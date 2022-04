Masennusta vai rauta-arvot pielessä? Verikokeissa huomio kannattaa kiinnittää etenkin yhteen asiaan, lääkäri sanoo

Lääkäri Ilona Ritola kertoo, että raudanpuutteen aiheuttamat oireet tulkitaan usein masennukseksi. Tutkimuksissa niillä on havaittu olevan myös yhteyksiä toisiinsa.

Sänky tai sohvanpohja kutsuu ja olo on kuin nuupahtaneella huonekasvilla unen määrästä riippumatta. Muisti pätkii, asioihin keskittyminen on vaikeaa ja tuntuu kuin pää olisi täynnä sumua. Unettomuus vaivaa ja kaikki pikkuasiatkin ottavat päähän.

Miksi alavireinen olo vaivaa, vaikka omassa elämässä ei ole edes tapahtunut mitään erityisen kuormittavia muutoksia?

Hyvin usein potilas, joka istahtaa lääkärin penkkiin valittamaan kyseisistä oireista, diagnosoidaan masentuneeksi. Kaikki luetellut oireet voivat nimittäin viitata siihen.

Joskus uuvahtaneen olotilan selvittely vaatisi kuitenkin tarkempia tutkimuksia ennen kuin masennus voidaan todeta – vähintäänkin fyysisten terveysongelmien poissulkemiseksi.

Lääkäri Ilona Ritola huomauttaa, että masennuksen kaltaiset oireet voivat johtua myös raudanpuutteesta.

– Olen lääkärin työssäni havainnut, että raudanpuutteen oireet tulkitaan usein masennuksen oireiksi, Ritola kirjoitti Instagram-tilillään @laakari_ilonaritola.

Masennus oireilee lukuisin eri tavoin, kuten myös raudanpuute

Masennuksella ja raudanpuutteella onkin yllättävän paljon yhteistä.

Masennustilan keskeisimmät oireet ovat masentunut mieliala ja vähentynyt mielenkiinnon tai mielihyvän kokeminen, Terveyskirjastossa kerrotaan. Oireet vaivaavat yksilöä suurimman osan päivästä yhtäjaksoisesti vähintään kahden viikon ajan.

Masennustilat jaotellaan yleensä vaikeusasteeltaan lieviin, keskivaikeisiin ja vaikeisiin toimintakyvyn heikkenemisen ja oireiden määrän perusteella.

Harvoin masennus oireilee kuitenkaan pelkkänä mielialan laskuna: usein siihen liittyy monia muitakin oireita, kuten unettomuutta, väsymystä, voimattomuutta, mielen hidastumista ja keskittymisvaikeuksia.

” Hyvin monet raudanpuutteiset osaavat kuvata, että eivät koe olevansa masentuneita. Joku on jopa ollutkin aiemmin ja kertonut, että se on erilaista väsymystä.

Masennuksen oirekirjo voi muistuttaa siis yllättävänkin paljon raudanpuutteen oireita, joita Ritola luettelee postauksessaan: väsymys, unihäiriöt, muistin heikkeneminen, keskittymiskyvyttömyys ja ärtyneisyys.

Ei siis mikään ihme, että pelkkien oireiden perusteella raudanpuutetta ja masennusta on hankalaa erotella toisistaan. Joskus väsymyksestä kärsivä osaa väsymyksen luonteesta kuitenkin jo aavistaa, mistä se voisi johtua.

– On varmasti hyvin vaikea selittää, millä tavalla on väsynyt, kun aina vain väsyttää. Silti hyvin monet raudanpuutteiset osaavat kuvata, että eivät koe olevansa masentuneita. Joku on jopa ollutkin aiemmin ja kertonut, että se on erilaista väsymystä, Ritola kirjoitti.

Verikokeissa kannattaa pistäytyä

Ritolan mukaan verikokeissa kannattaisi käydä, mikäli kärsii epämääräisestä ja jatkuvasta masennukseen viittaavasta oireilusta.

– Jos väsyttää ja masentaa, etenkin vauva-aikana, kannattaa tarkistaa rauta-arvot, Ritola painotti postauksessaan.

Tyypillisesti raudanpuutteen yhteydessä puhutaan anemiasta. Terveyskylän mukaan sillä tarkoitetaan normaalia matalampaa veren hemoglobiiniarvoa, jonka tulisi viitearvojen puitteissa olla naisilla vähintään 117 ja miehillä 134 grammaa litrassa.

Useimmiten anemian syyksi osoittautuvat ehtyneet rautavarastot.

– Verikokeissa katse kannattaa suunnata etenkin ferritiiniarvoon, joka kertoo rautavarastoista, Ilona Ritola kertoi aiemmin Ilta-Sanomille.

” Suurin osa ihmisistä oireilee viimeistään alle 30 ferritiiniarvolla, jolloin rautavarastoja ei enää juuri ole.

Aina raudanpuutos ei kuitenkaan johda anemiaan, eikä pelkkä hemoglobiini ole kaikkein luotettavin mittari oireiden selvittelyssä. Jo pelkkä alhainen varastoraudan määrä voi aiheuttaa hankaliakin oireita.

– Suurin osa ihmisistä oireilee viimeistään alle 30 ferritiiniarvolla, jolloin rautavarastoja ei enää juuri ole, Ritola huomautti.

Toisaalta myös folaatin ja B12-vitamiinin puute sekä epätavalliset kilpirauhasarvot voivat olla väsymyksen syynä, joten siksi Ritola kehottaa tarkistamaan verikokeissa myös niiden pitoisuudet.

Etenkin nuoret naiset kärsivät

Mikäli raudanpuute todetaan, tulisi sen syy selvittää. Raudanpuute voi kehittyä kenelle tahansa, ja sen aiheuttajaksi voi osoittautua esimerkiksi verenvuoto suolistossa tai raudan imeytymistä heikentävä keliakia.

Etenkin nuorilla naisilla esiintyy usein raudanpuutetta runsaiden kuukautisten vuoksi. Noin joka viides hedelmällisessä iässä oleva nainen kärsii raudanpuutteesta jossakin vaiheessa elämää.

” Löytyy useita tutkimuksia, jossa on havaittu, että masennuksesta kärsivillä on todettu rautavarastoarvojen olevan matalampia kuin terveillä verrokeilla.

Samaan aikaan nuorilla naisilla myös masennus- ja ahdistusoireilu on huomattavan yleistä: naisilla ylipäätään masennus on liki kaksi kertaa yleisempää kuin miehillä.

Nuorten naisten väsymykseen ja uupumukseen onkin erityisen tärkeää pureutua ja selvittää huolella, mistä ne johtuvat. Kyse voi olla myös ongelmien kasautumisesta: Ritola huomautti postauksessaan, että masennus ja raudanpuute saattavat kulkea myös käsi kädessä, eivätkä ne sulje toisiaan pois.

– Löytyy useita tutkimuksia, jossa on havaittu, että masennuksesta kärsivillä on todettu rautavarastoarvojen olevan matalampia kuin terveillä verrokeilla, hän kirjoitti.

