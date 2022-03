Halpa ja pieni kotitreeniväline peittoaa kaikki muut – näin käytät sitä tehokkaasti

Kuminauhatreenin ei tarvitse olla edes pitkä, jotta lihaksiin saa tuntumaa. Kokeile kolmea teholiikettä!

Vastuskuminauha on mahtava väline kotitreenaajalle, monestakin syystä.

Kuminauha ei vie paljoa tilaa ja vastusta on helppo säätää otteen mukaan eli et välttämättä tarvitse useita eri nauhoja käyttöösi. Lisäksi liikemahdollisuudet ovat melkein rajattomat, ja nauha on nivelystävällinen sekä vieläpä edullinen.

Sen avulla pystyt treenaamaan lihaskuntoa, sykettä nostavaa jumppaa ja myös huoltamaan monipuolisesti kehoasi liikkuvuutta lisäten.

Kuminauhatreenin ei tarvitse olla edes pitkä, jotta lihaksiin saa tuntumaa eli sen avulla saa jumppailtua kiireisessäkin arjessa.

■ Katso yllä olevalta videolta kolmen liikkeen pikatreeni, joka vahvistaa koko kroppaa.

Tee videon liikkeet peräkkäin 2–4 kierroksen ajan. Jos kaipaat lyhyttä treeniä, tee 2 kierrosta ja jos aikaa ja jaksamista riittää enemmän, lisää tehtäviä kierroksia sen mukaan.

Liikkeiden välissä voit pitää 30–60 sekunnin tauon ja kierrosten välissä 1–2 minuutin tauon.

Hauskoja kuminauhatreenejä!

Verkkovalmentaja, personal trainer ja ravintovalmentaja Maikki Marjaniemi (oik.) sekä liikunnanohjaaja ja hyvinvointivalmentaja Sohvi Ollila auttavat ihmisiä onnistumaan tavoitteissaan, löytämään liikunnan ilon sekä oivaltamaan pienten muutosten tuomat suuret tulokset.

Maikki ja Sohvi antavat Ilta-Sanomien verkkosivujen palstalla kerran viikossa käytännönläheisiä vinkkejä terveellisempään ja virkeämpään arkeen sekä tehokkaaseen treeniin.

