Kävely on mahtava superlaji – ota talteen helppo 4 viikon ohjelma, jolla kunto nousee!

Kunto nousee ja mieli virkistyy, kun aloitat säännölliset kävelylenkit. Liikunnanohjaajan ohjelmalla pääset alkuun.

– Kävely on mahtava superlaji, jota kaikkien kannattaa harrastaa, liikunnanohjaaja Sohvi Ollila sanoi.

■ Katso yllä olevalta videolta 3 vinkkiä, kuinka aloitat lenkkeilyn onnistuneesti.

Lajista tekee helpon se, että kävely on lempeää ja nivelystävällistä liikuntaa. Siihen et myöskään tarvitse mitään varusteita, joten kynnys lähteä harrastamaan kävelylenkkejä on erittäin matala.

Neljän viikon kävelyohjelma

Ollila laati 4 viikon kävelyohjelman, jonka avulla pääset lenkkeilyn makuun.

Nousujohteiseen kävelyohjelmaan on merkitty lenkkien lisäksi valmiiksi lepo- ja kehonhuoltopäivät, jotta palautumisellekin on varmasti tilaa.

■ Aloita kävelylenkit rauhallisella tahdilla, jotta keho lämpenee.

■ Lenkin keskivaiheilla voit nostaa tahtia reippaammaksi, ja taas viimeiset minuutit kävellä rauhallisella tahdilla.

■ Kehonhuoltopäivinä voit tehdä esimerkiksi venyttelyä, putkirullausta tai kevyttä joogaa. Huolla erityisesti jalkojen lihaksia.

Noudata kalenteria ja huomaat, kuinka kunto nousee ja mieli virkistyy reippailun myötä!

Jokainen kävelyaskel parantaa paitsi kuntoa, myös terveyttä.

Suurimmat hyödyt saavat ne, jotka aloittavat nollasta

Jokainen kävelyaskel parantaa paitsi kuntoa, myös terveyttä – ja tutkimusten mukaan eniten kävelyn hyötyjä saavat ne, jotka aloittavat nollasta.

Säännölliset kävelylenkit auttavat painonhallinnassa sekä ehkäisevät erilaisia sairauksia, kuten tyypin 2 diabetesta, kohonnutta verenpainetta ja masennusta.

Samoin kävely myös pienentää sepelvaltimotaudin ja aivoverenkiertohäiriöiden riskiä.

Lisäksi vähenee elimistön matala-asteinen tulehdus, joka on monien kansantautien riskitekijä.

