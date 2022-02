Kun Anu, 29, näki somessa videon, hän tajusi, miksi niin moni asia arjessa aiheutti hankaluuksia – kertoo nyt 7 asiaa, jotka hän toivoisi jokaisen ymmärtävän ADHD:sta

ADHD:seen liitetään yhä sellaisia streotypioita, että ihminen olisi yliaktiivinen rääväsuu, joka hyppii seinille ja on huono koulussa. Anulla ADHD on vaikuttanut niin, että vuosikausia hän ylisuoritti ja tavoitteli täydellisyyttä, ettei kukaan huomaisi mitään.

Anu sai ADHD-diagnoosin marraskuussa 2021. Sen jälkeen hän on ymmärtänyt itseään paljon paremmin kuin aikaisemmin.

Työsähköposti kilahtaa saapuneen sähköpostin merkiksi. ”Olen varmaan mokannut jotain.”

Näin Anu Tasanto, 29, ajatteli vuosikaudet ennen kuin sai ADHD-diagnoosin viime vuoden marraskuussa.

– Lääkityksen myötä tunne lähti pois vain yhdessä yössä. Avasin aamulla meilit ja vasta silloin ymmärsin, kuinka paljon jatkuva ylianalysoiminen ja turha pelko ovat vaikuttaneet ja estäneet tekemästä asioita.

Kaikki alkoi somevideosta

Anu kertoo nähneensä loppukesästä 2021 videon, jossa videolla esiintynyt henkilö kertoi, millaisia oireita ADHD hänelle aiheuttaa.

– Olin, että mitä helvettiä, eikö kaikilla ole tällaista, Anu sanoo ja nauraa.

Somevideossa kuvailtiin, miten ADHD-ihmisen ajatuksen juoksu kulkee impulssista toiseen.

– Havahduin, että eikö olekaan normaalia, että suihkussa seistessä tulee niin paljon ajatuksia päähän. Luulin sen, että minulla leikkaa nopeasti, olevan vain luonteenpiirre.

”Jos verrataan kahta ADHD-ihmistä, niin voi olla paljonkin asioita, joita he tekevät eri tavalla siitä huolimatta, että diagnoosi on sama”, Anu kertoo.

Anu kertoo, että hänellä oli koko elämänsä ollut haasteita arjessa, työelämässä ja ihmissuhteissa. Ulospäin näytti siltä, että hänellä oli kaikki hanskassa.

– Olin ihmetellyt ja pohtinut haasteitani välillä ääneen lähipiirilleni. En ollut kuitenkaan puolella lauseellakaan ajatellut, että minulla voisi olla ADHD. Mielikuvani oli, että siihen liittyy paljon näkyviä haasteita.

” Mietin, että voiko tälle kaikelle tosiaan olla vain yksi selitys.

Anu ei ollut koskaan ajatellut, että eri osa-alueilla näkyvät haasteet voisivat liittyä toisiinsa. Videon myötä hän alkoi lukea tutkimuksia ja lisätietoa ADHD:sta.

– Samassa oirelistauksessa oli yhtäkkiä kaikki ihmettelemäni asiat, kuten se, miksi kämppä ei koskaan pysy siistinä tai miksi kyllästyn nopeasti ihmisiin ja harrastuksiin. Mietin, että voiko tälle kaikelle tosiaan olla vain yksi selitys.

Anu hakeutui yksityisen psykiatrin vastaanotolle ja sai lopulta diagnoosin marraskuussa 2021.

Ääripäästä toiseen

Kun Anulta kysyy, miten ADHD näkyi ja näkyy hänen elämässään, hän purskahtaa nauruun.

– Se vaikuttaa ihan kaikkeen. Sanon välillä kavereillekin, että sano mieluummin joku tietty yksittäinen asia ja kysy, miten se näkyy siinä.

Ennen lääkitystä AHDH vaikutti Anuun eniten niin, että jatkuva pelko ja yliajatteleminen hallitsivat häntä.

– En mokaillut töissä, mutta silti ajattelin aina sähköpostin saadessani, että saan negatiivista palautetta tai tiedon siitä, että olen epäonnistunut.

” Kämppäni on ihan sekaisin tai sitten siivoan neuroottisesti kuusi tuntia putkeen.

Töissä Anun oli vaikea tarttua asioihin. ADHD vaikutti ja vaikuttaa myös arkeen.

– Joko kämppäni on ihan sekaisin, tai siivoan kuusi tuntia putkeen aivan neuroottisesti. Jotkin asiat pitää säilyttää aivan supertarkasti tietyllä tavalla, kun taas toisten kanssa ei ole niin väliä.

Lisäksi Anu sai vihdoin selityksen selittämättömille kyllästymisilleen. Hän kertoo kyllästyneensä esimerkiksi harrastuksiin ja töihin, jos niistä tuli liian yksitoikkoisia.

– Kun aloitin pilateskurssin, olin siitä aivan innoissani. Mutta viimeisellä kolmella kerralla minua ei enää saanutkaan sinne. Kyse ei ollut siitä, että olisi laiskottanut, vaan en vain enää ollut kiinnostunut asiasta.

” Voisin maalata seinät suunnilleen joka viikko.

Toisaalta ADHD tekee Anusta helposti innostuvan.

– Haluaisin lähteä Lappiin vuodeksi ja tehdä maailmanympärysmatkan. Voisin maalata seinät suunnilleen joka viikko, kun tulee tarve saada jotain uutta sisustukseen. ADHD-diagnoosi on selittänyt, miksi turhaudun ja kyllästyn, jos asiat junnaavat paikoillaan.

Anu listaa 7 asiaa, jotka toivoisi muiden ymmärtävän ADHD:stä

1. Oireiden kirjo on laaja

– Stereotypia on edelleen se, että ADHD-ihminen on yliaktiivinen rääväsuu, joka hyppii seinille ja on huono koulussa.

ADHD-diagnoosin saaneilla eri piirteiden painotus vaihtelee suuresti, sillä esimerkiksi lapsuuden kasvatus voi vaikuttaa niihin.

– Jos verrataan kahta ADHD-ihmistä, niin voi olla paljonkin asioita, joita he tekevät eri tavalla siitä huolimatta, että diagnoosi on sama.

ADHD ei siis tarkoita automaattisesti hyperaktiivisuutta tai näkyvää impulsiivisuutta.

Anu ylisuoritti ja tavoitteli pitkään täydellisyyttä, jotta kukaan ei varmasti huomaisi mitään. ” Ulospäin näytti, että tein kaiken hyvin ja järjestelmällisesti, mutta kukaan ei tiennyt, millainen duuni kaiken takana oli.”

2. Selviytymiskeinot voivat sotkea diagnoosia

Etenkin jos diagnoosin saa vasta aikuisiällä, ADHD-ihminen ehtii kehittää selviytymiskeinoja, jotka voivat sotkea diagnoosia.

– Selviytymiskeinot eli maskit ovat asioita, joiden avulla pärjää elämässä.

” Ylisuoritin, jotta kukaan ei varmasti huomaisi mitään.

Anu antaa esimerkin. ADHD voi saada myöhästymään herkästi, sillä ajan hahmottaminen voi olla hankalaa, ja ADHD-ihminen alkaa helposti tehdä jotain impulsiivisesti. Tällöin selviytymiskeinoksi voi kehittyä se, että menee joka paikkaan tunnin etuajassa, jotta ei varmasti myöhästy. Ongelma ei välttämättä näy ulospäin.

– Itse ylisuoritin ja tavoittelin täydellisyyttä, jotta kukaan ei varmasti huomaisi mitään. Ulospäin näytti, että tein kaiken hyvin ja järjestelmällisesti, mutta kukaan ei tiennyt, millainen duuni kaiken takana oli. Ydinongelma voi olla aika peitossa.

Peittelyyn menee paljon energiaa ja aikaa, Anu huomauttaa.

3. Kaikkea ei tarvitse ymmärtää

Mikäli ei ymmärrä jotain toisen käyttäytymisessä tai huolista, Anusta on parempi kysyä kuin olettaa.

– Jos kaveri kertoo epäilevänsä itsellään ADHD:tä, älä kyseenalaista. Ei kannata reagoida niin, että eihän sinulla voi olla ADHD, kun oot sellainen tai tällainen. Takana voi olla ”maskaamista”.

” Roskien vieminen voi olla mahdotonta.

4. Vältä vähättelyä

Monet ADHD:n aiheuttamista vaikeuksista ovat sellaisia, joihin jokainen voi joskus samaistua.

– ADHD-ihmiselle esimerkiksi roskien vieminen voi olla mahdotonta.

Anu on huomannut, että tällaisen konkreettisen esimerkin antaminen voi saada jonkun miettimään, että roskien vieminen voi olla kenelle tahansa joskus hankalaa.

– Mutta ongelma ei ole siinä, ettei vie roskia ajoissa. Se on vain pieni näkyvä konkreettinen esimerkki siitä, ettei saa arkea hallintaan.

” Jos kaverilla on jalka kipsissä, ei siihenkään vastata, että minunkin nilkkaa on kerran särkenyt.

Todennäköisesti kommentoija ymmärtää jonkin pienen konkreettisen asian, mutta ei koko neuropsykiatrista häiriötä, Anu huomauttaa.

Anu mielestä ennen ADHD:n kommentoimista kannattaa miettiä, miten suhtautuisi vaikkapa toisen fyysisen vaivaan.

– Jos kaverilla on jalka poikki ja kipsissä, ei siihenkään vastata, että minunkin nilkkaa on kerran särkenyt.

5. ADHD-ihminen ei tee asioita tahallaan vaikeiksi

– Se, että muistaisimme asioita, vaatii meiltä paljon enemmän ponnistelua kuin sellaiselta ihmiseltä, jolla on normaalit aivot. Kaikki asiat, jotka ovat muille normaaleja, tuntuvat meillä ekstrapainoina nilkoissa, ranteissa ja päässä.

Sovitun menon tai syntymäpäivän unohtaminen ei siis ole tarkoituksellista. Sama pätee vaikkapa myöhästelyyn.

– Sitä saattaa istua lähtövalmiina eteisessä ja miettiä, että kymmenen minuutin päästä pitää olla sporapysäkillä valmiina. Sitten tapahtuu ihmeellinen aikamatka, eikä aina edes itse tiedä, mihin kymmenen minuuttia on vierähtänyt. Sitä on saattanut vaikka lajitella pipojaan tuon ajan.

6. Aivojen ylikuormittuminen

– ADHD-ihmisen kokema aistiärsykkeiden määrä on moninkertainen. Siksi ylikuormittuminen iskee helposti – ja silloin tarvitsemme ymmärrystä lähipiiriltämme.

Ylikuormitus voi johtaa Anun mukaan siihen, että on pahalla tuulella – tai että juhliin osallistuminen tuntuu mahdottomalta.

– Kun peruu juhliin menemisen, niin kyse ei ole siitä, etteivätkö juhlat kiinnostaisivat. Ne kiinnostavat hemmetisti! Mutta ajatus siitä, että juhliin pitäisi mennä väsyneillä aivoilla, voi tuntua ylitsepääsemättömältä.

Anulla ylikuormitukseen auttaa yksinoleminen, mutta on yksilöllistä, mikä ketäkin helpottaa.

7. Ole tukena

Mitä läheinen ihminen voi tehdä ollakseen ADHD-ihmisen tukena?

– Hän voi yrittää antaa tilaa ja ymmärrystä siihen, että asiat ovat välillä hallitsemattomia. Aina ei tarvitsisi tarttua siihen, jos jonkun asian tekee oudosti tai neuroottisesti.

Anu kertoo itse kääntävänsä vitsiksi esimerkiksi tarkan tapansa täyttää astianpesukone.

– Sanon, että hei, minulla on nykyään diagnoosi siihen. Kun itse nostan vitsinä esiin asioita, niin kommentointikin on tietysti sallittua. Oman lähipiirini kanssa ei ongelmia ole tullut.

Anu toivoo myös, että herkästi innostuvan haaveita ja puuhia ei lytättäisi.

– Haluan kokea asioita, mennä ja paukauttaa, ostaa, matkustella ja vaihtaa sisustusta. Taputa vieressä, jos siitä ei ole haittaa. Iloitse siitä, että toisella on vauhti päällä. Ja mene uusiin harrastuksiin seuraksi.

– Toki jos toisen menoa on syytä jarruttaa, niin se pitää tehdä. Kannusta kuitenkin aina silloin, kun ei oikeasti ole tarvetta olla huolissaan, Anu toivoo.

