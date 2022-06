Kesäkelit ovat täällä! Näin tunnistat helleoireet – tässä kohtaa vedenjuonti ei enää auta

Hellesään varjopuolena ovat erilaiset lämpösairaudet. Usein oloa kohentavat vilvoittelu ja veden juonti, mutta eräissä tapauksissa kyseiset konstit voivatkin olla haitaksi, kertoo yleislääketieteen erikoislääkäri.

Kesähelteet ovat hiljalleen rantautuneet Suomeen. Lämpöaallot tuovat mukanaan riskin siitä, että elimistö pääsee lämpenemään liikaa.

Yltäkylläisen paahteessa paistattelun seurauksena voi olla auringonpistos, lämpöuupumus tai jopa lämpöhalvaus. Kukin lämpösairaus oireilee eri tavoin – osa lievemmin, osa vakavammin.

Lämpösairauksille erityisen alttiita ovat vanhukset, lapset sekä erilaisia perussairauksia, kuten sydämen vajaatoimintaa, muistisairautta tai vaikeaa diabetesta sairastavat. Kuumuuden katalat haittavaikutukset voivat yllättää myös perusterveen aikuisen.

Näin tunnistat eri lämpösairaudet:

1. Auringonpistos

Kuumana kesäpäivänä iskevä auringonpistos lienee monelle tuttu. Lämpösairauksista auringonpistos on kaikkein lievin ja harmittomin. Tyypillisesti pistos iskee, jos pää on ollut pitkään suojaamatta auringolta.

– Auringonpistos on ensimerkki siitä, että on tullut oltua liian pitkään liian kuumassa ilman suojaa. Keho välittää signaalia, että nyt kannattaa siirtyä pois auringosta, kertoo yleislääketieteen erikoislääkäri Eino Ahtola Mehiläiseltä.

Auringonpistoksen oireita ovat esimerkiksi päänsärky, pahoinvointi, huimaus, ärtymys ja epämääräinen huono olo.

Pistoksen hoidossa suositeltavaa on siirtyä viileään ja varjoon. Myös viileä juoma voi helpottaa oloa. Yleensä muita toimia ei vaadita, vaan pistos menee ohi itsestään.

– Usein ihminen itsekin tajuaa, että nyt on tullut oltua liian pitkään auringossa ja hakeutuu varjoon lepäämään, Ahtola toteaa.

2. Lämpöuupumus

Lämpöuupumus on lämpöhalvauksen esiaste. Uupumus syntyy asteittain pitkään kestäneen kuumuudelle altistumisen ja nestehukan myötä. Myös fyysinen rasitus kuumassa voi johtaa lämpöuupumiseen.

Lämpöuupumuksen oireet ovat astetta voimakkaampia kuin auringonpistoksessa, mutta lievempiä kuin lämpöhalvauksessa. Huimauksen, päänsäryn ja väsymyksen lisäksi olo voi olla heikko ja sekava.

– Lämpöuupumuksen aikana elimistössä on käynnissä kunnon nestehukka. Olo on kuitenkin mahdollista vielä palauttaa normaaliksi kotikonstein – keskeisimpänä apuna toimii riittävä nesteytys.

” Pelkän veden tai oluen tankkaaminen pitkään jatkuneeseen nestehukkaan voi aiheuttaa elimistöön suolanpuutoksen.

Ahtola kuitenkin muistuttaa, että kehon ollessa alinesteytetty voi pelkkä veden juominen vetää olon vieläkin heikommaksi. Tällöin lämpöuupumisen taustalla onkin suolan puute.

– Pelkän veden tai oluen tankkaaminen pitkään jatkuneeseen nestehukkaan voi aiheuttaa elimistöön suolanpuutoksen. Sen seurauksena voi olla samanlaisia tajunnan häiriöitä kuin lämpösairauksissa ja tila voi ajautua jopa hengenvaaralliseksi.

Ahtolan mukaan sairaalapäivystykseen saapuu joka kesä potilaita, joille joudutaan antamaan suolaliuosta suoraan laskimoon.

– Vaikka vesi onkin kannattava janojuoma, suolatasojen kannalta hellepäivinä tulisi juoda muutakin kuin vettä – riittävää ruokailua unohtamatta, Ahtola summaa.

Lämpöhalvaus on hengenvaarallinen tila, jossa kehon lämpötila nousee yli 39 asteeseen.

3. Lämpöhalvaus

Lämpöhalvaus on lämpösairauksista kaikkein vakavin. Kyseessä on hengenvaarallinen tila, jonka syynä on pitkäkestoinen oleskelu tai fyysinen rasitus kuumuudessa ilman riittävää nesteytystä tai mahdollisuutta viilentää kehoa.

” Ympärillä olevat ihmiset kyllä huomaavat, ettei kaikki ole kunnossa.

Lämpöhalvauksessa kehon lämpötila nousee yli 39 asteeseen. Oireet ovat selkeästi voimakkaimmat: iho on kuuma, hengitys tihenee ja tajunnantasossa voi esiintyä häiriöitä, kuten esimerkiksi puheen sekavuutta. Myös täysi tajuttomuus, oksentelu tai ripuli ovat mahdollisia oireita.

– Ympärillä olevat ihmiset kyllä huomaavat, ettei kaikki ole kunnossa.

Havaitessaan lämpöhalvauksen oireita itsellään tai muilla neuvoo Ahtola soittamaan välittömästi hätäkeskukseen. Lämpöhalvaus vaatii aina sairaalahoitoa.

Ammattilaisapua odotellessa tärkeintä on jäähdyttää korkealle noussutta kehon lämpötilaa. Iholle voi pirskottaa kylmää vettä tai niskaan, nivusiin tai kainaloon voi laittaa kylmäpakkauksen laskemaan kehon lämpötilaa.

Kehon dippaus kauttaaltaan viileään mereen tai järveen on myös kätevä viilennyskeino. Vanhuksille, lapsille ja perussairauksista kärsiville vastaavanlaista shokkiviilennystä ei Ahtolan mukaan tosin suositella, sillä tämä voi johtaa äkillisiin ongelmiin verenkierrossa.