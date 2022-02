Yksinkertainen liike tehoaa kireään selkään: ”Jopa yhden viikon jälkeen moni asia tuntuu helpommalta”

Säännöllinen liike on selän terveydelle ehdoton edellytys, sanoo jalkaterapeutti Sami Pesonen.

Lannesarana-selänojennus on oiva liike selän hyvinvoinnille.

Ei se ollut kuin pieni kumarrus kaupan alahyllylle vessapaperisettiä poimimaan. Siinä se selkä meni! Jämähti. Mitäs menin sillä tavalla kyyristelemään.

Tämä ei ole ihan tavaton tarina.

Se, miksi selkään iski epämiellyttävä tuntemus juuri nostohetkellä on kuitenkin useimmiten monen tekijän summa.

Keho tottuu istumiseen

Mikäli selkää ei ole liikuttanut vuosikausiin, ei ole mikään ihme, että se suuttuu äkkinäisestä liikkeestä.

– Kehomme on mestari mukautumaan erilaisiin ympäristön vaatimuksiin. Jos käskemme sitä pysymään paikoillaan, esimerkiksi istumaan kaiken päivää, kehosta tulee hyvä siinä. Mutta samalla moni muu liike alkaa tuntua vieraalta, sanoo jalkaterapeutti Sami Pesonen.

Istuvan ihmisen keho tekee kaikkensa tehdäkseen itsestään optimaalisen istumiseen.

” Mikään liike ei itsessään ole vaarallista, ei myöskään istuminen, mutta mikä tahansa kuormitus, joka jatkuu noin kauan noin yksipuolisena, haastaa kehoa.

Ja kyllä me ihmiset istummekin. Useimmat suurimman osan valveillaoloajastamme. Tämä voi olla päivittäistä ja jatkua vuosia. Osalla koulun penkiltä läpi elämän.

– Mikään liike ei itsessään ole vaarallista, ei myöskään istuminen, mutta mikä tahansa kuormitus, joka jatkuu noin kauan noin yksipuolisena, haastaa kehoa, Pesonen sanoo.

Kun liikkuminen loppuu

Milloin lopetit kyykkäämisen?

Tämän kysymyksen Pesonen kysyy usein asiakkailtaan, jotka tuskailevat kyykkyliikkeen kanssa.

Kyykky on aikanaan onnistunut kaikilta mainiosti. Esimeriksi pieni lapsi kyykkää joka päivä.

– Avainkysymys on se, milloin ja miksi liike on loppunut. Selän terveyden kannalta säännöllinen liike on ehdoton edellytys. Usein mitään varsinaista syytä liikkeen loppumiseen ei ole, jolloin liikuttaminen voidaan hyvin aloittaa uudestaan.

” Selän terveyden kannalta säännöllinen liike on ehdoton edellytys.

Passiivisuus on tyypillinen liikkumisen korvike. Esimerkiksi tietotyön lisääntyminen pakottaa ihmisen pysymään paikallaan.

– Arkeamme on helpotettu niin, ettei ihmisen enää tarvitse käyttää vartaloaan sen ääriasennossa tai rasittaa itseään fyysisesti. Joku saattaa vasta illalla huomata, ettei ole rasittunut itseään fyysisesti koko päivänä juuri yhtään.

Juuri laajoja liikeratoja vartalo kuitenkin tarvitsisi. Selkä kaipaa monipuolista liikettä kaikkiin suuntiin voidakseen hyvin. Jokainen nivel ja lihas suorastaan elää liikkeestä. Ilman liikettä kudosten aineenvaihdunta ei ole optimaalista.

Yksi liike, tuplahyödyt

Mikään yksi liike ei tee autuaaksi, mutta esimerkiksi lannesarana-selänojennus-kombinaatiolla pääsee hyvin alkuun.

Liike haastaa sopivasti sekä voimaa että liikkeenhallintaa, ja se on helppo tehdä missä vain.

– Kaikki välineistö on mukanasi, tarvitset vain kroppasi. Tämä on tärkeää, sillä liian haastava liike jää herkemmin tekemättä, ja paras hyöty saadaan kun liikettä jatketaan säännöllisesti.

” Kaikki välineistö on mukanasi, tarvitset vain kroppasi.

Koukistus- ja ojennusliikkeeseen osallistuu koko selän alue. Rintaranka ja niskakin tulevat kätevästi mukana. Ne ovat monella istumatyöläisellä helposti kireitä ja kyttyrässä.

– Saat kaksi kärpästä yhdellä liikkeellä!

Liike opettaa myös lantion käyttöä, joka on tärkeää esimerkiksi tavaroita nostaessa.

” Selän liikuttelu on aika pieni asia, joka voi vaikuttaa isoihin juttuihin.

"Köyhän miehen selänojennuspenkki" - suoritusohjeet

1. Ota lantion levyinen asento. Pidä polvet "pehmeinä", kevyesti koukistettuna. Työnnä lantio taakse lonkista koukistaen. Tällöin selkä laskeutuu lähelle vaakatasoa.

2. Aseta kädet ristiin takaraivon päälle. Anna selän pyöristyä niskasta alkaen, rintarangan kautta lannerankaan. Pidä lantio paikoillaan.

3. Ojenna selkä takaisin lähtöasentoon: lannerangasta alkaen rintarankaan, viimeiseksi niska. Kevyempi vaihtoehto on se, että pidät kädet rinnalla. Jos haluat kokeilla raskaampaa versiota, ojenna kädet suoriksi vartalon jatkeeksi. Haastavuutta voit lisätä myös hidastamalla liikettä.

Pidä liike rauhallisena ja pyri hengittämään normaalisti.

Tee 6-20 toiston sarjoja kymmenen kertaa viikossa. Voit tehdä sarjat lähelle uupumusta, ja jakaa sarjat itsellesi sopiviin osiin viikon varrelle.

Vaikutuksia jo viikossa

– Jopa yhden viikon jälkeen sinun pitäisi huomata, että moni asia tuntuu helpommalta. Esimerkiksi sukkien laittaminen jalkaan tai kynän nostaminen lattialta ei pitäisi olla enää yhtä tuskallista, Pesonen sanoo.

” Esimerkiksi sukkien laittaminen jalkaan tai kynän nostaminen lattialta ei pitäisi olla enää yhtä tuskallista.

Parhaimmassa tapauksessa liike tuntuu niin hyvältä, että sitä suorastaan haluaa päästä tekemään.

– Voi tulla vaikka ahaa-elämys, että tältäkö selän kuuluisikin tuntua! Sitä ei välttämättä tiedä, jos on ollut 30 vuotta paikallaan.

Pesonen kannustaa etsimään pieniä päivittäisiä toimia, jotka edistävät omaa hyvinvointia.

– Selän liikuttelu on aika pieni asia, joka voi vaikuttaa isoihin juttuihin. Vaikka uneen tai siihen, että uskaltaa palata salille tai tanssiharrastuksen pariin, jos niihin ei ole uskaltanut osallistua selän takia. Iso pyörä voi lähteä pyörimään pienestä.

Vaikka liike haastaa ja rasittaa, kipua ei kuulu sitä tehdessä tuntea. Jos kipua kuitenkin tuntuu, ja se säteilee esimeriksi alaraajoihin, asia täytyy selvittää ammattilaisen kanssa.