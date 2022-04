Aloita 4 viikon kävelyhaaste nyt! Auttaa painonhallinnassa – ja hyödyt terveydelle ovat huimat

Jo lyhytkin kävelylenkki lisää aktiivisuutta ja energiankulutusta.

Haluaisitko lisätä aktiivisuutta arkeesi? Helpompaa tapaa ei ole kuin askelten lisääminen.

– Lyhyelläkin kävelylenkillä saa kartutettua päivittäistä askelmäärää ja lisättyä näin aktiivisuutta ja energiankulutusta lempeästi, mikä auttaa esimerkiksi painonhallinnassa, kertoi jutussamme personal trainer Maikki Marjaniemi.

Kokeile kävelyhaastetta

Päivittäisen askelmäärän seuraaminen on yksinkertainen tapa tarkastella omaa aktiivisuutta päivän aikana, ja nykyään entistä helpompaa puhelimen askelmittarin avulla.

Marjaniemi suunnitteli kävelyohjelman, jonka tavoitteena on saada kasvatettua päivittäistä askelmäärää – sekä lisätä kävelylenkeille uutta intoa ja mielenkiintoa.

Ohjelma on neljän viikon pituinen, ja joka viikko pyritään lisäämään päivittäin tietty määrä askelia omaan normaaliin askelmäärään.

Voit kartuttaa askeleita esimerkiksi lisäämällä arkiliikuntaa, kävelemällä enemmän portaita hissin sijasta, suorittamalla työmatkan tai osan siitä kävellen ja käymällä kävelylenkeillä.

Joka viikolle on lisäksi tietty teema, jonka mukaan maustetaan kävelylenkkejä.

Jokainen kävelyaskel parantaa paitsi kuntoa myös terveyttä.

4 viikon kävelyohjelma

Alkutilanteessa sinun täytyy tietää keskimääräinen askelmääräsi, joka toteutuu päivittäin. Tämä on helppo mitata esimerkiksi puhelimen askelmittarilla pitämällä puhelinta taskussa päivän ajan.

Viikko 1: +1000 askelta

Ensimmäisellä viikolla pyritään lisäämään omaan lähtötasoon 1 000 askelta joka päivä.

Viikon teema: Lenkkiympäristön vaihtelu

Tällä viikolla pyri tekemään ainakin yksi kävelylenkki niin, että muutat tuttua reittiäsi jollain tavalla. Kulje vaikkapa vanha reitti toiseen suuntaan tai vaihda kokonaan uuteen ympäristöön.

Viikko 2: +2000 askelta

Toisella viikolla lisää omaan lähtötasoon joka päivä 2 000 askelta.

Viikon teema: Lisätekeminen lenkillä

Mausta kävelylenkkejäsi jollain mieluisalla lisätekemisellä. Kuuntele mielenkiintoista podcastia tai kutsu kaveri lenkkiseuraksi. Lenkistä tulee mukavampi, ja aika kuluu nopeammin!

Lenkeistä tulee mielenkiintoisempia, kun maustat kävelyä vaikkapa äänikirjan kuuntelulla ja vaihtelet maastoa helposta haastavampaan.

Viikko 3: +3000 askelta

Ohjelman kolmannella viikolla omaan lähtötason askelmäärään lisätään joka päivä 3 000 askelta.

Viikon teema: Ympäristön huomiointi

Lisää tällä viikolla lenkkiympäristön huomiointia. Kuuntele erilaisia ääniä ja pyri havaitsemaan ainakin 4 erilaista ääntä lenkkiympäristöstäsi. Tarkkaile ympäristöä myös katseella ja havaitse esimerkiksi 4 erilaista väriä ympäriltäsi. Mieti, miltä kehossasi tuntuu ja miltä kävely tuntuu juuri sinä päivänä? Nämä harjoitukset lisäävät läsnäoloasi tässä hetkessä, ja saat ajatuksiasi paremmin pois arjen huolista.

Viikko 4: +4000 askelta

Neljännellä viikolla askelmäärä lisääntyy jopa 4 000 askeleella joka päivä.

Viikon teema: Intervalli

Viimeisellä viikolla kävelylenkeillä lisämausteena käytetään intervalleja, eli vaihdellaan kävelyn tehokkuutta normaalista ripeän reippaaseen. Voit itse päättää, miten määrität intervallijaksojen kestot – esimerkiksi sekuntien perusteella tai vaikkapa sähköpylväiden välien mukaan. Esimerkki: Kävele minuutin ajan normaalia tahtia, jonka jälkeen kävele ripeästi minuutin ajan. Toista 3–4 kertaa.

Huimat hyödyt terveydelle

Kävelyllä on todettu olevan lukuisia terveyshyötyjä, sanoi jutussamme liikuntalääketieteen erikoislääkäri, professori Jari Parkkari Jyväskylän yliopistosta.

” Kävely on helpompi tapa lähteä tekemään muutosta kuin se, että ryhtyy laihduttamaan.

Parkkarin mukaan mukaan kävelyn verenkiertoa parantava vaikutus ulottuu sydänlihaksesta lähtien aina aivojen verenkiertoon.

Kaikista eniten kävely hyödyttää tutkimusten mukaan niitä, jotka aloittavat nollasta. Esimerkiksi ylipainoiselle kävely voi olla muita liikuntalajeja helpommin lähestyttävä laji.

– Kävely on helpompi tapa lähteä tekemään muutosta kuin se, että ryhtyy laihduttamaan. Se on tavallaan piiloliikuntaa, josta ei tarvitse tehdä numeroa, Parkkari sanoi.

Parkkari mainitsi huolensa varsinkin nuorista, jotka kävelemisen sijaan käyttävät sähköpotkulautoja. Terveystilastoissa tilanne alkaa näkyä vasta myöhemmin.

– Nuorten kävely on vähentynyt hurjasti. On ihan selvää, että sähköpotkulautojen yleistyminen on vienyt todella paljon askeleita pois suomalaisilta.