisuushäiriö ei Lindan mielestä ole aina yksiselitteisen huono asia.

– Jos ajan vaikka autoa ja näen hevosen, olen ihan että wau, ihanaa! Aito ilo on hyvä juttu, ja pystyn näyttämään sen.

Vaikeinta on se, että Linda saattaa suuttua ”ihan pikkujutusta”. Esimerkiksi silloin, jos Linda kokee muiden vähättelevän häntä tai jos hän kokee vankasti olevansa oikeassa jostain asiasta.

– Kun ihoa alkaa kihelmöidä, tiedän, että se on menoa. Alan väittelemään ja saatan huutaa. Etenkin vieraassa porukassa muut voivat ihmetellä, että mikä tuolle tuli, en halua olla tuon kanssa ikinä.

Jos omat ajatus- ja toimintamallit tuntuvat aiheuttavan haittaa ja pahaa oloa, apua kannattaa hakea.

Apua on saatavilla

Vaikka persoonallisuushäiriöt ovat pysyväisluonteisia, niitä voidaan hoitaa, ja oireet voivat muuttua ajan saatossa.

Psykoterapia on yksi keskeinen hoitokeino. Myös hyvät ihmissuhteet voivat auttaa.

– Tasapainoisessa ihmissuhteessa ominaisia asioita ovat vuoropuhelu, kumppanin huomiointi ja kompromissien teko, Matti Isosävi sanoo.

Se on omiaan lisäämään luottamusta ja turvallisuuden tunnetta. Kuulluksi ja huomioiduksi tuleminen voi olla varsin merkittävä kokemus.

– Monesti persoonallisuushäiriö-diagnoosin saanut henkilö kantaa stigmaa. Kokemus itsestä tai muutoksen mahdollisuudesta voi olla todella negatiivinen.

Persoonallisuushäiriötä voi olla vaikea tunnistaa, mutta jos omat ajatus- ja toimintamallit tuntuvat aiheuttavan haittaa ja pahaa oloa, apua kannattaa hakea.

– Muutos on mahdollinen. Meillä on terveydenhuollossa käytössä esimerkiksi näyttöön perustuvia epävakaan persoonallisuushäiriön hoito-ohjelmia. Tällaisia ovat muun muassa dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) ja mentalisaatioterapia (MBT).

Persoonallisuushäiriötä voidaan hoitaa tuloksellisesti myös yksilöpsykoterapiassa.

Muutoksen aikaansaaminen on työlästä, mutta ajatus- ja toimintamallit voivat muuttua.

Lisää ymmärrystä

Lääkehoito sekä itsetutkiskelu ovat auttaneet Sannaa. Hän on käynyt myös dialektisessa käyttäytymisterapiassa.

– Mielestäni olen selvinnyt pääni kanssa yllättävän hyvin, Sanna sanoo.

Lindaa ovat auttaneet keskustelut psykiatrisen hoitajan kanssa. Hän on oppinut ymmärtämään itseään aiempaa paremmin ja saanut uusia, vaihtoehtoisia toimintamalleja.

– Joskus lähden pois paikalta, ja kun hetken päästä rauhoitun, menen takaisin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tosi paljon selitän myös, että anteeksi, minulla on tämmöinen ongelma, Linda kertoo.

Sekä Sanna että Linda toivovat, että muut ihmiset käsittäisivät sen, että persoonallisuushäiriö on sairaus.

– En voi sille mitään. Mutta minulta voi aina kysyä, jos jotain ei ymmärrä tai tiedä, Linda sanoo.

Lähteitä: Mieli.ry, Terveyskirjasto, Terveystalo, Mielenterveystalo

Lindan ja Sannan nimet on muutettu.