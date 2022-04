Lähes kaikki suomalaiset syövät aivan liikaa suolaa – 4 helppoa keinoa, joilla voit vähentää suolan saantia

Suolan saantia vähentäessä kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti arkisiin pieniin valintoihin. Sipseillä herkuttelu silloin tällöin ei vaikuta asiaan.

Suomalaiset ovat kovia syömään suolaista ruokaa. THL:n Finravinto 2017 -tutkimuksen perusteella yhdeksän kymmenestä aikuisesta saa liikaa suolaa. Erityisesti miehet ylittävät saantisuositukset reippaasti: heidän ruokavalionsa sisältää suolaa keskimäärin enemmän kuin naisten.

Suolan päivittäinen saantisuositus on vain 5 grammaa päivässä, eli noin teelusikallisen verran. Sydänliiton mukaan Päivittäisestä suolasta noin 80 prosenttia kertyy niin sanotusti piilosuolana tutuista elintarvikkeista – erityisesti leivistä, lihajalosteista ja juustoista.

Ongelmallisinta on siis se, että suolaa kertyy huomaamatta esimerkiksi päivän mittaan napsituista välipalaleivistä ja runsassuolaisista pääaterioista.

Viikonlopun satunnaisilla sipsiherkutteluilla ei siis olekaan niin suurta vaikutusta suolan kokonaismäärään ruokavaliossa kuin luulisi.

Liika suolan saanti kohottaa verenpainetta ja sairastuttaa

Kerroimme aiemmassa jutussamme, että suomalaisten liiallisella suolan saannilla ja yleisellä terveysongelmalla, eli kohonneella verenpaineella on selkeä yhteys.

Suolainen ruoka voi kohottaa verenpainetta ja altistaa erilaisille sairauksille, joissa korkea verenpaine on yksi riskitekijä. Suolan saannin vähentäminen voi pienentää riskiä sairastua muun muassa sydän- ja verisuonitauteihin, munuaissairauksiin, aivoinfarktiin ja muistisairauksiin.

Koska liiallinen suolan saanti on merkittävä terveysriski, kannattaisi sitä pyrkiä vähentämään pienillä arkisilla teoilla. Monen on vaikeaa vähentää suolaa, sillä vähäsuolainen ruoka mielletään valjuksi. Sitä sen ei kuitenkaan tarvitse olla: makua voi loihtia ruokaan muillakin keinoin.

Näin vähennät suolaa ruoanlaitossa

Ravitsemusasiantuntija ja terveystieteiden tohtorikoulutettava Heidi Kinnunen jakoi Instagram-tilillään @heidikkin vinkkejä suolan vähentämiseen arjessa.

” – Monesti ruoan suolaaminen on ihan vain tapa, jonka myötä makuaisti on tottunut turhan suolaiseen.

Koska merkittävä määrä suolaa kertyy päivän pääaterioista, yksi hänen neuvoistaan onkin kiinnittää huomiota suolan käyttöön ruoanlaitossa.

– Monesti ruoan suolaaminen on ihan vain tapa, jonka myötä makuaisti on tottunut turhan suolaiseen, Kinnunen kirjoitti postauksessaan.

Suolan vähentämisen ei tarvitse myöskään tapahtua hetkessä, vaan makuaistille tulee antaa aikaa totutella rauhassa vähäsuolaisempaan makuun. Siihen voi mennä Kinnusen mukaan noin pari viikkoa.

1. Ripottele suola vain ruoan pinnalle

Kinnunen vinkkasi, että ruoanlaittovaiheessa suolaa ei kannata lisätä, vaan ripotella suola tarvittaessa vasta lautasella olevan ruoan pinnalle. Suola maistuu silloin vahvemmin kuin jos se olisi sekoitettuna ruokaan.

2. Hyödynnä muita mausteita

Kun suolan määrä vähenee, kannattaa sitä Kinnusen mukaan paikata puolestaan muilla mausteilla: jemmaa kaappeihin esimerkiksi erilaisia yrttejä, pippureita, chiliä, valkosipulijauhetta, currya, garam masalaa, sitruunaa, etikoita, inkivääriä ja mausteöljyjä.

3. Lisää ruokaan rasvaa, jos sitä ei ole siinä ennestään

” Toisinaan ruoka ei maistu, koska rasvaliukoisilla makuaineilla ei ole mitään mihin liueta.

Toinen kikka, jolla suolan määrää voi vähentää ilman, että ruoan maku kärsii, on lisätä rasvaa, jos ruoka ei sisällä sitä juurikaan – kunhan suosii pääasiassa pehmeitä rasvoja.

– Toisinaan ruoka ei maistu, koska rasvaliukoisilla makuaineilla ei ole mitään mihin liueta ja sitä yritetään paikata suolalla, Kinnunen kirjoitti.

4. Tee maustekastikkeet itse vähemmällä suolalla

Usein ruokiin lisätään myös erilaisia valmiita maustekastikkeita, -tahnoja ja -seoksia, joista kertyy kuin huomaamatta suuria määriä suolaa. Kinnunen suositteleekin katselemaan kaupassa, mitä tuotteet pitävät sisällään. Samoja ainesosia voi lisätä ruokiinsa ilman suolaa.

Syynää pakkauksia kaupassa tai osta sydänmerkkituotteita

Piilosuolan määrää kannattaa Kinnusen mukaan vähentää, mutta sen lähteistä ei tarvitse kuitenkaan kokonaan luopua. Esimerkiksi juustot ja leivät voi vaihtaa vähäsuolaisiin versioihin, mikä vaatii alkuun hieman pakkausten ravintoarvojen syynäämistä.

– Eri tuoteryhmien suosituksia suolan määrästä löytyy esimerkiksi sydänliiton sivuilta. Myös sydänmerkkituotteet ovat kategoriassaan suolan, sokerin ja rasvan laadun suhteen parempi valinta, Kinnunen vinkkasi.

Pyydä vähäsuolaista ruokaa ulkona syödessä

Jos syöt usein esimerkiksi lounasruokalassa, voi henkilökunnalle antaa palautetta ja pyytää vähäsuolaisempia ruokia. Rentous kannattaa kuitenkin Kinnusen mukaan muistaa tässäkin asiassa, sillä täydellisyyteen ei tarvitse pyrkiä.

– Kaikkeen ei voi vaikuttaa ja se on ok. Jos se on se lounasvaihtoehto päivälle, se on sitten niin, Kinnunen muistutti postauksessaan.

Tarkista, juotko tarpeeksi vettä

Postauksessa huomautettiin myös, että suolan himo voi yltyä, jos ei juo tarpeeksi. Suolaista ruokaa voi tulla huomaamatta syötyä enemmän, mikäli elimistö on kuivunut ja tarvitsee sekä nestettä että suolan sisältämiä elektrolyyttejä.

