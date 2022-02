Milloin vatsaoireista ja vessassa ravaamisesta pitää huolestua? Yksi ”on itsessään hälyttävä oire”, lääkäri kertoo

Osa vatsan oireilusta on ikävää, mutta harmitonta. Joskus vaarattomat oireet voivat kuitenkin olla jopa voimakkaampia tai liki samanlaisia kuin vakavamman sairauden aiheuttamat.

Jatkuneen ripulin syy pitää selvittää. Huolissaan tulisi olla etenkin, jos ripuli vaivaa myös öisin tai siinä on verta.

Vatsan turvottelua, tarvetta ravata vessassa tai toistuvia vatsakipuja: erilaiset vatsanväänteet vaivaavat monia. Ne voivat herättää huolta etenkin, jos ennen moitteetta toiminut vatsa alkaa yllättäen oikkuilla.

Lääkärikeskus Aavan vastaava gastroenterologi Jari Koskenpato huomauttaa, että aina vatsavaivojen taustalta ei löydy mitään hälyttävää sairautta, etenkin jos on iältään nuori. Silloin puhutaan niin sanotusta ärtyvän suolen oireyhtymästä.

– Jos ummetus ja ripuli vaihtelevat, se viittaa usein ärtyvään suoleen. Yhdellä syy ärtyvän suolen oireisiin johtunee suoliston hermotuksesta, toisella bakteerikannasta ja kolmannella yliherkkyydestä joitakin ruoka-aineita kohtaan, Koskenpato kertoo.

Tutkimuksiin hakeutumista ei kannata vältellä

Mikäli vatsavaivat häiritsevät jokapäiväistä elämää, ei tutkimuksiin hakeutumista tulisi koskaan vältellä ja kärvistellä oireiden kanssa.

Oireiden syy on hyvä selvittää, sillä aina oireet eivät viittaa harmittomaan toiminnalliseen vaivaan. Esimerkiksi vaaraton ärtyvän suolen oireyhtymä voidaan Koskenpadon mukaan diagnosoida vasta, kun muut mahdolliset suolistosairaudet on suljettu tutkimuksilla tai huolellisella oirearviolla pois.

– On huomionarvoista, että usein vakavammat suolistosairaudet, kuten suoliston kasvaimet, voivat kehittyä salakavalasti ja aiheuttaa paljon lievempiä oireita kuin vaaraton ärtyvä suoli, Koskenpato tähdentää.

Alla on lueteltu erilaisia vatsaoireita. Mikäli jokin niistä vaivaa, kannattaa niihin kiinnittää huomiota ja tilanteesta riippuen hakeutua lääkärin pakeille.

Ilmavaivat ja turvotus

Lähes jokainen on joskus kokenut, miltä tuntuu kun vatsa on täynnä ilmaa.

Koskenpadon mukaan vatsan turvottelua ei itsessään yleensä lasketa niin sanotuksi hälyttäväksi oireeksi – siitäkin huolimatta, vaikka turvotus olisi hyvin voimakastakin.

Terveyskirjaston mukaan liiallinen suolikaasun muodostuminen johtuu useimmiten syödystä ruoasta. Useiden tutkimusten mukaan sellaiset ruokien sisältämät kuidut ja muut imeytymättömät hiilihydraatit, jotka kulkeutuvat paksusuolen bakteerien ravinnoksi, lisäävät suolikaasun määrää täysin terveilläkin ihmisillä.

Jos epäilee selkeästi jotakin tiettyä ruoka-ainetta, kuten palkokasveja, kaalia tai laktoosia, silloin kannattaa ensitöikseen kokeilla jättää kyseinen ruoka-aine pois lautaselta. Jos ruokavalion muuttaminen tuntuu helpottavan, ei lääkärin tutkimuksia välttämättä tarvita.

Turvotukseen liittyvä ripuli, veri, kuume ja laihtuminen ovat hälytysmerkkejä

Koskenpato huomauttaa, että jos turvotukseen kuitenkin liittyy jatkuvaa ripulia, verta ulosteissa, lämpöilyä tai tahatonta laihtumista, on ehdottomasti syytä hakeutua lääkäriin.

Oireet voivat olla merkki sairaudesta: esimerkiksi tulehduksellisesta suolistosairaudesta, kasvaimesta tai keliakiasta.

Keliakia on autoimmuunisairaus, jossa viljojen gluteeni aiheuttaa ohutsuolen limakalvolla tulehduksen ja suolinukan vaurion.

Keliakialiiton mukaan keliakian tyypillisiin suolisto-oireisiin kuuluu muun muassa vatsan turvotus sekä ilmavaivat. Lisäksi sairaus voi ilmetä esimerkiksi vatsakipuna, ripulina, vatsan kouristeluna ja laihtumisena.

Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi kertoi aiemmassa jutussamme, että keliakiaa kannattaa epäillä, jos on kärsinyt pitkäaikaisista suolisto-oireista, kuten ripulista, ummetuksesta tai turvotuksesta. Oireet voivat olla hyvin samanlaisia kuin yleisessä ärtyvän suolen oireyhtymässä.

Keliakia kannattaa Puronurmen mukaan selvittää tutkimuksin, sillä hoitamattomana se voi aiheuttaa muun muassa anemiaa ja osteoporoosia – pahimmassa tapauksessa jopa lapsettomuutta tai suoliston imukudossyöpää. Alkuoireet voivat olla jopa niin lieviä, ettei sairautta osaa erottaa ilman tutkimuksia.

Keliakiaa hoidetaan elinikäisellä gluteenittomalla ruokavaliolla.

Koskenpato kertoo, että päivän mittaan vaihtelevan turvottelun ja ilmavaivojen taustalta löytyy usein ärtyvän suolen oireyhtymä etenkin nuorella potilaalla.

Koska ärtyvän suolen oireet voivat kuitenkin muistuttaa niin paljon monien muiden suolistosairauksien oireita, kannattaa lääkäriin kääntyä, jos oire on hankala tai uusi.

Pitkittynyt ripuli on itsessään jo hälyttävä oire

Pitkittyneestä ripulista puhutaan Terveyskirjaston mukaan silloin, kun ripuli on kestänyt yli kolme viikkoa.

Ensin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, liittyykö ripuli laktoosia sisältävien maitotuotteisiin tai ksylitolia tai sorbitolia sisältävien makeisten ja purukumien käyttöön. Jos näiden pois jättäminen saa pitkittyneen ripulin lakkaamaan, lisätutkimuksia ei välttämättä tarvita.

Jos selvää yhteyttä ruoka-aineisiin ei kuitenkaan ole ja pitkittynyt ripuli on ilmaantunut ensimmäistä kertaa, tulisi hakeutua lääkärin tutkimuksiin.

– Jatkuva ripuli on itsessään hälyttävä oire. Se voi olla merkki jonkinlaisesta tulehduksesta tai imeytymishäiriöstä suolistossa: esimerkiksi jonkin mikrobin tai tulehduksellisen suolistosairauden aiheuttamasta, Koskenpato selittää.

Koskenpato huomauttaa, että huolissaan tulisi olla etenkin, jos ripuli vaivaa myös öisin tai siinä on verta. Myös kuumeilu, laihtuminen ja sairauden tunne pitkittyneen ripulin yhteydessä voivat viitata vakavampaan sairauteen.

Syy pitkittyneeseen ripuliin voi löytyä esimerkiksi ärtyvän suolen oireyhtymästä tai keliakiasta. Toisaalta se on myös tyypillisin alkuoire haavaisessa paksusuolentulehduksessa.

Kerroimme aikaisemmassa jutussamme, että tulehdukselliset suolistosairaudet, joihin lukeutuvat haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti, ovat yleistyneet merkittävästi 2000-luvun aikana. Puolessa tapauksista nämä sairaudet puhkeavat nuorilla, 20–30-vuotiailla aikuisilla.

Ensin mainitussa taudissa löysävatsaisuus on pääsääntöinen oire, ja lopulta uloste voi olla myös veristä. Crohnin taudissa oireet ovat puolestaan vaihtelevampia, mikä johtuu siitä, että tauti voi ilmetä eri kohdissa mahasuolikanavaa. Suolen toiminta saattaa muuttua, ja monelle tulee jonkinlaisia vatsakipuja.

Verta ulosteessa

Mikäli ulosteessa on verta, tulee Koskenpadon mukaan hakeutua aina lääkärin tutkimuksiin. Verinen uloste voi nimittäin olla merkki joko haavaisesta paksusuolen tulehduksesta tai suoliston kasvaimesta. Etenkin yli 50-vuotiaana riski suolistosyöville kasvaa.

Aiemmassa jutussa kerroimme, että suolistosyövillä tarkoitetaan paksusuolen ja peräsuolen syöpiä, ja että nämä sairaudet yleistyvät Suomessa nopeaa vauhtia.

Terveyskylän mukaan yleisiä paksu- ja peräsuolisyövän oireita ovat erilaiset vatsan toimintahäiriöt ja muutokset suolen toiminnassa, kuten vatsakipu, ummetus, vaihteleva ripuli ja ulostamisvaikeus.

Oire, joka usein erottaa suolistosyövän esimerkiksi ärtyvän suolen oireyhtymästä tai muista vatsavaivoista, on juurikin verenvuoto. Verenvuoto peräsuolesta on kirkkaanpunaista, mutta verenvuoto syvemmältä paksusuolesta ilmenee erittäin tummana, lähes mustana ulosteena.

Joskus veri ei näy ulosteessa vaan anemian syytä selvittäessä löytyy suolistosyöpä.

Aina verikään ei kuitenkaan ole merkki vakavasta sairaudesta.

– Joskus kirkkaanpunainen veri ja kipu peräaukon seudussa ovat merkkejä peräaukon haavaumasta, joka sinällään on vaaraton. Siksi kivuton verenvuoto suolesta on erityisen hälyttävä oire. Joka tapauksessa tähystystutkimus on aina tarpeen, sillä haavaumat ja pukamat eivät sulje pois kasvaimen mahdollisuutta, Koskenpato huomauttaa.

Lääkäriin tulee mennä, jos vatsaoire vain pahenee

Koskenpato huomauttaa, että useammin vaarattomat vatsaoireet ovat kausittaisia ja vaihtelevia. Oli kyseessä sitten ripuli, ummetus, ilmavaivat, kipu tai turvotus, tulee lääkäriin hakeutua, jos vaiva vain pahenee pahenemistaan.

Etenkin vatsakipujen kohdalla tämä on hyvä huomioida, sillä ne voivat liittyä niin moniin eri suolistosairauksiin.

– Paikkaa vaihtavat ja päivän mittaan vaihtelevat vatsakivut ovat harvoin merkki mistään vakavasta, vaikka ne ikäviä ovatkin. Jatkuvasti paheneva kipu on kuitenkin syytä selvittää, Koskenpato huomauttaa.