Useita kumppaneita samaan aikaan sallivat avoimet tai polyamoriset suhteet kiinnostavat seksuaaliterapeutin mukaan suomalaisia nyt enemmän kuin koskaan. Hän listaa kuusi kysymystä, joihin jokaisen avointa suhdetta harkitsevan pitäisi pystyä vastaamaan.

Noin kolme vuotta sitten, kun Tiina Böhling-Salonen aloitti seksuaaliterapeutin työt Sexpon ihmissuhdeterapiakeskuksessa, vain ani harva asiakas tuli vastaanotolle pohtiakseen avointa tai polyamorista suhdetta.

Nyt tilanne on aivan toinen: Böhling-Salonen on huomannut, että erilaisissa avoimissa suhteissa olevien tai suhteen avaamisesta kiinnostuneiden asiakkaiden määrä on kasvanut suorastaan räjähdysmäisesti.