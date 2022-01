Välillä Nora, 21, etsii ympäriltään kolmioita ja hokee samaa lausetta – tällainen voi olla pakko-oireinen häiriö

Pakko-oireisessa häiriössä (OCD) pakonomaiset ajatukset ja teot haittaavat elämää merkittävästi.

Kun Nora, 21, oli pieni, hän sanoi kerran äidilleen: äiti, päässäni soi koko ajan sama laulu, enkä saa sitä pois.

Voisiko laulua vaihtaa, äiti ehdotti. Se ei onnistunut, mutta Nora ei enää puhunut asiasta. Ehkä muutkin kokivat samaa, hän arveli.

Vasta noin vuosi sitten, kun Nora oli hoidettavana masennuksen vuoksi, hän kertoi kokemuksestaan. Sekä siitä, että välillä Nora hokee tiettyjä sanoja tai lauseita. Tai että hän jumiutuu kirjaa lukiessa herkästi tiettyyn kohtaan eikä pääse eteenpäin.

– Etsin myös kolmioita joka puolelta, piirtelen mielessäni ääriviivoja esineistä, joita näen. Ja jos vaikka tiskaan, astioita pitää olla parillinen määrä. Automatkat menevät puita laskien, ja joskus en pysty syömään iltapalaani, jos joku on jättänyt jonkun tavarani vinosti pöydälle, Nora kertoo.

Kyse on pakko-oireisesta häiriöstä (OCD). Pakkoajatukset tai pakonomainen toiminta ovat sille ominaisia.

– Koen, että masennus lisää pakko-oireita, ja pakko-oireet puolestaan ruokkivat masentunutta mielialaa. Masentuneena on myös vaikeampaa olla antamatta pakko-oireille liikaa huomiota, jolloin ahdistus lisääntyy, Nora kertoo.

OCD:n oireita

Pakko-oireissa häiriössä pakkoajatukset ovat toistuvia, mieleen tunkeutuvia epämiellyttäviä tai ahdistavia ajatuksia tai mielikuvia. Jos pakkoajatus on esimeriksi pelko oven lukitsematta jättämisestä, ihminen saattaa tarkistaa yhä uudelleen, että ovi ei jäänyt lukitsematta.

Pakkotoimintoja ovat puolestaan esimerkiksi toistuva peseminen tai siivoaminen, tarkistaminen, laskeminen, järjestely ja kyseleminen. Äärimmillään pakkoajatuksista kärsivä voi esimeriksi pestä kätensä lähes verille pelätessään tartuntoja.

Ajatuksia voivat olla myös vaikka pelko sairastumisesta, tarve pitää koti tiptop-kunnossa ja seksuaaliset tai aggressiiviset pakkomielteet. Nämä mietteet tuottavat ahdinkoa, jota sitten lievitetään pakkotoiminnoilla, kuten käsien pesulla, esineiden järjestelyllä ja sanojen toistelemisella.

– On tavallista, että ihmiset kerran tai kaksi katsovat, että hella on kiinni. Mutta jos häiritsevyys alkaa lisääntyä, ja rutiineihin menee ajallisesti enemmän ja enemmän aikaa, voi taustalla olla OCD, kuvaili Mehiläisen psykiatrian erikoislääkäri Seppo Hietanen aiemmin jutussamme.

Pakko-oireisessa häiriössä oireet ikään kuin jäävät päälle.

OCD:n oireita voivat olla esimeriksi pakonomainen: Rukoilu

Symmetrian tarve

Asioiden laskeminen

Käsienpesu

Seksuaaliset / aggressiiviset ajatukset

Epäily

Siivoaminen ja muut hygieniaan liittyvät rituaalit

Pelko bakteerien ja tautien leviämisestä

Jatkuva asioiden tarkistelu ja varmistelu

Rituaalinen laskujen laskeminen Lähde: Duodecim

Terapia tuonut hyväksyntää

OCD:n oireita voi lievittää kognitiivisella psykoterapialla, käyttäytymisterapialla sekä lääkkeillä.

Itsehoitokeinoja ovat muun muassa liikunta ja erilaiset rentoutumismenetelmät sekä se, että opettelee keinoja suunnata huomio muualle.

Nora on saanut terapiasta apua. Siellä hän on oppinut muun muassa hyväksymään ajatuksiaan.

– Niihin voi suhtautua lempeällä otteella. Mitään ajatusta ei saa pois työntämällä syrjään tai päättämällä, etten enää ajattele tuota asiaa. En ole päässyt eroon oireista, mutta toimintakykyyni on vaikuttanut suuresti se, että olen oppinut suhtautumaan oireisiin eri tavalla.

Nora pystyy elämään oireittensa kanssa. Yksi merkittävä asia on ollut juuri sairauden hyväksyminen. Se, että antaa ajatusten ja asioiden tulla ja mennä eikä kiinnitä niihin liiaksi huomiota.

Noran toimintakyky on hyvä, ja hän opiskelee parhaillaan luokanopettajaksi. Välillä oireet hankaloittavat arkea.

– Nukkuminen voi olla vaikeaa, jos päässä pyörii joku asia, joka tuottaa ahdistusta.

Joskus taas huomio opiskellessa herpaantuu, kun Nora alkaakin etsiä kolmioita.

Ihan sama, ei haittaa, Nora saattaa silloin hokea.

– Koetan tietoisesti keskittyä johonkin muuhun. Jos alan miettiä oireita liikaa, se lisää vain ahdistusta.

”Rakastan liikkua luonnossa koirani kanssa. Tykkään myös uida, lenkkeillä, piirtää ja maalata sekä viettää aikaa ystävien kanssa. Somekin on tärkeä osa elämääni”, Nora kertoo.

Lisää tietoa ja tukea

Terveyskirjaston mukaan noin 2–3 prosenttia aikuisista kärsii pakko-oireisesta häiriöstä.

Lievät ja ajoittain ilmenevät pakkoajatukset ja toiminnot ovat yleisiä. Häiriöksi ne muuttuva silloin, kun oireet alkavat haitata huomattavasti jokapäiväistä elämää ja ihmissuhteita.

– OCD:n oireet vievät päivästä paljon aikaa, ne ovat pakonomaisia, ja pakkotoimintojen tekemättä jättäminen tuottaa suurta ahdistusta ja epämukavuutta, Nora sanoo.

– Monelle OCD tuntuu olevan aika vieras asia. Jos kerron sairastavani sitä, minulle saatetaan sanoa esimerkiksi että huoneesi on varmasti oltava tosi siisti.

Siisteys tai vaikka järjestyksen arvostaminen eivät kuitenkaan välttämättä kuulu pakko-oireiluun.

Nora jakaa Instagramissa tietoa pakko-oireisesta häiriöstä ja muista mielenterveysongelmista, jotta ymmärrys niistä lisääntyisi.

– Instagramissa on ikään kuin yhteisö, jossa nuoret kertovat - usein feikkinimellä - omista mielenterveysongelmistaan. Vaikka vertaistuki on tärkeää, on yhteisössä mielestäni paljon toksisia asioita, kuten vertailu ja kiusaaminen. Tuollaiset asiat voivat vain ruokkia oireilua.

Idea Voihyvinrakas-tilille lähti tästä havainnosta.

– Halusin luoda jotain positiivisempaa, turvallisempaa ja parantumismyönteisempää ympäristöä vertaistuen jakamiselle. Vertaistuen lisäksi tiedon jakaminen ja avun saannin mahdollisuuden esille nostaminen on tärkeässä asemassa tililläni.

Yksin ei kannata jäädä, jos epäilee sairastavansa pakko-oireista häiriötä.

– Vaikka oireet voivat olla ahdistavia, niitä ei tarvitse hävetä eikä pelätä.