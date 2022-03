On yksi ryhmä, jolle päivätorkut eivät tee hyvää – unilääkäri varoittaa katalasta kierteestä

– Päivätorkuilla ei voi paikata huonoa nukkumista, unilääkäri Henri Tuomilehto sanoo.

Sopiva päiväunien pituus on 20–30 minuuttia, unilääkäri kertoo.

Ihanat päikkärit! Päivätorkut piristävät keskellä hetkistä arkea ja tarjoavat aivoille pienen lepohetken tietotulvan keskellä.

Päiväunien ystävän on kuitenkin syytä tutkiskella tapojaan, huomauttaa unilääkäri ja dosentti Henri Tuomilehto.

– Nukutko päiväunia, koska niiden nukkuminen on kivaa ja piristävää vai oletko kerta kaikkiaan niin väsynyt, että et selviä päivästä ilman välikuolemaa? hän kysyy.

Jos sohva kutsuu, koska työpäivän jälkeen väsyttää niin paljon, että taju meinaa lähteä, on kyse jostain muusta kuin pienestä mukavasta lepohetkestä.

Syy löytyy useimmiten huonoista yöunista, Tuomilehto tietää ja varoittaa hyvin yleisestä tavasta:

– Päivätorkuilla ei voi paikata huonoa nukkumista.

Tästä huolimatta unilääkäri kohtaa vastaanotollaan ihmisiä, jotka korvaavat yöunta ottamalla torkut päivällä.

– Tällaisten ihmisten on pakko ottaa torkut, että he selviävät edes jollain tavalla iltaan.

” Unihäiriöinen lähtee helposti kompensoimaan huonoa unta päiväunilla. Se voi pahentaa tilannetta.

Torkuilla ei ole tarkoitus vaipua syvään uneen

Uniongelmaiselle päiväunilla on täysin erilainen merkitys kuin henkilölle, jonka uni on kunnossa. Unilääkäri tunnustautuu itsekin päivätorkkujen suureksi ystäväksi, mutta muistuttaa, ettei päikkäreitä ole tarkoitus nukkua joka päivä.

Jos päivät tuntuvat liian raskailta ilman torkkuja, tai jos päiväunilla on taipumus venyä, on ihminen yksinkertaisesti liian väsynyt.

– Unihäiriöinen lähtee helposti kompensoimaan huonoa unta päiväunilla. Se voi kuitenkin vain pahentaa tilannetta, Henri Tuomilehto varoittelee.

Päiväunille on unilääkärin mukaan selkeä pituus: 20–30 minuuttia. Torkut eivät saa tarkoittaa monen tunnin uinumista.

” Jos torkut venähtävät yli puolituntisiksi, unen rakenne muuttuu ja ihminen alkaa nukkua syvää unta.

Noin puolen tunnin kuluttua nukahtamisesta ihminen vaipuu syvään uneen. Syvästä unesta herääminen on vaikeaa, ja olo on kaikkea muuta kuin virkistynyt – tunteen tietää jokainen, joka on joskus torkahtanut vähän liian pitkäksi aikaa.

– Jos torkut venähtävät yli puolituntisiksi, unen rakenne muuttuu ja ihminen alkaa nukkua syvää unta. Tämä vaikuttaa nukahtamiseen illalla, mutta on ennen kaikkea pois yön palauttavasta unesta. Syvä uni kärsii, ja univajetta kompensoidaan jälleen seuraavana päivänä päiväunilla, unilääkäri selittää.

Katala päiväunien ja huonojen yöunien kierre on valmis.

Päiväunet eivät saisi häiritä yöllistä nukkumista. – Ei ole oikea suunta, jos päiväunien seurauksena nukahtaminen illalla venyy, Henri Tuomilehto sanoo.

Power nap -termi kuvaa päiväunien tarkoitusta

Unilääkäri Henri Tuomilehdon mukaan englanninkielinen termi power nap kuvaa hyvin päiväunien perimmäistä tarkoitusta: torkkujen on tarkoitus parantaa vireystilaa ja tarjota pieni virkistävä hetki kiireen keskelle.

Ennen kaikkea torkut tarjoavat aivoille pienen lepohetken, kun aktiivinen ajatuksenjuoksu katkeaa hetkeksi. Vastaavanlainen vaikutus voi olla mikrotauoilla, meditaatiohetkillä tai ihan vain silmät kiinni makaamalla.

– On selvää, että oikeanmittaiset päiväunet tarjoavat virkistystä. Tällöin kyse on nimenomaan power napeista, eikä yöuni kärsi.

” Univajeesta kertoo se, jos päiväunien pituuden kontrollointi on hankalaa.

Usein riittävästi laadukasta yöunta saavat torkkujat heräävät päiväunilta automaattisesti ennen syvään uneen vaipumista. Tähän ei kuitenkaan kannata luottaa, vaan on hyvä laittaa kello soimaan 20–30 minuutin päähän, Tuomilehto vinkkaa.

– Univajeesta kertoo se, jos päiväunien pituuden kontrollointi on hankalaa. Ja mitä enemmän univajetta on, sitä nopeammin ihminen vajoaa syvään uneen.

Mihin aikaan päivästä päiväunet sitten olisi suotuisinta nukkua?

– Luonnollinen aika torkuille voisi olla eteläeurooppalaiseen tapaan vietetty siesta-hetki lounaan jälkeen, jolloin vireystila muutenkin laskee syömisen myötä luonnostaan, Henri Tuomilehto pohtii.

– Ainakaan päiväunet eivät saisi häiritä yöllistä nukkumista. Ei ole oikea suunta, jos päiväunien seurauksena nukahtaminen illalla venyy, hän painottaa.