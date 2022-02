Hammasteknikko Laura Routa, 32, tekee nyt työkseen huikeita tekosilmiä, joita on kyselty ulkomailta asti

TikTok-videoillaan Laura Routa pyrkii vähentämään silmäproteeseihin liittyvää turhaa ihmettelyä.

Raamikas mies peittää TikTok-videolla silmänsä kädellään. Sitten hän siirtää kätensä pois ja antaa auringon valaista kasvojaan.

Silmä on kuin galaksi.

Tekosilmä on suomalaisen Laura Roudan, 32, taidonnäyte.

Silmäproteesi - eli kansankielellä tekosilmä - korvaa vahingoittuneen tai poistetun silmän. Silmän voi menettää tai se voi vammautua esimerkiksi onnettomuuden, sairauden tai väkivallan seurauksena.

– Silmäproteesia tarvitsevat ovat ihan tavallisia ihmisiä, jolle on sattunut joku kamala juttu. He eivät ole hurjapäitä tai erakoita, Routa sanoo.

” Silmäproteesia tarvitsevat ovat ihan tavallisia ihmisiä, jolle on sattunut joku kamala juttu.

89-vuotias rouva, joka oli kaatunut päin huonekasvia. Vauva, joka oli syntynyt kokonaan ilman silmää. Keski-ikäinen nainen, jonka silmä oli jouduttu poistamaan syövän vuoksi.

Jos silmä on jouduttu poistamaan kokonaan, silmän tilalle asetetaan leikkauksessa implantti, ja silmän sisäpinta suljetaan tikeillä. Noin neljän viikon parantumisen jälkeen silmään valmistetaan proteesi. Implantin tehtävä on liikuttaa silmäproteesia.

Jos taas ihmisen oma silmä on jäljellä ja tilaa on vähän, proteesi on ohut kuori.

Silmäproteesin kanssa voi esimerkiksi uida, käydä suihkussa ja saunassa sekä ulkoilla täysin normaalisti. Sen paksuus on yksilöllistä. Normaalisti silmäproteesi on noin yhden sentin paksuinen. Kuoriproteesi on paljon ohuempi.

”Uhkarohkeaa, mutta onneksi lähdin”

Ovatko silmät lasia? Liikkuuko proteesi katseen mukana? Millaisen koulutuksen Routa on hankkinut? Entä ovatko hänen omat silmänsä aidot?

Muun muassa nämä ovat tyypillisiä kysymyksiä, joita Roudalle osoitetaan TikTokissa. Routa esittelee videoillaan tekosilmiä ja kertoo niiden valmistuksesta, itsestäänkin.

Tekosilmät eivät ole lasia vaan muovia, ne ovat aidon näköisiä, ja liike on terveen silmän kaltainen.

Routa on koulutukseltaan hammasteknikko. Hän hurahti tekosilmiin silmäproteesikurssilla hammasteknikkokoulussa.

– Selasin kurssin aikana keskusteluja, joissa kritisoitiin silloisia silmäproteeseja ja toivottiin, että joku tulisi alalle. Uudenlaisille tekosilmille oli huutava tarve. Nuoren ihmisen itsevarmuudella päätin lähteä auttamaan. Se oli uhkarohkeaa, mutta onneksi lähdin.

” Nuoren ihmisen itsevarmuudella päätin lähteä auttamaan.

Routa hankki lisäkoulutusta englantilaisesta silmäsairaalasta ja perusti 22-vuotiaana oman yrityksen. Hänellä oli visio uudenlaisesta tekniikasta. Sen Routa on myös toteuttanut.

Routa ottaa silmäkuopasta jäljennöksen, joka takaa silmälle erinomaisen istuvuuden ja liikkuvuuden. Proteesin sisälle Routa laittaa asiakkaan silmästä otetun, tulostetun valokuvan

– Koska valokuvaan silmän, kaikki kuviot ja pienimmätkin yksityiskohdat vastaavat aitoa silmää.

Toinen tekniikka on valmistaa proteesin iiris maalaamalla. Tähän Routa ei koskaan lähtenyt, sillä valokuvaustekniikalla lopputulos on hänen mukaansa tarkempi ja luonnollisempi.

Galaksisilmän tyytyväinen omistaja työskentelee muun muassa mallina.

Tältä galaksisilmä näyttää valmistajansa käsissä. Tekosilmät ovat akryylimuovia.

Vain harvoin käy niin, että Routa ei pysty suorilta käsiltä olemaan avuksi. Esimerkiksi silloin, jos silmäkuoppa on kuroutunut umpeen sädehoitojen vuoksi tai jos oma silmä on niin herkkä, että proteesia ei voida laittaa.

– Aina keksitään ratkaisu. Joko se, että lähetän ihmisen luomitaskuleikkauksen tai Vaasaan, missä toinen firma tekee kasvoproteeseja eli silmäproteesin ympärille valmistetaan ihonkaltaista materiaalia.

Glitteriä, galakseja, marmoria

Sen jälkeen kun Routa avasi tilinsä TikTokissa, hänen silmiään on alettu kysyä ulkomaillekin. Tilillä on liki 70 000 seuraaja.

– Silmäproteesi voi olla ihan millainen vain, ihminen saa päättää. Kun kerran laittaa glitteriä silmään, siitä ei ole paluuta! Se voi olla iso buusti itsetunnolle. Ei yritetäkään piilottaa ja sulautua joukkoon.

– Jos saisin vapaat kädet, tekisin aina glitterin!

Eräs poika halusi robottisilmän.

– Hän katseli valokuvia, valitsi yhden, ja lähetti sen minulle. Muokkasin kuvasta sopivan ja valmistin proteesin.

Seuraavaksi Roudalla on työn alla silmä, joka vaikuttaa olevan kokonaan marmoria. Ensimmäiseksi tekosilmäksi Routa kuitenkin suosittelee silmää, joka on menetetyn silmän kaltainen.

” Kun tietoisuus kasvaa, silmäproteeseihin liittyvä ihmettely vähenee.

Lue lisää: Jonna Erolalla, 22, on vain yksi silmä – syöpä oli silmässä jo, kun hän syntyi

Jonna Erola oli vasta pieni vauva kun toinen hänen silmistään jouduttiin poistamaan syövän vuoksi. Nyttemmin Erolan silmässä voi olla vaikka glitteriä.

”Proteesi voi tehdä tosi hyvää itsetunnolle”, Laura Routa sanoo.

Haastavinta tekosilmien valmistuksessa on aidon silmän kopiointi. Kaikki mahdolliset pintojen kaarevuudet, värit ja läikät pitää ottaa huomioon.

– Homma on tosi tarkkaa ja yksityiskohtaista. Esimeriksi eri solut heijastavat valoa eri tavalla.

Yksi silmä maksaa noin tuhat euroa. Suomessa silmäproteesia ei tarvitse kustantaa itse, vaan asia hoituu sairaanhoitopiirin tai kunnan antamalla maksusitoumuksella.

Tietoisuuden lisäämistä

Silmäproteesit eivät juurikaan ole olleet sosiaalisessa mediassa esillä ennen Roudan kanavaa. Monelle ne ovat uusi ja vieras asia.

– Katselijakunta on nuorta ja fiksua, ja on tärkeää kertoa rehellisesti, millaisia silmäproteesit ovat ja miksi joku sellaista käyttää. Kun tietoisuus kasvaa, silmäproteeseihin liittyvä ihmettely vähenee.

Somesisältö auttaa Roudan mukaan normalisoimaan proteeseja.

– Kommenteissa on pelkkiä sydämiä ja ihastelua. Proteesin käyttäjälle se voi olla mittaamattoman arvokasta. Tulee tunne siitä, että hänet hyväksytään, ja että tekosilmä voi olla yleisesti hyväksyttävä juttu.

Lue lisää: Jennin tärykalvo puhkesi aivastamisesta – nyt suunnittelija häivyttää kuulolaitteeseen liittyvää häpeää hienolla keksinnöllään

Innovaatioiden kehittely innostaa Laura Routaa, ja siinä hän on myös onnistunut.

Tekosilmä voi olla vaikka minkälainen. Jonna Erolalla on laaja valikoima erikoisproteeseja. Yksi niistä on kokonaan musta.

Intohimotyössä

Jos Roudalla ei olisi 4-vuotiasta lasta, hän olisi ”koko ajan tekemässä silmiä”. Kaksitoistatuntiset työpäivätkään eivät tunnu raskailta. Uudet tekniikat pyörivät mielessä koko ajan, myös öisin.

Eräälle asiakkaalle Routa kehitteli täysin onton silmän. Miehen silmäkuoppa oli mennyt niin suureksi, että sen mukaan tehty silmä olisi painanut liikaa.

– Ihmisten auttaminen on ihan maailman paras juttu, käsittämättömän hieno asia. Monet itkut on itketty, Routa sanoo.

” Ihmisten auttaminen on ihan maailman paras juttu, käsittämättömän hieno asia. Monet itkut on itketty.

Mieleen on jäänyt esimerkiksi tarina naisesta, joka oli menettänyt silmänsä syövälle. Nainen oli Routaan yhteydessä muutama kuukausi silmän poistamisen jälkeen ja kyseli, mitä asialle mahdollisesti pitäisi tehdä. Sairaalan viesti siitä, että silmän tilalle voisi laittaa proteesin ei jostain syystä ollut täysin tavoittanut naista.

– Kun proteesi oli valmis, hän tuli hakemaan sitä yhdessä miehensä kanssa. Kun nainen katsoi peiliin, hän alkoi kiljua: ”Minulla on silmä!”

Vasta kun jotain menettää, sen todellisen arvon tajuaa.

Silmäproteesin myötä ihminen kokee usein saaneensa takaisin puuttuvan palasen minuuttaan.

– Proteesi voi tehdä tosi hyvää itsetunnolle. Toivosinkin, että silmäproteesit nähtäisiin mielenkiintoisina ja hienoina yksityiskohtina ihmisen tarinassa.