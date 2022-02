Tialle, 23, alkoi kehittyä useita eri persoonia traumaattisten kokemusten jälkeen – tällaista on sivupersoonahäiriöstä kärsivän arki

Kuvittele, että ajat autoa. Yhtäkkiä joku kiskaisee sinut takapenkille ja siirtyy itse ratin taakse. Tajuat, että eteenpäin mennään, mutta et itse enää voi päättää, minne.

Tällaiselta voi tuntua, kun persoona vaihtuu toiseen, tietää lähihoitajaksi opiskeleva Tia, 23.

Tialla on sivupersoonahäiriö eli dissosiatiivinen identiteettihäiriö. Sille on ominaista, että ihmisellä on kaksi tai useampia eri identiteettejä.

Tialla on 4–5 pääpersoonaa. Laura, Isla, Kasper ja Viola sekä virallista nimeä kantava Tia.

Laura on äitihahmo, joka huolehtii ja tukee tarpeen mukaan muita persoonia. Kasperia Tia kuvailee matalalla äänellä puhuvaksi “perusäijäksi”, joka kuuntelee musiikkia ja skeittaa.

– Viola on sosiaalinen, itse asiassa keskustelet juuri nyt hänen kanssaan, koska hän osaa parhaiten hoitaa tämän tilanteen, Tia kertoo puhelimessa.

” Aluksi luulin, että sekoan, mutta kun rupesin tunnistamaan oireitani, aloin tajuta itseäni paremmin.

Islaa taas kiinnostaa kaikki henkinen ja spirituaalinen, esimerkiksi tarot-kortit ja kristallit. Isla on myös se, joka osaa parhaiten rauhoittua ja olla hiljaa.

– Persoonat ovat kehittyneet, jotta pärjäisin arjessa ja koska minulle on tapahtunut lapsuudessa kamalia asioita, Tia kertoo.

”Olen kuin lasi, joka on tippunut lattialle ja särkynyt. Ei voi sanoa, mikä paloista on alkuperäisin”, Tia sanoo.

Persoona voi vaihtua nopeasti

Tia sai diagnoosin sivupersoonahäiriöstä kesällä 2021. Hän on kärsinyt myös muun muassa vakavasta masennuksesta.

Aluksi luulin, että sekoan, mutta kun rupesin tunnistamaan oireitani, aloin tajata itseäni paremmin ja persoonat pystyivät paremmin kommunikoimaan keskenään.

Eri persoonallisuudet tulevat esiin eri tilanteissa. Muutoksen voi laukaista esimerkiksi jokin tietty musiikki.

” En pysty itse vaikuttamaan tähän mitenkään.

Töissä Laura ja Viola fronttaavat, koska he osaavat hommat parhaiten. Jos keskustellaan henkisistä asioista, Isla tulee eteen. En pysty itse vaikuttamaan tähän mitenkään.

Fronttaamisella tai edessä olemisella Tia tarkoittaa kulloinkin päällimmäisenä toimivaa persoonaa. Muutos tapahtuu usein äkillisesti muutamassa sekunnissa.

Huonoina päivinä, kun olo on vaikka stressaantunut ja ahdistunut, Tian persoonallisuus saattaa vaihtua yhdestä toiseen muutaman minuutin välein.

– Arjessa vaihdoksen huomaa siitä, että teen kymmentä asiaa samaan aikaan. Saatan meikata pari minuuttia – ja sitten olenkin yhtäkkiä tietokoneella tai tekemässä ruokaa.

Välillä kaksi persoonaa saattavat olla läsnä samaan aikaan. Silloin ne pystyvät myös keskustelemaan keskenään. Jotkut persoonat taas sulkevat toisensa kokonaan pois. Niillä ei siten ole toisistaan mitään käsitystä.

– Jokainen persoona osaa kuitenkin aina esittää olevansa Tia.

” Kun yksi on suhteessa, kaikki persoonat ovat lojaaleja.

Persoonista yksi on hetero, muut ovat pan- tai biseksuaaleja.

Kaikilla persoonilla on omia ihastuksia, ja se menee vähän niin, että kuka kerkee ekana. Kun yksi on suhteessa, kaikki persoonat tiedostavat sen ja ovat lojaaleja, se on hyvin vahva arvo. Ajan kuluessa kaikki persoonat alkavat luoda suhdetta yhdelle läheiseksi tulleeseen ihmiseen. Jos joku persoona ei tykkää siitä, persoona ei koskaan fronttaa sen ihmisen seurassa.

Selviytymiskeino

Dissosiatiivinen identiteettihäiriö eli sivupersoonahäiriö kuuluu dissosiaatiohäiriöihin.

” Dissosiaatiossa ihmiselle on vaikeaa muodostaa omasta identiteetistään mielekäs kokonaisuus.

Dissosiaatiossa ihmiselle on vaikeaa tai hän ei kykene muodostamaan omasta identiteetistään, tunteista, aistihavainnoista ja ruumiinkuvasta mielekästä kokonaisuutta, kertoo psykiatrian ylilääkäri, linjajohtaja, Boris Karpov HUSista.

Mielen rakenteiden välille syntyy katkoksia.

Lievät dissosiatiiviset oireet ovat varsin tavallisia. Niitä voi ilmetä esimerkiksi silloin, kun ihminen uppoutuu musiikin kuunteluun, television katsomiseen tai vaikka autolla ajamiseen. Hieman voimakkaampia dissosiatiivisia oireita esiintyy esimerkiksi unen ja valveen rajamailla, stressitilanteissa tai päihtyneenä.

Jos dissosiatiiviset oireet kestävät pitkään ja alkavat haitata elämää, puhutaan dissosiatiivisesta häiriöstä.

” Täydentävä tai korvaava identiteetti syntyy, jotta ihminen selviytyisi ylivoimaisesta, traumaattisesta kokemuksesta.

Dissosiatiivisessa identiteettihäiriössä ihmisen persoonallisuus on pilkkoutunut.

– Ihmisellä on usein vähintään kaksi identiteettiä, persoonallisuuden tasoa. Täydentävä tai korvaava identiteetti syntyy, jotta ihminen selviytyisi ylivoimaisesta, traumaattisesta kokemuksesta. Hänen todellisuudentajunsa on kuitenkin tallessa, Karpov kertoo.

Dissosiatiivisesta identiteettihäiriöstä kärsivät ovat usein etenkin lapsuudessaan kohdanneet traumaattisia kokemuksia.

Sivupersoonahäiriössä kullakin persoonallisuudella voi olla kokemuksellisesti täysin oma henkilöhistoriansa, joskus myös nimensä.

– Yleensä ihminen huomaa ja tietää, että hänellä on useampia identiteettejä. Etenkin läheiset ihmiset voivat huomata muutokset identiteetissä, täysin ulkopuoliset huomaavat sen harvemmin.

Dissosiatiivinen identiteettihäiriö saatetaan Karpovin mukaan erheellisesti sekoittaa mielikuvissa skitsofreniaan ja psykoottisuuteen. Todellisuudessa sillä ei ole psykoottisuuden kanssa mitään tekemistä.

Joillekin sivupersoonahäiriö saattaa tulla tutuksi elokuvista. Karpov muistuttaa, että sivupersoonahäiriö on ihan todellinen asia. Se kuuluu myös tautiluokitukseen.

Traumaterapia on sivupersoonahäiriön keskeinen hoitomuoto. Psyykenlääkkeitä voidaan käyttää, jos ihmisellä on samaan aikaan muita psykiatrisia häiriöitä, kuten masennusta. Sivupersoonahäiriö ei välttämättä yksistään selitä kaikki ihmisen oireita.

Tia kertoo sivupersoonahäiriöstään avoimesti TikTok-kanavallaan. Hänellä on noin 17 000 seuraajaa.

Päiväkirja työkaluna

Tia pysyy arjessa kartalla päiväkirjaa kirjoittamalla sekä listaamalla kalenteriin kaikki asiat.

– Jos en kirjoita kaikkea heti ylös, unohdan sen. Saatan muistaa jotain outoja asioita tai sitten en mitään. Muistan hyvin esimerkiksi ykkösluokan parhaan kaverini puhelinnumeron, mutta en välttämättä sitä, mitä sanoin kaksi minuuttia sitten.

Eri persoonat muistavat eri asioita.

– Jos olen ollut vaikka käymässä Linnanmäellä, ne persoonat, jotka fronttasivat siellä, muistavat jokainen vähän jotakin, mutta kukaan ei muista kaikkea.

Joskus Tiasta tuntuu kuin hän hukkaisi aikaa. Tai hän kokee dissosiaatioputken, jolloin hän saattaa vain istua ja tuijottaa pöytää.

– Se on kuin ajattelisin laittavani silmät kiinni viideksi sekunniksi, mutta heräisinkin viiden tunnin päästä, Tia kuvailee.

” Kaikki persoonat pyrkivät toteuttamaan itseään.

Traumaattisten kokemusten jäljet ovat syvät. Muiston tai flashbackin saattavat laukaista esimeriksi tietyt hajut, musiikki tai äänet.

– Kun olen yksin kotona, saatan tarkistaa monta kertaa, että ovi on varmasti lukossa. Vessan oven laitan aina lukkoon, vaikka olisinkin yksin.

Tian on myös vaikeaa luoda hyväksyvää suhdetta ulkoiseen olemukseensa.

– Minua ahdistaa usein se, että en näytä siltä, miltä haluaisin. Kaikki persoonat pyrkivät toteuttamaan itseään, meikkaamaan ja pukeutuman tietyllä tavalla.

Identiteettikriisi on Tian sanoin jokapäiväinen.

Traumaterapiasta apua

Kun olo on vaikea, Tia maadoittaa ja rauhoittelee itse itseään. Silittää ja kehuu.

” Saatan mennä peilin eteen ja sano, että on ihan ok voida huonosti.

– Saatan mennä peilin eteen ja sano, että on ihan ok voida huonosti. Olet kaunis ja kaikki kääntyy parhain päin.

Tia käy myös säännöllisesti traumaterapiassa. Se on auttanut häntä käsittelemään kokemaansa ja puhumaan siitä.

– Olen hyväksynyt sen, että tapahtui mitä tapahtui, ei voi mitään, tämän kanssa eletään.

Kukaan ei voi tietää, mitä joku toinen käy läpi

TikTokissa videolla on usein silmälasipäinen pipopää. Tai näyttäviin rajauksiin tykästynyt Isla, joka saattaa tehdä vaikka make-up-tutorialin.

– Tähän häiriöön liittyy vielä stigmaa, ja halusin tuoda sille normaalit kasvot. Olen saanut monilta viestiä, että kiitos kun puhut.

Toisaalta Tialta on kyselty etkö sä pääse siitä jo yli?. Näin ei trauman kokeneelle Tian mukaan ole koskaan syytä sanoa.

Kenenkään toisen ihmisen kokemuksia tai tuntemuksia ei Tian mukaan saisi koskaan kyseenalaistaa.

– Ei voi sanoa vaikka, että eihän sulla nyt sitä tai tätä ole, kun se on niin harvinainen. Tällainen puhe voi aiheuttaa sen, että ihminen ei puhu ongelmistaan eikä uskalla hakea apua. Kukaan ei voi tietää, mitä toinen ihminen käy läpi.

