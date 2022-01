4 viikon kyykkyhaaste – huomaat eron entiseen kuukaudessa

Tämän neljän viikon kyykkyhaasteen avulla keskityt kyykyn kehittämiseen valmista ohjelmaa noudattamalla.

Onnistuuko sinulta syväkyykky?

Syväkyykky on ihmiselle luonnollinen lepoasento, jossa terveen ihmisen tulisi pystyä viettämään aikaa vaivatta. Tällaisena lepoasentona se ylläpitää polvien, lonkkien, nilkkojen, lantion ja selän luonnollista liikkuvuutta. Rento, normaali syväkyykky tulisi onnistua ilman ponnisteluja tasapainon kanssa. Lapset viettävät syväkyykkyasennossa vaivatta aikaa leikkiessään!

■ Katso yllä olevalta videolta liikkeet 4 viikon kyykkyhaasteeseen.

Syväkyykyssä ollessa takareisi ja pohje koskettavat. Runsas istuminen ja muutenkin passivoitunut elämäntyyli aiheuttavat entistä enemmän selkäongelmia ja liikkuvuusrajoitteita, joiden takia syväkyykkyyn pääseminen ei onnistu monelta luonnollisesti. Rajoitteita aiheuttavat pääasiassa alaselän ja nilkan puutteellinen liikkuvuus, mutta haasteena kyykyssä on monesti myös oikean liikemallin puute, sekä tasapaino ja tietynlainen ”pelko” kyykkyyn menemisestä.

Unohda tämä harhaluulo

Yksi jarruttava tekijä voi olla myös se harhaluulo, että kyykätessä polvikulma ei saisi mennä yli 90 asteen. Tämä voi pitää paikkaansa silloin, jos nivelissä tai lihaksissa on todella jotain rajoittavia vammoja ja syväkyykkyyn meneminen on kivuliasta tai oikeasti mahdotonta. Mutta jos olet terve eikä sinulla vakavia rajoitteita ole, niin silloin nivelillesi paras tapa kyykätä on syväkyykky.

4 viikon kyykkyhaaste

Jos syväkyykky tai kyykkäily yleensäkin ei vielä suju kuin tanssi, ei hätää! Tämän neljän viikon kyykkyhaasteen avulla keskityt kyykyn kehittämiseen valmiin ohjelman avulla.

Huomio! Älä tee ohjelman liikkeitä, jos sinulla on akuutteja kipuja tai vammoja polvissa – silloin on paras suunnata lääkärin, osteopaatin tai fysioterapeutin vastaanotolle.

Haaste kestää 4 viikkoa, ja joka viikko tehdään kolme kyykkytreeniä. Joka viikolle on oma kyykkytyyli, jolla viikon treenit tehdään. Ohjelma aloitetaan avustetuilla kyykkyvariaatioilla ja loppua kohti lisätään haastetta. Katso yllä olevalta videolta nuo liikkeet.

Viikkojen kyykyt:

Viikko 1: Kyykky tuen ja korokkeiden kanssa

Ensimmäisellä viikolla tarvitset eteesi jonkin tuen, josta pitää kiinni kyykkyliikettä tehdessä. Lisäksi liikkuvuuden avuksi aseta kantapäiden alle korokkeet, esimerkiksi kirjat. Mitä korkeammat korokkeet, sitä helpompi on mennä alas asti suoralla selällä.

Viikko 2: Korokkeet ja pysäytys alhaalla

Toisella viikolla jatketaan korokkeiden kanssa. Ala-asennossa tehdään pysäytys, jonka jälkeen noustaan reippaasti ylös.

Viikko 3: Reppupaino

Kolmannella viikolla ota lisäpainoksesi reppu, joka on täytetty kirjoilla riittävän painavaksi.

Viikko 4: Reppupaino ja 1¼-toisto

Viimeisellä viikolla käytetään edelleen reppupainoa, johon voit halutessasi lisätä edelliseen viikkoon verrattuna lisää painoa. Kyykkyliikkeen alaosassa tehdään neljäsosatoisto, jonka jälkeen vasta noustaan ylös.

Voimistavia kyykkytreenejä!

