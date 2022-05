Filmi poikki loppuillasta? Lääkäri kertoo, mistä ilmiössä on kyse: ”Tämä yhdistelmä on usein se tuhoisin”

Alkoholin kaksi keskeistä vaikutusmekanismia saa aikaan sen, että aamulla muistikuvia ei ole.

Muistat kirkkaasti alkuillan etkot ja vielä puolen yön jälkeen baaritiskin ääressä kumotut shotit – mutta loppuillan tapahtumat ovatkin hämärän peitossa.

Mistä on kyse ilmiössä, kun filmi menee poikki?

– Lyhyesti sanottuna silloin alkoholia on käytetty aivojen sietokykyyn nähden liikaa, tiivistää päihdelääketieteen työelämäprofessori ja A-klinikka Oy:n ylilääkäri Kaarlo Simojoki.

Lue lisää: Miksi mieli on maassa baari-illan jälkeen, vaikka varsinaista syytä morkkikseen ei ole? – ”Siinä on kaksi ulottuvuutta”

”Asiat eivät tallennu kovalevylle”

Alkoholi vaikuttaa aivoihin usealla tavalla. Simojoki kertoo, että kaksi keskeistä vaikutusmekanismia saa aikaan sen, että aamulla muistikuvia ei ole.

– Aivojen toiminta hidastuu sitä mukaa, mitä enemmän juot, ja jossain vaiheessa hermosto on niin alkoholin lamaannuttama, että aivot osittain lopettavat toimintansa.

Jo vähempikin alkoholinkäyttö häiritsee mielikuvien jäämistä lyhytaikaiseen työmuistiin ja erityisesti pidempiaikaiseen muistiin, ja hermoston lamaantuminen vahvistaa ilmiötä.

– Siinä vaiheessa kun niin sanotusti muisti menee, aivojen korkeammat toiminnot ovat kärsineet sen verran, että muistijälkiä ei yksinkertaisesti synny tai ne ovat hyvin haparoivia – sieltä sun täältä on jotakin saattanut jäädä muistiin.

– Eli mitään ei katoa muistista, vaan asiat eivät vain tallennu kovalevylle.

On osittain yksilöllistä, kuinka herkästi muistikatko tulee.

– Mitä vähemmän olet tottunut juomaan alkoholia, sitä aikaisemmassa vaiheessa filmi katkeaa, koska aivot eivät ole kehittäneet sietokykyä alkoholille.

Alkoholi on hermomyrkky, joka tuhoaa aina aivosoluja

Muistamattomuus voi tuntua pelottavaltakin, mutta jos kyseessä ei ole toistuva tapa, todennäköisesti aivoille ei ole koitunut pysyvää tuhoa.

– Alkoholi on hermomyrkky, ja sen käyttö tuhoaa aina aivosoluja, Simojoki muistuttaa.

– Filmi poikki -tapauksissa tämä tuho on isompi, mutta lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että keskivertoalkoholinkäyttäjällä se harvemmin jättää mitään pysyviä haittoja.

Ajan mittaan vaurioista kuitenkin tulee pysyviä, ja on yksilöllistä, miten nopeasti ne alkavat vaikuttaa toimintaan arjessa.

– Alkoholisteilla on erilaisia muisti- ja hahmottamishäiriöitä, jotka johtuvat alkoholin aiheuttamista vaurioista aivoihin ja hermostoon.

Varo tätä yhdistelmää

Lääkärin mukaan huolestuttavampaa kuin itse muistinmenetys on se, että tämäntyyppisessä humalajuomisessa tapaturmariski kasvaa reippaasti.

– Aivot ottavat siipeensä yllättävän paljon siitä, kun ihmiset kolhivat päätään.

Pää on painava, ja humalassa koordinaatio heikkenee, ja niskalihakset antavat herkemmin pään nyökkäillä ja heilua.

– Tämä yhdistelmä on usein se tuhoisin: olet juonut reilusti ja sitten lyöt pääsi. Aamulla muistikuvia ei ole, mutta päässäsi on kuhmu. Tällainen voi jo aiheuttaa jonkinasteisia vaurioita, sillä lieväkin aivotärähdys on aina lievä aivovamma.

Vaikeasti alkoholisoituneilla pään vammojen vaikutus on selvästi havaittavissa.

– Heillä näkyy aivojen toiminnassa sekä alkoholin suora toksisuus että myös toistuvat erilaiset pään vammat.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 7/2020.