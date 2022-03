Ryhdin ei tarvitse olla suora – sen sijaan istuessa kannattaa kiinnittää huomio ihan toiseen asiaan, sanoo asiantuntija

”Selkä suoraksi!” on tuttu komento. Mutta istumatyössä leuan asento on melkein tärkeämpi kuin uljas ryhti.

Onko suora selkä ainoa normaali asento vartalolle, neurologiseen kuntoutukseen erikoistunut kiropraktikko Jani Mikkonen?

– Normaalia asentoa ei ole. Asento on normaali, kun siinä on miellyttävä olla ja siitä on helppo lähteä liikkeelle. Anatomian oppikirjoista voi ihailla taiteilijoiden näkemyksiä ”normaaleista” asennoista, Jani Mikkonen sanoo.

Mitä tarkoitetaan virheasennolla?

Yleisimmin virheasennossa ovat pää, selkä, lantio ja jalkaterät. Selässä virheasennolla tarkoitetaan muun muassa kaarien vähentymistä, lisääntymistä tai kiertymistä. Lantiossa voi olla erilaisia kallistumia. Jalkaterä ja nilkat taas kääntyvät helposti sisään, jos jalkapohjan kaaret ovat heikentyneet.

Mistä virheasento johtuu?

Niiden syyt ovat rakenteellisia tai toiminnallisia. Rakenteelliset ovat pitkälti synnynnäisiä ja toiminnalliset hankittuja. Tavallisimmin virheasennot ovat näiden yhdistelmiä.

Kannattaako suoraa ryhtiä tavoitella?

Ryhtiin kannattaa kiinnittää huomiota, koska asennot, joissa ollaan pitkään paikoillaan, rasittavat eniten kehoamme. Jos asento on huono, se johtaa vaivoihin ja oireisiin.

Istumatyössä erityisen tärkeä on leuan asento. Jo leuan vetäminen kevyesti sisään parantaa ryhtiä ja aktivoi kaulan syviä lihaksia.

Kuvaruudulle automaattisesti aukeava taukojumppa voi innostaa tekemään pieniä liikkeitä pitkin päivää.

Onko notkoselästä haittaa?

Huomattavakaan notkoselkä ei välttämättä aiheuta oireita, koska olemme syntymästämme asti harjoitelleet sen kanssa olemista ja toimimista. Synnynnäinen notkoselkä on luonnon vaihtelua, ei varsinainen asentovirhe.

Onko kännykkäniska oikea vaiva?

On. Silmämme toimivat niskalihaksien kanssa yhteistyössä ja pienen ruudun jatkuva katsominen alaviistoon on sekä silmille että niskalihaksille rasittavaa.

Kännykkäniskaa voi ehkäistä vähentämällä ja tauottamalla ruudun tuijottelua sekä lukemalla pienimmät tekstit suuremmalta ruudulta.

Voivatko jalkakivut johtua selästä?

Jalkakivut voivat johtua selän asentovirheestä ja selkäkivut puolestaan jalan asentovirheestä. Myös lantion ja polven asentovirheet voivat aikaansaada jalkakipuja.

Tavallisimmin jalkaterän ja nilkan pitkäaikaisiin ongelmiin ovat syynä tasapainohäiriöt.

Voiko asentovirhettä hoitaa – ja pitääkö?

Melkein aina voi. Yleensä niitä hoidetaan syviä lihaksia vahvistamalla ja kehon hahmotusta parantamalla. Ammattilainen voi myös käsitellä lihaksia, joihin asentovirhe vaikuttaa.

Vastaanotollani hoidan asentovirheitä vain, jos ne aiheuttavat oireita tai haittaavat toimintakykyä. Asentovirheitä on käytännössä kaikilla, mutta niistä on turha kantaa huolta, jos oireita ei ole.

Voiko treeni pahentaa virheasentoa?

Vääränlainen harjoittelu lisää lihasjännitystä ja altistaa loukkaantumisille, jotka aiheuttavat ja pahentavat asentovirheitä.

Liikunnan aikana ei pitäisi sattua eikä jokaisen harjoituksen jälkeen saisi tulla oireita.

Jos tavoitteena on hyvinvointi, liikunnan tarkoitus on kehittää kuntoa, ylläpitää terveyttä ja antaa positiivia tunteita ja kokemuksia.

Asiantuntija: Jani Mikkonen, neurologiseen kuntoutukseen erikoistunut kiropraktikko, Suomen Selkäkuntoutus, Helsinki.

Tämä artikkeli on ilmestynyt Hyvä terveys -lehdessä.