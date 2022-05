Testaa kotisohvalla, ovatko pakarasi liian heikot – ”Voi näkyä selkä- ja polviongelmina”

Tiesitkö, että heikot pakaralihakset vaikuttavat koko kroppaan?

Jos selkää kiristää tai polvea kolottaa, syy saattaa löytyä heikoista pakaroista. Pakaralihasten heikkous heijastuu koko kroppaan.

Pakarat heikentyvät, jos niitä ei käytä. Heikkouden syy on useimmiten liika passiivisuus, kuten se, että istuu tuntitolkulla, jolloin lihakset eivät saa vastapainoksi liikettä.

– Istumista itsessään on turha syyttää, mutta kyllä kaikenlainen liikkumattomuus on pakaroille myrkkyä. Istumisen huono puoli on se, että siinä asennossa on niin helppo viettää paikallaan pitkiäkin aikoja, sanoo jalkaterapeutti Sami Pesonen.

” Tutkimuksissa on havaittu yhteys alaselkäkipujen ja heikkojen pakaralihasten välillä.

Ison pakaralihaksen tehtävänä on muun muassa ojentaa lonkkaa. Sen pitäisi olla kehon vahvin lihas.

Paljon istuvalla lonkka on ison osan päivästä koukistettuna, jolloin se kaipaisi vastapainoksi liikettä.

– Tutkimuksissa on havaittu yhteys alaselkäkipujen ja heikkojen pakaralihasten välillä. Samoin pakaralihasten heikko voima liitetään alaraajan huonoon hallintaan, joka saattaa johtaa polvikipuihin.

Mistä voi tietää, että pakara on riittävän vahva?

– Heikkoon lihakseen voi olla vaikea saada kovin voimakasta tuntumaa, Pesonen sanoo.

Tätä voit testata itse vaikka kotisohvalla.

Testaa venytysliikkeellä

Tämä sohvavenytysliike venyttää etureittä ja opettaa pakaralihasta supistumaan, vaikka etureidessä tuntuisikin kireyttä.

Tee liike näin:

Aseta sääri sohvan tai tuolin selkänojaa vasten ja polvi istuinosalle.

Taivuta ylävartaloa eteenpäin, jotta kireyden tunne etureidessä hellittää. Purista pakaroita ja ojenna samalla vartaloa.

Tavoite on päästä pystysuoraan asentoon voimakkaan pakarapuristuksen kanssa.

– Sohvavenytys toimii sekä testiliikkeenä että harjoituksena. Jos pakaran puristaminen venytysasennossa on haastavaa, kannattaa liikettä tehdä päivittäin, Pesonen ohjeistaa.

Jos koko asentoon on hankala päästä, aloita kevyemmin ja pidä sääri vaakatasossa.

Lähde kävelemään

Toinen pätevä keino vahvistaa pakaroita ja estää niitä heikkenemästä on käveleminen.

” Jos alkaa kävellä lähemmäs 10 000 askelta päivässä, alkaa tapahtua hyviä asioita.

– Ihmisen pitäisi kävellä – ja paljon. Jos alkaa kävellä lähemmäs 10 000 askelta päivässä, alkaa tapahtua hyviä asioita, Pesonen lupailee.

Kävelyssä lonkka ojentuu, ja se vaatii pakaroilta työtä. Liikkeelle lähteminen vähentää myös istumista ja muuta passiivisuutta.

Ojenna lantiota

Kolmas hyvä liike pakaran vahvistamiseen on niin sanottu Hip Thrust eli lantion ojennus. Sitäkin voi treenata kotona sohvaa vasten kehonpainolla tai kuntosalilla lisäpainoilla.

– Hip Thrust -liikkeessä myös aloittelija pystyy liikuttamaan turvallisesti suuria kuormia. Yleensä suhteellisen suurilla kuormilla pääsee treenaamaan nopeammin kuin maastavedossa tai takakyykyssä, Pesonen sanoo.

– Pakara tarvitsee vahvistuakseen suuria toistomääriä, kuten kävelyssä – ja isoa lisäkuormaa, kuten Hip Thrustissa.

Liikkeen voi tehdä joko yhdellä tai kahdella jalalla. Yhdellä jalalla tehtäessä koko lonkan ympäröivien lihasten on aktivoiduttava tasapainottamaan lantiota, jotta liikkeen voi ylipäänsä toteuttaa.

– Kahdella jalalla suhteellisen suuren kuorman liikuttaminen onnistuu yleensä pienen tekniikkaharjoittelun jälkeen.

Hip Thrust tangolla:

Valitse polven korkuinen tuoli ja käytä tankopehmustetta. Aseta tanko lantion kohdalle, jalat tukevasti lattiaan ja yläselkä penkille.

Jännitä keskivartalo.

Ojenna lonkkaa pakaraa puristaen ja nosta tanko ylös.

Ojenna lonkka loppuun asti ja laske hallitusti alas.

Tee lisäpainolla toistoja 6–10 kappaletta.

Yhden jalan Hip Thrust kehonpainolla:

Aseta yläselkä sohvalle ja nosta toinen jalka ilmaan.

Päästä lonkka koukistumaan, pakara osuu lähelle lattiaan.

Purista pakaraa voimakkaasti ja ojenna lonkka täysin suoraksi. Pidä jännitys yläasennossa hetken.

Tee toistoja lähelle uupumusta.

Noin kymmenen raskasta sarjaa per lihasryhmä on lihaskuntoharjoittelussa tavoiteltava määrä viikossa. Raskas sarja tarkoittaa sitä, että enempää toistoja ei kykenisi juurikaan enää tekemään.

” Pakara ei koskaan voi olla liian vahva.

Sarjan voi jakaa viikkoon haluamallaan tavalla. Osan voi tehdä kotona kehon painolla yhdellä jalalla, osan sarjoista salilla lisäpainoilla.

– Helpompaa voi olla vaikka 10 minuuttia joka päivä kotona kuin kerran viikossa puolitoista tuntia salilla. Toki voiman kasvattamiseen tarvitaan myös jossain vaiheessa lisäkuormaa. Siksi suosittelen tekemään molempia liikkeitä.

Kun treenaa tiheämmin, välttyy todennäköisemmin myös ikäviltä lihaskivuilta.

Pesosen mukaan pakaraa voi treenata vaikka joka päivä, etenkin jos istuu paljon, se voisi olla hyvä idea. Sama pätee kävelemiseen.

– Pakara ei koskaan voi olla liian vahva!