Paljonko tienaat? Entä kuinka pitkä olet? Tällainen on keskivertosuomalainen 11 asiassa

Keskivertosuomalainen asuu 79 neliön kokoisessa omakotitalossa puolisonsa kanssa ja juo kahvia kolme kuppia päivässä. Katso, oletko sinä kuin keskivertosuomalainen.

Sanotaan, että itsensä vertaaminen muihin on turhaa. Usein se pitääkin paikkansa, mutta joskus vain silkka uteliaisuus vie voiton.

Kerroimme taannoin Ilta-Sanomissa vastauksen monia askarruttavaan kysymykseen: minkä kokoinen on keskivertosuomalaisen penis?

Lue lisää: Tiesitkö, minkä kokoinen on keskiverto penis? Urologi on huomannut ”erikoisen ilmiön”

Tällä kertaa ei keskitytä vain lukuihin navan alapuolella, vaan siihen millainen on keskimääräinen suomalainen muilta osin.

Tilastokeskus on koonnut useiden eri tilastojen pohjalta tietoja siitä, millainen on keskinkertainen suomalainen tänä päivänä.

Miten vertaudut itse suhteessa keskivertoon?

Ikä

Suomalaisen keskimääräinen ikä on Tilastokeskuksen mukaan 43,4 vuotta.

Pituus

Mikäli suomalaisen tyypillinen ikä on yli 40 vuotta, on hänen keskivertopituutensa THL:n FinTerveys -tutkimuksen mukaan 178,6 cm, jos hän on mies – ja 165,2 cm, jos hän on nainen. Kyseinen tilasto on vuodelta 2017.

Kengänkoko

Keskimääräisestä suomalaisen jalan koosta ei ole kattavaa tutkimustietoa, mutta kenkävalmistajien ja -kauppojen myyntitilastojen perusteella vastaus on selkeä.

Suomalaisilta kenkävalmistajilta Sievin Jalkineelta ja Pomarilta kerrotaan, että eniten naiset ostavat kokoa 38,5–39. Miesten kengissä taas koko 43 on myydyin.

Naisten kenkäkoko 39 ja miesten 43 myyvät parhaiten myös kenkäkauppaketju Click Shoesin myyntilukujen perusteella.

– Ne koot loppuvat aina ensimmäisenä, Click Shoesista kerrotaan.

Valmistajat ja kaupat ovat huomanneet, että suomalaisten tavanomainen jalan koko on kasvanut vuosien varrella, ja myös erityisen suuria kenkäkokoja kysellään entistä useammin.

Me Naiset on kertonut aikaisemmassa jutussa, että syyksi arvellaan väestön pituuskasvun lisääntymistä ja kasvupyrähdyksen aikaistumista viime vuosikymmeninä: tähän vaikuttavat muun muassa yleisen elintason nousu ja sitä myötä ravitsemuksen paraneminen.

Asuminen

Keskivertosuomalainen asuu 79 neliön kokoisessa omakotitalossa puolisonsa kanssa.

Siviilisääty

Tilastokeskuksen mukaan suurin osa suomalaisista oli avio- tai avoliitossa vuonna 2020.

Vapaa-ajan vietto

Keskimääräinen suomalainen katsoo televisiota kolme tuntia päivässä. Tyypillisimpiä liikuntaharrastuksia ovat kävelylenkit ja kotijumpat.

Palkka

Keskiverto Matti tai Maija Meikäläinen tienaa 3 735 euroa kuussa.

Työmatka

Keskivertosuomalaisen työmatka on 14 kilometriä.

Alkoholin käyttö

Keskimäärin yli 15-vuotias suomalainen joi THL:n selvitysten mukaan 9,2 litraa puhdasta alkoholia vuonna 2020. Tämä tarkoittaa karkeasti laskettuna vajaata kahta alkoholiannosta päivässä. Yksi annos voi olla esimerkiksi pullo keskiolutta tai 12 senttilitraa viiniä.

Kahvinjuonti

Keskiverto suomalainen juo kahvia kolme kupillista päivässä.

Ruokailutottumukset

Keskimäärin suomalainen syö 1,5 kiloa lihaa ja 1,2 kiloa tuoreita vihanneksia viikossa.

FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan aikuiset suomalaiset syövät tai juovat keskimäärin seitsemän kertaa päivässä.

Lue lisää: Oletko kuin muutkin suomalaiset? Näin paljon sisustamiseen laitetaan rahaa – selvä ero Ruotsiin

Lue lisää: 11 naista kertoo, paljonko tienaa – me kerromme, miksi palkka-avoimuus kannattaa