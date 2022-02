Pelkällä keskivartalotreenillä vyötärö ei kiinteydy – jumppaohjaaja Siiri, 27, kertoo parhaat vinkkinsä

Ryhmäliikuntaohjaaja ja Jumppapodi-podcastiä pitävä Siiri tietää, että liikunta vaatii joskus suuriakin ponnisteluja. – Aseta silloin rima niin matalalle, että lähteminen on mukavaa, Siiri sanoo.

Bodypump. Bodyjam. Street dance. Bodycombat. Barre. Spinning. Core. Zumba.

Nämä ovat vain pieni osa eri kuntokeskusten tarjoamista ryhmäliikuntatunneista. Aikanaan käytettiin sanaa jumppa.

Miksei sanaa voisi käyttää vieläkin, sanoo luokanopettaja, ryhmäliikuntaohjaaja Siiri, 27. Hän luotsaa yhdessä ystävänsä Meerin, 28, kanssa Jumppapodi-nimistä podcastia. Sen tarkoituksena on innostaa ihmisiä ryhmäliikkumaan.

– Jumppa ei tarkoita pelkkää peppu-vatsatreeniä tai aerobiciä. Ryhmäliikuntatunteja on todella monenlaisia ja ne sopivat ihan kaikkien sukupuolten edustajille sekä kaiken tasoisille ja kokoisille, Siiri sanoo.

” Aloita tosi matalalla kynnyksellä.

Moni on siinä pisteessä, että pelkkä sohvalta nouseminen voi tuntua haastavalta. Tähän tilanteeseen Siiri antaa hyvän vinkin:

– Jos sinulla on ollut liikunnasta taukoa tai et muuten saa itseäsi liikkeelle, aloita tosi matalalla kynnyksellä. Mene salille tekemään jotain, mutta mene vaan! Vaikka venyttelemään tai tekemään keppijumppaa. Aseta rima niin matalalle, että meneminen on mukavaa.

Itseltä ei kannata vaatia liikoja.

– Toki liikkuminen vaatii aina oman ponnistelunsa. Ei se aina ole helppoa, mutta kun harrastusta jaksaa ylläpitää, liikkuminen helpottuu.

Lisäksi kannattaa tehdä sitä, mistä nauttii.

– Jos tykkäät tanssista, mene tanssimaan. Älä pakota itseäsi mihinkään, äläkä ole trendien orja.

”Kun kroppa toimii, sinulla on energiaa ja hyvä buugie päällä, se on todella suuri kantava voima”, Siiri sanoo.

Testaa!

Paras tapa löytää oma juttu on kokeilu. Moni sali tarjoaa myös livestream- ja online-tunteja verkon välityksellä. Ihan aluksi voi vaikka vain seurata, miltä tunti vaikuttaa.

– Hyvä nyrkkisääntö on se, että kokeilee lajia vähintään viisi kertaa ja sitten päättää jatkosta, Siiri sanoo.

” Kehitä itsellesi jokin urheiluhaaste.

Jos tunnilla harjoitellaan esimerkiksi haastavampia koreografioita, on selvää, että niiden omaksuminen ei onnistu yhdessä kerrassa.

– Idea on opetella lajia hiljakseen ja hiffata pikku hiljaa, että näin tämä menee. Sitten alkaa uppoutua fiilikseen eikä edes tajua treenaavansa.

Uudet kokeilut voivat virkistää myös silloin, kun motivaatio liikkumiseen on kadoksissa.

– Haasta ja herättele itseäsi. Kokeile vaikka jotain ihan uutta ryhmäliikuntamuotoa tai kehitä itsellesi jokin urheiluhaaste. Tämä on auttanut minuakin, Siiri sanoo.

Juuri nyt Siiri on innoissaan tanssillisista ja haastavista bodyjam-tunneista. Lisäksi hän treenaa puolimaratonille.

Ryhmäliikunnan hyötyjä Sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta paranee eli kunto kohenee

Arjessa jaksaa paremmin

Vaikuttaa myönteisesti mielialaan

Saa tilaisuuden tutustua muihin ihmisiin

Oppii uutta

Tunnit ovat valmiiksi suunniteltuja, ja niille voi osallistua matalalla kynnyksellä

Kiinteytyminen myytti

Kiinteytyminen on kuntoilijoiden keskuudessa kestoaihe, johon liittyy monia myyttejä.

Yksi harha-ajatus voi olla se, että tietyntyylisellä treenillä – esimerkiksi corea harjoittamalla – saisi keskivartaloa kapeammaksi. Tai että sisäreidet kiinteytyvät tekemällä sarjoja loitontajalaitteella.

” Kiinteytyminen tapahtuu oikeanlaisen treenin ja ravinnon yhdistelmällä.

– Todellisuudessa rasvanpolttoa ei voi varsinaisesti kohdentaa, vaan kiinteytyminen tapahtuu oikeanlaisen treenin ja ravinnon yhdistelmällä. Jos haluat tiputtaa painoa, energiankulutuksen tulee olla suurempaa kuin energian tarve. Kiinteämmän kehon saa yksinkertaisesti sanottuna siten, että kasvatetaan lihasmassan osuutta ja vähennetään rasvan osuutta kehonkoostumuksessa.

Ryhmäliikunnan ja salitreenin yhdistelmä on Siirin mukaan tähän hyvä, koska silloin voi kehittää monipuolisesti peruskestävyyttä – eli treenataan rasvanpolttosykkeillä vauhti- ja maksimikestävyyttä.

– Monesti kiinteytyminen on monipuolisen liikunnan harrastamisen sivutuote.

Etenkin lyhyet ja tehokkaat, toiminnalliset tunnit kiinnostavat juuri nyt ihmisiä. Toisaalta moni tykkää vanhoista, tutuista konseptitunneista. Uskollisia bodypump-kävijöitä riittää Siirin mukaan yhä.

Liikunta antaa voimaa

Nuoruudessaan kilpahiihtoa ja yleisurheilua harrastanut Siiri hurahti ryhmäliikuntaan jo yläasteella. Hän katsoi ihaillen tuntien ohjaajia. Miten he hallitsivatkaan niin hyvin kaikki liikkeet ja koreografiat!

Siiriä kiehtoi myös se, että ryhmäliikunnasta puuttui kilpailu. Ryhmäliikunta on pikemminkin tiimityötä.

” Haluan saada ihmiset ylittämään itsensä.

Tuntikokeilut innostivat Siirin kouluttautumaan itsekin ohjaajaksi.

– Haluan saada ihmiset ylittämään itsensä. Ryhmäliikunnassa kisaaminen ei ole juttu. Se on sosiaalista, yhdessä tekemistä ja itsensä haastamista.

Jokainen saa rauhassa etsiä liikunnan iloa ja energiaa.

Kaikki liike on plussaa

Siirin mielestä ryhmäliikunta sopii aika lailla kaikille.

– Mutta jos on vaikka tosi herkkä kovalle musiikille, kannattaa valita tunti, jossa musiikkia ei luukuteta. Suurin osa vaatii, että on volaa ja popit täysillä. Toki myös jos on jokin loukkaantuminen tai tapaturma, on hyvä valita sellainen tunti, joka sopii itselle.

Ihan pelkkää kävelyä ei silti kannata dissata. Kaikki liikunta on ihmiselle hyödyksi, sekä kehon että mielen terveydelle.

– Pääasia että liikut ja pysyt aktiivisena. Mikään ei ole turhaa, Siiri muistuttaa.

Häntä ilahduttaa se, että ihmiset ovat palailleet erinäisten korona-taukojen jälkeen jumppasaleille.

– Aina kun on mahdollisuus, treenatkaa! Koskaan ei voi tietää, mitä tapahtuu.