Oppaan täsmävinkit retkelle tai vaellukselle – yksi on ylitse muiden

Varautuminen on retkeilyssä avainsana. Mukaan tulevat varusteet kannattaa testata etukäteen.

Retkeily näyttää yhä pysyvän trendikkäänä, ja kansallispuistoihinkin riittää kävijöitä.

Somekuvien takaa paljastuva todellisuus voi kuitenkin pitää sisällään muutakin kuin henkeäsalpaavia maisemia – esimerkiksi väärien kenkien takia rakoille hiertyneet jalat.

Mitä kannattaa huomioida ennen luontoretkelle lähtemistä? Tätä kysyimme hiljattain luonto- ja eräoppaalta.

– Varusteet asianmukaisesti totta kai, mutta myös sää ja olosuhteet kannattaa ennakoida siinä määrin, mitä voi. Ne voivat aina muuttua. Toisin sanoen varautuminen vähän kaikkeen on tärkeää, hyvinvointialan yrittäjä ja eräopas Kukka Laakso kertoi.

Entä jos mielii hieman pidemmälle retkelle tai vaellukselle?

Yksi oleellinen asia on se, että on testannut varusteet etukäteen.

– Ettei lähde pakasta revityllä teltalla tai millään muullakaan retkelle harjoittelemaan, vaan osaisi käyttää varusteita.

Myös keittimiä ja muita mukana olevia tarvikkeita on hyvä testata. Lisäksi karttaa ja kompassia on osattava käyttää.

Vaelluksille tarvitaan erilaisia varusteita - kantamiseen, yöpymiseen, hygieniaan ja ruoanlaittoon. Hyvä nyrkkisääntö on tämä: pakkaa vain sen verran kuin jaksat kantaa. Tarkempaa tietoa varusteista löytyy muun muassa Luontoon.fi-sivustolta.

Retkeilyssä ruoat voi valmistaa keittimellä tai tulentekopaikalla. Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana ei saa tehdä avotulta.

Älä haukkaa liian isoa palaa

Ensimmäistä vaellustaan suunnittelevan kannattaa valita kohteekseen hyvin merkitty vaellus- tai retkeilyreitti. Niiden varrelta löytyy esimerkiksi huollettuja tauko- ja tulentekopaikkoja.

Vedenottopaikat on hyvä selvittää etukäteen. Rinkkaan mahtuu vain rajallinen määrä vesipulloja.

” Ylämäet tai tunturit voivat yllättää.

Liian isoa palaa tai reittiä ei kannata yrittää haukata, jos sitä ei lopulta jaksakaan. Hyvä peruskunto kuitenkin riittää.

– Esimerkiksi ylämäet tai tunturit voivat paikasta riippuen yllättää, jolloin kuntoa kyllä kysytään. Mutta silloinkin voi sitten edetä rauhallisemmin, Laakso sanoi.

” Testaa varusteet, jotka aiot ottaa vaellukselle.

Treenaa retkelle tai vaellukselle – 5 vinkkiä

Treenaaminen retkelle tai vaellukselle ei ole mikään pakko. Mutta mitä paremmassa kunnossa on, sitä mukavampaa patikointi todennäköisesti on.

Tässä vinkkejä:

Jos tarkoitus on tehdä pidempi vaellus painavan rinkan kanssa, kannattaa ensisijaisesti treenata lajia itseään eli kävelyä painavan rinkan kanssa. Kulje metsässä sekä hankalassa maastossa ylä- ja alamäkiä. Testaa samalla varusteet, jotka aiot ottaa vaellukselle. Siinä oivallat, miten kuuma rinkkaa kantaessa tulee. Löydät myös oikeat vaatteet ja tiedät, mikä hiertää. Myös kengät tulevat testattua ja sisäänajettua. Lisää kuormitusta vähitellen. Jos tiedät, että rinkka tulee painamaan 20 kiloa, aloita reppukävelyt vaikkapa 10 kiloa painavalla rinkalla. Viikossa voi tehdä esimerkiksi 2–3 reppukävelyä. Kannattaa muistaa, että esimerkiksi 10 km lenkki metsässä on huomattavasti hitaampaa kuin asfaltilla. Hyvä peruskunto on tärkein, ja sitä voi harjoittaa esimerkiksi kävelyllä, uinnilla ja pyöräilyllä. Koko kropan lihaskuntoharjoittelu kannattaa myös muistaa.

Ennakointi on tärkeintä. Kuten se, että valitsee reitin omien taitojen, voimien ja sään mukaan, käy ennalta läpi pelastautumissuunnan ja pysähtyy paikantamaan itsensä ja/tai ryhmänsä heti, jos on vähänkin epävarma sijainnista.

Kartta ja kompassi on hyvä olla mukana. Huolta on syytä pitää myös siitä, että puhelimen akku on täyteen ladattu, ja että puhelimessa on 112-sovellus.

Kannattaa kertoa myös etukäteen jollekin, minne on menossa ja kuinka pitkäksi aikaa.

Lähteitä: Luontoon.fi

