Tinja, 24, liikkuu pyörätuolilla ja saa tästä syystä kyseenalaisia kehuja baarissa – kertoo, millaista on vammaisiin kohdistuva inspiraatioporno ja mikä siinä mättää

Tinja Toivonen puhuu TikTokissa avoimesti lihasdystrofiasta, mutta ei määrittele itseään sairauden kautta. – Identifioin itseni ensisijaisesti naiseksi ja yrittäjäksi, en liikuntarajoitteiseksi tai vammaiseksi.

Sähköpyörätuoli on Tinjan mielestä mahdollisuus, ei rajoite.

Ai että harmittaako, kun ei pääse johonkin ravintolaan pyörätuolin takia? Vastaus on ei – ainakin, kun asiaa kysyy yrittäjä Tinja Toivoselta, 24.

– Sitten voidaan mennä muualle. Se on ravintolan menetys, jos tiloja ei tehdä kaikille saavutettaviksi, Tinja sanoo.

Tinja sairastaa synnynnäistä lihasdystrofiaa (FSHD). Se on harvinainen sairaus, joka aiheuttaa lihasheikkoutta esimerkiksi alaraajoissa, hartianseudussa ja kasvoissa.

” Pyörätuoli mahdollistaa sen, että olen työssä käyvä, veroja maksava kansalainen.

Tinja liikkuu pyörätuolilla, mutta se on hänen mukaansa mahdollisuus, ei rajoite.

– Sähköpyörätuoli on my weapon of choice. Tuoli mahdollistaa sen, että olen työssä käyvä, veroja maksava kansalainen. Identifioin itseni ensisijaisesti naiseksi ja yrittäjäksi, en liikuntarajoitteiseksi tai vammaiseksi.

Tinja työskentelee kuudennetta vuotta vanhempiensa perheyrityksessä. Hän ylläpitää firman verkkokauppaa ja kouluttaa sitä käyttäviä asiakkaita.

Lihasdystrofia on osa Tinjan minäkuvaa.

” Kun kyse on synnynnäisestä sairaudesta, se on vähän sama, kun kysyisi, että miten elämään vaikuttaa se, että on ruskeat silmät.

– En ole mikään tässä on minun traaginen tarinani -tyyppi. Kun kyse on synnynnäisestä sairaudesta, se on vähän sama, kun joku kysyisi, että miten elämään vaikuttaa se, että on ruskeat silmät. Olen aina elänyt sairauteni kanssa. Läheisteni silmissä minussa ei ole mitään kummallista.

Ihmiset tuntuvat usein ajattelevan, että Tinjalta on viety jotain pois.

– Pitäisikö sanoa, että hitto, kun en voi hiihtää? Ikään kuin minulta puuttuisi jotain, koska en voi kävellä. Teen samoja asioita kuin muutkin, mutta soveltaen – ja tarvittaessa pyydän apua.

Tinja asuu yksin ja pärjää itsenäisesti. Henkilökohtainen avustaja auttaa suihkuun menemisissä, käy Tinjan puolesta kaupassa ja siivoaa sen, mitä Tinja ei pysty.

Avustaja lähtee Tinjan mukaan myös uimareissuille, kuntosalille ja fysioterapiaan.

Toimintakyvystä ja lihaskunnosta huolehtiminen on tärkeä osa lihasdystrofian hoitoa. Lihasdystrofia on hitaasti etenevä sairaus, johon ei vielä ole varsinaista parannuskeinoa.

– Liikunta on elintärkeää. Jos omasta kunnostaan ei pidä huolta, se kostautuu. Paljon on kiinni omista valinnoista.

Musiikki on Tinjalle tapa päästä irti arjesta. ”Minulla on ainakin 20 eri mielentiloihin liittyvää soittolistaa.”

Kilpatanssi vei mukanaan

Teini-iässä Tinja kuvitteli, ettei hän voisi harrastaa liikuntaa, koska juokseminen ei onnistu. Sitten fysioterapeutti kertoi pyörätuolitanssista.

Kun Tinja meni katsomaan tanssitreenejä, se oli menoa – aina SM-tasolle saakka.

– Tämähän se on! Minusta tulee tanssija, Tinja kertoo ajatelleensa heti.

Tinja innostui etenkin lattareista eli latinalaistansseista niiden rytmikkyyden takia.

Harjoittelu eteni nopeasti kilpatanssiin, jossa Tinja ihastui pukuloistoon ja kilpailun aiheuttamaan adrenaliiniin. Onnistumisen tunteet ja ensimmäiset kultamitalit herättivät kovan kilpailuvietin.

” Tanssin kautta löysin ihmisiä, joilla oli sama kokemus kuin minulla – mutta se ei ollut vammaisuus.

Kilpauran alussa Tinja löysi partnerikseen itseään vanhemman sielunsiskon. He treenasivat intensiivisesti.

Pari oli kuitenkin Tinjaa vahvempi, minkä vuoksi Tinja joutui jatkuvasti kisaamaan fyysisesti kovemmassa sarjassa. Pyörätuolitanssijat jaetaan lihasvoimien mukaan kahteen eri luokkaan, jotta kisaaminen olisi mahdollisimman tasaveroista.

– Treenasin ja treenasin, mutta vuosien kilpailun jälkeen, kovimmissa luokissa oma paras ei riittänyt mihinkään. En enää jaksanut sitä.

Kipinä sammui lopullisesti, kun Tinja alkoi aikuistua. Elämään tuli muitakin asioita: valmistuminen, työt ja ensimmäinen parisuhde.

Yhteisöllisyydellä oli tanssin viehätyksessä iso osansa.

– En ole koskaan erityisesti välittänyt vertaistuesta, koska en ole kokenut saavani siitä apua omaan elämääni. Tanssin kautta löysin ihmisiä, joilla oli sama kokemus kuin minulla – mutta se ei ollut vammaisuus.

Vertaistuesta Tinjalle piirtyi nuoruudessa kuva sellaisista ihmisistä, jotka pääasiassa valittelevat kokemaansa. Tinja koki, ettei hänessä tai hänen elämässään ollut mitään harmiteltavaa tai outoa.

Musiikin lisäksi Tinja tykkää jääkiekosta. ”Olen vannoutunut Tapparan kannattaja ja tykkään käydä kattomassa lätkää myös paikan päällä.”

Sarkasmia TikTokissa

TikTokissa Tinja lähestyy vammaisuutta huumorin kautta.

Miks et kävele? – Mul on muutaki tekemistä.

Saanko hyppää kyytiin? – Jos tarjoot gintonicin.

Pystytkö hymyilee? – En sulle.

Näin Tinja vastaa eräällä videolla hänelle esitettyihin kysymyksiin.

– Diagnoosiini kuuluu se, että en pysty hymyilemään leveästi. Osa ihmisistä tajuaa, että olen sarkastinen, vaikka en virnuile päälle. Toinen osa ajattelee, että saako tälle vitsille nauraa, kun sen kertoo vammainen ihminen.

” Kerran baarissa eräs täti tuli sanomaan, että kuinka hienoa, kun olen uskaltanut lähteä ulos.

Sitten on niitä, jotka saavat kiksejä vammaisiin kohdistuvasta inspiraatiopornosta.

Inspiraatiopornolla tarkoitetaan alentuvaa käytöstä – sitä, että vammaisesta tehdään tahtomattaan esikuva ja sankari tai että tätä taputellaan selkään arjen normaaleistakin asioista.

– Kerran kun olin baarissa, eräs täti tuli sanomaan, että kuinka hienoa, kun olen uskaltanut lähteä ulos. Lisäksi kavereilleni on sanottu, että he ovat hyviä ihmisiä, kun he ovat ystäviäni, Tinja kertoo esimerkkeinä.

Se tuntuu Tinjasta kummalliselta.

– Onhan se vähän hassua, kun olen yhtenä tyttönä muiden joukossa viettämässä iltaa. Koetan vain olla ja elää.

Tietoisuuden lisäämistä

TikTok ei ole ainoa Tinjan vaikuttamiskanava. Tinja istuu kotikaupunkinsa Porvoon kokoomuksen puoluehallituksessa. Kesällä hän oli ehdokkaana kuntavaaleissa.

– Haluan verkostoitua ja olla muille apua tarvitseville silmät, korvat ja suu. Joku, jolta muut voivat kysyä, miten vaikka päätöksiä tehtäessä otetaan parhaiten huomioon myös liikuntarajoitteisten tarpeet.

” Haluan avata ihmisten silmiä sille, miltä vammaisuus näyttää ja miltä ei.

Pienilläkin toimenpiteillä esimerkiksi liiketiloista voidaan tehdä kaikille saavutettavia.

Tietoisuuden levittäminen on Tinjalle tärkeää.

– Haluan avata ihmisten silmiä sille, miltä vammaisuus näyttää ja miltä ei.

Vammaisuus ei tarkoita sitä, että ihminen on yhtä kuin hänen sairautensa.

– Toivon, että kaikki ihmiset hyväksyttäisiin ja kohdattaisiin ihmisinä, liikkumistapaan katsomatta.

Facioskapulohumeraalinen lihasdystrofia (FSHD) FSHD:n ensioireet voivat ilmaantua jo lapsuudessa tai varhaisessa aikuisiässä.

Varhaislapsuudessa diagnoosin saaneilla esiintyy yleensä laajemmin lihasheikkousoireita.

Lapaluiden siirotus on yleensä ensimmäinen oire. Sen seurauksena olkavarsien nosto vaikeutuu olka-hartiatason yläpuolelle.

Lihasheikkous painottuu lähinnä kasvojen lihaksiin, erityisesti silmäluomiin ja huuliin. Iän myötä voi esiintyä lihasheikkoutta ranteen ojentajissa, vatsalihaksissa sekä nilkan ja polvien ojentajalihaksissa.

FSHD on hitaasti etenevä ja hyvänlaatuinen.

Pyörätuolia tarvitsee sairauden myöhäisvaiheessa vain alle 20 prosenttia sairastuneista.

Sairauteen ei ole olemassa parantavaa hoitoa.

Lihaskuntoa ja fyysistä toimintakykyä voi pitää yllä ja kohentaa fysioterapiassa sekä liikunnalla, esimerkiksi uimisella. Lähde: Lihastautiliitto ry.

