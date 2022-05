Testi paljastaa, pelaatko liikaa digipelejä – 4 myönteistä vastausta tarkoittaa ongelmaa

On virheellinen käsitys, että digipelaaminen olisi lähinnä nuorten miesten harrastus, uutuuskirja kertoo.

Peliriippuvuus muistuttaa piirteiltään päihderiippuvuutta – ja myös digipelaaminen voi muuttua ongelmaksi yhtä lailla kuten rahapelaaminenkin.

– Peliriippuvuuksissa on muun muassa todettu aivoissa samankaltaisia muutoksia kuin päihderiippuvuuksissa, kertoo juuri ilmestynyt Duodecimin teos Peliriippuvuus, joka on alan ensimmäinen suomenkielinen oppikirja.

Digipelaamisella tarkoitetaan tietokoneella, älypuhelimella tai pelikonsolilla pelaamista, jonka ensisijaisena tarkoituksena on viihtyminen eikä rahan voittaminen.

Digipelaaminen on yksi nopeimmin kasvavista viihdeteollisuuden aloista, ja tutkimusten mukaan suomalaiset ovat ahkeria digipelaajia.

Ei vain nuorten miesten harrastus

Suomalaisten digipelaamisesta on kerätty säännöllisesti tietoa vuodesta 2007 asti ilmestyneissä Pelaajabarometri-tutkimuksissa.

Vuoden 2020 Pelaajabarometrissa 10–75-vuotiaista 67 prosenttia ilmoitti pelaavansa jotakin digipeliä – pois lukien rahapelit ja oppimispelit – vähintään satunnaisesti.

Yleisintä pelaaminen on nuorten keskuudessa, ja mitä iäkkäämmästä ryhmästä on kysymys, sitä harvinaisempaa se on.

Kirjan mukaan on kuitenkin virheellinen käsitys, että digipelaaminen olisi lähinnä nuorten miesten tai poikien harrastus.

– Sukupuolten välinen tarkastelu osoittaa mielikuvan virheelliseksi tai ainakin puutteelliseksi.

Samoin pelaajien iän tarkastelu osoittaa, ettei digipelaaminen ole pelkästään nuorten toimintaa. Pelaajabarometrin mukaan digipelaajien keski-ikä on jo yli 36 vuotta.

Vanhempi ikä vähentää peliaktiivisuutta: niiden, jotka ilmoittavat, etteivät pelaa lainkaan digipelejä, keski-ikä on 58 vuotta.

Kirjan mukaan tämä tulee kuitenkin muuttumaan.

– Lapsena ja nuorena pelaamaan oppineet eivät lopeta digipelaamistaan aikuistuttuaan, mikä tarkoittaa, että pelaajien keski-ikä nousee tulevaisuudessa, teoksessa kerrotaan.

Se, että pelaamiseen kuluu paljon aikaa, ei automaattisesti tarkoita, että tilanteessa olisi jotakin ongelmallista

Syrjäyttääkö pelaaminen muuta elämää?

Missä sitten kulkee ongelmapelaamisen raja? Tätä voi olla vaikea määrittää, sillä monelle pelaaminen on harrastus, johon kuluu paljon aikaa – mutta tämä ei automaattisesti tarkoita, että tilanteessa olisi jotakin ongelmallista.

Kirjan mukaan digipelaamisen haitoilla tarkoitetaan kielteisiä seurauksia, jotka voivat kohdistua pelaajan psyykkiseen hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin, työhön tai opiskeluun.

– Ongelmallinen pelaamiskäyttäytyminen syrjäyttää pelaajan muita aktiviteetteja sillä seurauksella, että elämän normaalit rutiinit ja itsestä huolehtiminen (esim. nukkuminen, syöminen, liikunta, henkilökohtainen hygienia), todellisen elämän sosiaaliset suhteet (esim. ystävien tapaaminen, perheen vierailut) ja tärkeät vastuut (esim. koulu, työ, lastenhoito) häiriintyvät.

Miten ongelmallisen pelaamisen voi tunnistaa?

Peliriippuvuus-teoksen mukaan luotettavaksi mittariksi ongelmallisen digipelaamisen tunnistamisessa on osoittautunut esimerkiksi Game addiction scale for adolescents (GAS) -mittari.

GAS-mittarista on olemassa lyhyt 7 kysymyksen ja pitkä 21 kysymyksen versio. Suomessa käytössä on ollut lyhyt mittari.

Vaikka mittari on alun perin kehitetty nuorten ongelmallisen digipelaamisen oireiden arviointiin, sitä on käytetty onnistuneesti myös aikuisten tilan kartoittamiseen.

Tee testi

GAS-mittarin seitsemän kysymyksen avulla voidaan arvioida digipelaamisen ongelmallisuutta.

Vastaa alla oleviin kysymyksiin vaihtoehdoilla:

■ En koskaan

■ Harvoin

■ Joskus

■ Usein

■ Jatkuvasti

Kuinka usein 6:n viime kuukauden aikana...

1. olet ajatellut pelaamista pitkin päivää?

2. olet käyttänyt pelaamiseen enemmän aikaa kuin aiemmin?

3. olet pelannut unohtaaksesi muun elämän?

4. muut ovat yrittäneet vähentää pelaamistasi, mutta epäonnistuneet siinä?

5. olet tuntenut olosi kurjaksi, jos et ole päässyt pelaamaan?

6. olet riidellyt muiden (esim. puoliso, perhe, ystävät) kanssa siitä, kuinka paljon käytät aikaa pelaamiseen?

7. olet laiminlyönyt muita tärkeitä asioita (esim. työ, koulu, liikunta) pelataksesi?

■ Jos vastaus vähintään neljään kysymykseen on ”joskus”, ”usein” tai ”jatkuvasti”, digipelaaminen määrittyy ongelmalliseksi.

Kaikki haitat eivät ole vakavia

Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:n määritelmän mukaan pelaamista voidaan pitää ongelmallisena, jos se alkaa vaikuttaa kielteisesti henkilön elämään, kuten ihmissuhteisiin, koulunkäyntiin tai terveyteen.

Pelaamisen ongelmallisuutta arvioitaessa tulee aina myös huomioida pelaajan elämäntilanne ja hyvinvointi kokonaisuutena.

– Ongelmallisesta pelaamisesta voidaan puhua esimerkiksi silloin, kun pelaajalla ei ole elämässään pelien ohella muita mielenkiinnon kohteita tai kun yhdessäolo muiden ihmisten kanssa korvataan pelaamisella, EHYT ry kertoo verkkosivuillaan.

EHYT ry myös muistuttaa, että on tärkeää osata erottaa pelaamiseen liittyvät vähäiset haitalliset lieveilmiöt varsinaisesta ongelmallisesta pelaamisesta.

– Jotta voidaan keskittyä pelaamiseen liittyviin vakaviin ongelmiin, on tärkeää tunnistaa myös ne tilanteet, joissa huoleen ei ole syytä tai huoli on suhteessa vähäinen.

Esimerkiksi yöunet voi yhtä lailla viedä liian myöhäiseksi ajoitettu reipas urheilu kuin pelaaminen.

– Runsaskaan pelaaminen ei ole välttämättä merkki peliongelmasta, vaan kyse voi olla harrastuksesta, johon halutaan panostaa, sivusto kertoo.