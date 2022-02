Nora, 21, ei koskaan unohda erästä yläkoulun tuntia: ”Häpeä omasta ulkonäöstä oli valtavaa” – 9 tapaa, joilla hän oppi hyväksymään itsensä

Monilla on kokemusta heikosta itsetunnosta ja siitä, että omaa itseä ei ole helppo hyväksyä.

Eräällä yläkoulun käsityötunnilla opiskelijat tekivät hupparit. Mittoja vartaloista otettiin opettajan avustuksella peilin edessä. Se on jäänyt Noran, 21, mieleen.

– Se oli aivan hirveää, koska koin joutuneeni ikään kuin esiintymislavalle oman ruman kroppani kanssa, Nora kertoo.

Ihan vaan peiliin katsominenkin oli tuolloin Noralle vaikeaa.

– Peilistä katsominen ahdisti, sillä koin itseni ja vartaloni lihavana ja vastenmielisenä. Olin mielestäni muihin verrattuna todella ruma. Käsitys itsestäni oli huono, ja häpeä omasta ulkonäöstä oli valtavaa.

Kehon muuttuminen teini-iässä vaikutti osaltaan Noran tuntemaan itseinhoon. Pää ei pysynyt mukana kehon muutoksissa. Nora kamppaili muun muassa syömisongelmien ja pakko-oireiden kanssa.

Monen voi olla vaikea hyväksyä omaa olemustaan kun esimeriksi sosiaalinen media tursuaa laihdutuspuhetta ja luo illuusion ”oikeanlaisesta kehosta”.

– Dieettikulttuuri voi olla todella vahingollista. Koko ajan näkee ja kuulee kuinka ihmiset kauhistelevat kilojaan, Nora sanoo.

– Teini-iässä sitä jotenkin kuvittelin, että minunkin pitää laihduttaa ja pysyä mahdollisimman hoikkana, muuten olen kamala ja epäonnistuja. Oikeastihan ihmisarvoa ei voi mitata kehon koolla, kaloreilla, lenkkien pituuksilla tai BMI:llä. Tuntuu uskomattomalta ja surulliselta, että tuo ei ollut minulle itsestään selvyys nuorempana.

”Sisäinen puhe on kaiken a ja o. Kohtele itseäsi ystävänä”, Nora sanoo.

Vertailu voi vahingoittaa

Kiillotettu kuva elämästä ja ulkonäöstä voi Noran mielestä luoda herkästi paineita etenkin nuorille. Yhteiskunta ja koulumaailmakin vaativat paljon, mikä voi vaikeuttaa itsensä hyväksymistä.

Sosiaalinen media saattaa altistaa haitalliselle vertailulle.

– Vertailu on monesti tosi vahingollista, ja se on varmasti iso ongelma myös itsen hyväksynnässä, Nora pohtii.

Vertailemisen sijaan kannattaisi olla iloinen siitä, että jokainen on väistämättä erilainen.

– Ei ole toista minua ja se on minun vahvuus, Nora kannustaa ajattelemaan.

Nora kertoo arvostavansa esimerkiksi Sita Salmisen somepostauksia.

– On vastuullista miettiä, mitä viestiä esimerkiksi kehosuhteesta antaa yleisölleen. Sita ja monet muut somevaikuttajat ovat tuoneet näkyville erilaisia kehoja. Viesti on se, että kaikenlaiset kehot on yhtä ok.

Sisäinen puhe tärkeää

Miten omassa itsessään olisi helpompi elää? Tätä Nora on miettinyt paljon.

Etenkin kaksi asiaa on auttanut häntä: aika sekä se, että Nora on työskennellyt tietoisesti vaikeiden asioiden ja tunteiden kanssa. Käynyt terapiassa ja pyrkinyt siirtämään ajatuksia negatiivisista positiivisiin.

– Myös se on tärkeää, millaisten ihmisten kanssa viettää aikaa. Laita syrjempään sellaiset ihmiset, jotka saavat sinut tuntemaan itsesi huonoksi ja ole niiden kanssa, jotka hyväksyvät sinut ja uskovat sinuun.

Suurin osa Noran ystävistä pystyy samaistumaan Noran kokemuksiin. Osa enemmän, osa vähemmän. Kaikilla on kuitenkin ollut kokemusta heikosta itsetunnosta ja vaikeudesta hyväksyä itseään.

– Kerran avautuessani ystävälleni siitä, miten en kestä itseäni tällaisena, hän oli hetken hiljaa ja sanoi: "Voi kun sä voisit nähdä itsesi kuten mä näen sinut." Se laittoi ajattelemaan. Olen pyrkinytkin muistuttamaan itseäni siitä, että tuskin kukaan muu näkee minua samalla tavalla kuin minä itse, tuskin kukaan muu sättii minua kuin minä itse. Itsevarmuus on suurinta kauneutta.

”Olen ihan ok”

Oma sisäinen puhe on tärkeää. Koko aikaa ei silti tarvitse hehkuttaa, kuinka upea onkaan, ja kuinka paljon itseään rakastaa. Kaikilla on väistämättä sekä hyviä että ei niin hyviä päiviä.

– Ota tavoitteeksi se, että edes hyväksyt itsesi. Sano itsellesi, että tällainen olen ja olen ihan ok.

Yksi kikka on Norasta erityisen kätevä:

– Jos joku sanoo minusta jotain kivaa, kirjaan sen puhelimessani olevaan muistioon. Kun tulee huono hetki, katson sitä ja ajattelen, että olen muidenkin mielestä mukava.

9 vinkkiä, jotka voivat auttaa itsesi hyväksymisessä

Miten omaan itseen voisi rakentaa myönteistä suhdetta? Nora antaa yhdeksän vinkkiä: