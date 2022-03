Kannattaako aamulla juoda vettä tyhjään vatsaan? Lääkäri vastaa

Tiesitkö, että liika veden juominen voi olla yksi syy epämääräiseen väsymykseen?

Ruokaviraston mukaan nesteen tarve on yksilöllistä, mutta ohjeellinen kaikkien juomien määrä päivässä on 1–1,5 litraa ruoan sisältämän nesteen lisäksi.

Veden juomisella aamuisin tyhjään vatsaan kuvitellaan olevan monenlaisia suotuisia vaikutuksia: aineenvaihdunta vauhdittuu, ja kuona-aineet huuhtoutuvat tehokkaammin pois.

Yleislääkäri Emilia Lagus Terveystalosta sanoo, että todellisuudessa keho kuitenkin hoitaa nämä toiminnot muutenkin.

– Sanoisin, että aineenvaihdunnan tehostaminen on puppua. Kehon aineenvaihdunta toimii, ja kuona-aineista hankkiudutaan eroon joka tapauksessa, eikä veden juomisen lisäämisellä ole merkitystä näihin toimintoihin.

Lagus sanoo, että yön jälkeen keho voi luonnollisesti olla hiukan kuivunut, ja silloin on tärkeää juoda janon mukaan.

– Mutta mitään lisähyötyjä et saa siitä, että aamulla heti ensimmäiseksi juot vettä yli tarvitun määrän. Joudut vain käymään useammin vessassa.

Mitään lääketieteellistä syytä jatkuvaan veden hörppimiseen talvella ei ole.

Onko sitruunavedestä hyötyä?

Sitruunavesi kuuluu monen hyvinvointitrendeistä innostuneen aamurutiineihin.

” Mitään erityistä hyötyä aineenvaihdunnalle en sitruunaveden juomisessa näe.

– Sitruuna on hampaille vähän hankala happamuutensa takia. Mitään erityistä hyötyä aineenvaihdunnalle en sitruunaveden juomisessa näe, Lagus kommentoi.

Sitruunavesi voi toki tuntua mukavan raikkaalta aamun aloitukselta.

– Jos tästä tavasta nauttii, niin antaa mennä! Mutta ainakaan suurta hyötyä siitä ei saa.

Kirkastuuko iho?

Yksi suurimmista vedenjuontiin liittyvistä myyteistä on, että runsaasti juomalla saa hehkuvan ihon.

– Paljon puhutaan siitä, että iho olisi parempi, jos juo paljon vettä. Tämä on totta niillä ihmisillä, joilla on kuivumaa. Jos olet kuiva, kuivuman täyttäminen vedellä auttaa, ja iho näyttää kivemmalta.

Lisähyötyä ei tähänkään asiaan saa ylimääräisellä juomisella.

– Luulen, että tässä myytissä saattaa olla paljon mielikuvista kyse – vesi koetaan luonnollisena, puhdistavana ja raikkaana.

Mistä tietää, juoko sopivasti?

Ruokaviraston mukaan nesteen tarve on yksilöllistä, mutta ohjeellinen kaikkien juomien määrä päivässä on 1–1,5 litraa ruoan sisältämän nesteen lisäksi.

Lagus sanoo, että nesteen tarve vaihtelee hyvin paljon esimerkiksi iän, fyysisen aktiivisuuden ja lämpötilan mukaan.

” Jos virtsa on tummaa, kannattaa juoda lisää, ja jos se on haaleaa, lähes veden väristä, juot jo liikaa.

– Talvella riittää hyvin se, että juo janon mukaisesti. Yhtä kaikille sopivaa määrää on hankala antaa, mutta jos asia mietityttää, virtsan väri on hyvä indikaattori. Jos virtsa on tummaa, kannattaa juoda lisää, ja jos se on haaleaa, lähes veden väristä, juot jo liikaa.

Liika veden juominen voi olla jopa vaarallista

Osa ihmisistä on tottunut hörppimään vesipullosta jatkuvasti.

– Jos esimerkiksi työpäivän aikana on muodostunut tällainen tapa, niin toki se on parempi vaihtoehto kuin juoda kahvia tai limsaa tai käydä tupakalla.

Jos on tottunut pitämään vesipulloa työpöydällä, on se parempi vaihtoehto kuin limsa tai kahvi.

Lagus varoittaa kuitenkin, että myös veden juomisessa liika on liikaa.

– Jatkuva juominen huuhtoo samalla pois erilaisia suoloja. Jos laimennat itseäsi koko ajan, elimistön neste- ja suolatasapaino voi heikentyä.

” Jatkuva juominen huuhtoo samalla pois erilaisia suoloja.

Pitkäaikaisesta itsensä liiallisesta laimentamisesta voi seurata hyponatremia, eli veren alhainen natriumpitoisuus.

Hyponatremian oireita voivat olla väsymys, voimattomuus, päänsärky, pahoinvointi ja lihaskrampit.

– Kannattaa tiedostaa, että tämäkin voi olla syy epämääräiseen väsymykseen. Usein olon kohentamiseksi virheellisesti juodaan vielä lisää vettä, koska sen ajatellaan parantavan jaksamista.

Juttu on julkaistu aiemmin Ilta-Sanomissa 10/2021.