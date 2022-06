Rintaan pistää ja sydän tuntuu muljahtelevan – erikoislääkäri kertoo, milloin on syytä huolestua

Outo tuntemus rinnassa voi kertoa monenlaisesta vaivasta. Jos kipu kestää yli 20 minuuttia eikä helpota asentoa vaihtamalla, pitää hakeutua päivystykseen.

Rintakipu voi juontua sydämestä tai keuhkoista, mutta myös vatsaontelosta. Ahdistuneisuuskin voi painaa rinnassa.

Jos kipu on voimakasta, puristavaa tai pahenee rasituksessa tai siihen liittyy hengenahdistusta tai pahoinvointia, lääkäriin menoa ei pidä viivytellä. Myös täysin uudentyyppinen vaiva kannattaa tutkituttaa.

Koska hoitoon?

Joskus rintakivun laadusta on vaikea päätellä sen syytä. Esimerkiksi haimatulehduksesta johtuva kipu voi muistuttaa sydäninfarktia.

Nyrkkisääntönä voi sanoa, että jos kipu kestää yli kaksikymmentä minuuttia eikä helpotu asentoa vaihtamalla, pitää hakeutua pikimmiten päivystykseen.

Voisiko se olla sydäninfarkti?

Sydäninfarkti on monelle pahin pelko. Infarktikipu on puristavaa, painavaa ja laaja-alaista. Se säteilee rintalastan takaa usein selkään, vasempaan käteen, hartioihin, kaulaan tai leukoihin. Iho on kalpea ja kylmänhikinen, monet voivat pahoin ja kärsivät hengenahdistuksesta.

Varsinkin diabeetikoilla rintakipu voi tuntua kuitenkin lievempänä, sillä diabetes aiheuttaa hermovaurioita ja muuttaa kivun aistimusta.

Kipu johtuu siitä, että sepelvaltimoiden seinämiin kertyy kolesterolia ja tulehdussoluja ja suonet ahtautuvat. Hauras kohta voi myös revetä, jolloin verihyytymä tukkii suonen. Jos sydänlihas ei saa kunnolla happea, se menee kuolioon.

Kipuja ei saa jäädä kuuntelemaan. Varsinkin naiset, jotka patistavat puolisoitaan lääkäriin, viivyttelevät omaa hoitoon hakeutumistaan. Moni yrittää tehdä itsediagnoosia kotona ja odottelee, että kipu menee ohi.

Entä sydänlihastulehdus?

Sydänlihastulehdus ja sydänpussitulehdus ovat joskus vaikeita erottaa toisistaan. Molemmissa kipu voi muistuttaa sydäninfarktin puristusta rinnassa. Mutta kipu voi olla myöskin pistävää ja vaihdella hengityksen ja asennon mukaan. Hengenahdistus, rytmihäiriöt ja uupumus saattavat liittyä kipuun.

Sydänpussi on sydänlihasta ympäröivä pussimainen kalvo. Sydänlihaksen tulehtuessa yleensä sekin jonkin verran tulehtuu. Sydänlihastulehdukselle ovat alttiita erityisesti aktiiviurheilijat, jotka eivät malta pitää flunssaisena taukoa liikunnasta.

Mitä, jos rintakipua tulee rasituksessa?

Sepelvaltimokipu iskee erityisesti fyysisessä rasituksessa, kuten rappuja noustessa, jopa kävellessä. Se on yleensä puristavaa ja voi säteillä selkään, vasempaan käteen, hartioihin, kaulaan ja leukaperiin.

Joskus kipu voi olla polttavaa tai tuntua erityisesti ylävatsan alueella. Toisinaan pääoire on hengenahdistus.

Sepelvaltimotaudissa sydämen valtimot ahtautuvat, jolloin sydänlihakseen syntyy hapenpuutetta. Valtimot eivät kuitenkaan mene täysin tukkoon, kuten sydäninfarktissa.

Mistä tunnistan keuhkoveritulpan?

Keuhkoveritulppaa kannattaa epäillä, jos voimakas hengenahdistus, yskä tai rintakipu alkaa pitkän lento- tai junamatkan jälkeen. Myös ikä, raskaus ja e-pillereiden käyttö lisäävät hieman sairastumisriskiä.

Keuhkoveritulppa alkaa pohkeeseen tai reiteen kehittyneestä verihyytymästä, joka on lähtenyt laskimoverenkierron mukana liikkeelle ja tukkii keuhkovaltimon. Hoitoon on lähdettävä viipymättä.

Mikä muu voi kipuilla rinnassa?

Haimatulehdus ja muut sisäelinten sairaudet voivat oireiltaan muistuttaa sydäninfarktia. Haimatulehdukselle on tyypillistä äkillinen, selkään säteilevä vyömäinen vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu ja hengenahdistus.

Myös sappikivikohtauksessa kipu voi olla niin kova, että oksettaa. Kipukohtauksen aikana sappirakon sileät lihakset puristuvat sappikiviä vasten.

Keuhkokuumeelle on luonteenomaista kylki- ja vatsakipu, pistävä rintakipu sekä hengenahdistus.

Keuhkokuumetta hoidetaan antibiooteilla. Tarvittaessa lääkitys annetaan suonensisäisesti sairaalassa.

Asiantuntijoina kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Risto Jussila, Sydänsairaala, psykiatrian professori Erkki Isometsä, Helsingin yliopisto sekä ylilääkäri Olli Heinonen, Mehiläinen Turku

Tämä artikkeli on ilmestynyt Hyvä terveys -lehdessä.