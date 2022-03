”Runsaat päiväunet voivat olla merkki alkavasta Alzheimerin taudista” – geriatrian erikoislääkäri kertoo, milloin ikäihmisten hälytyskellojen tulisi soida

Aina jos ikäihmisen unentarpeessa esiintyy selkeitä muutoksia entiseen, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen. Asiantuntijan mukaan taustalla voi olla vakavia sairauksia.

Jos iäkkäällä ihmisellä ei ole aikaisemmin ollut tapana ottaa päivisin pitkiä nokosia, mutta tarve päiväunille on lisääntynyt merkittävästi entisestä, voi olla syytä huolestua.

Geriatrian erikoislääkäri ja dosentti Minna Raivio kertoo, että ikääntyessä unenlaatu yleensä heikkenee muutenkin, mutta selkeä muutos unentarpeessa ja vireystilassa voi olla hälytysmerkki jostakin vakavasta sairaudesta.

– Runsaat päiväunet voivat olla merkki esimerkiksi alkavasta Alzheimerin taudista, syövästä tai sydämen vajaatoiminnasta, Raivio sanoo.

Alzheimerin taudin ja päiväunien yhteydestä onkin saatu ulkomailla alustavaa tutkimustietoa – joskin varmojen johtopäätösten tekemiseen tarvitaan vielä lisätutkimuksia.

CNN kertoo sivuillaan tuoreesta tutkimuksesta, jossa havaittiin vanhusten runsaiden päiväunien olevan yhteydessä Alzheimerin taudin kehittymiseen.

Tutkimusartikkeli on julkaistu Alzheimer’s and Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association -lehdessä. Tutkimuksen mukaan niillä vanhuksilla, jotka nukkuivat päiväunia päivittäin tai yli tunnin päivässä, oli 40 prosenttia suurempi todennäköisyys sairastua Alzheimerin tautiin kuin niillä, jotka eivät tarvinneet päiväunia päivittäin tai jotka nukkuivat päiväsaikaan vain alle tunnin.

” Tutkimuksessa oli mukana vain hyvin iäkkäitä henkilöitä, joilla muistisairauksia alkaa esiintyä jo muutenkin.

Tutkimuksessa seurattiin 74–88-vuotiaiden ikäihmisten muistisairauksien ilmenemistä neljäntoista vuoden ajan.

– On huomioitava, että tutkimuksessa oli mukana vain hyvin iäkkäitä henkilöitä, joilla muistisairauksia alkaa esiintyä jo muutenkin. Siksi selkeää syy-seuraussuhdetta on mahdotonta vetää, vaikka runsaat päiväunet voisivatkin siitä joissain tapauksissa kertoa, Raivio huomauttaa.

Milloin nokosista kannattaa huolestua?

Tuoreen tutkimuksen mukaan runsaiden päiväunien ja Alzheimerin taudin yhteys voi johtua siitä, että muistisairaus muuttaa aivojen toimintaa tavalla, joka lisää päiväväsymystä. Runsas päiväunien tarve voi tutkijoiden mukaan kieliä siis jo alkaneista muutoksista aivoissa.

Raivion mukaan aivojen sairaudet ylipäätään vievät paljon energiaa ja voivat siksi aiheuttaa väsymystä. Hänen mukaan ei ole olemassa täysin luotettavaa vastausta siihen, onko päiväunien nukkuminen selkeä merkki alkavasta muistisairaudesta vai ei.

– Lisääntynyt unentarve voi olla yksi merkki. Ristiriitaista on kuitenkin se, että joissain tutkimuksissa on viime aikoina taas huomattu, että päiväunet edistävät terveyttä ja saattavat jopa ehkäistä sairauksia, Raivio selittää.

Raivio painottaa kuitenkin sitä, että lääkärin puoleen kannattaa kääntyä erityisesti silloin, jos ikäihmisen päiväunien nukkumisessa tapahtuu selkeitä muutoksia. Jos esimerkiksi läheinen on aina ottanut pitkiä nokosia usein, eikä muutosta entiseen ole tapahtunut, erityistä syytä huoleen ei ole.