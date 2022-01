Kivikovat hartiat voivat olla merkki ahdistuksesta – joogaopettaja kertoo 10 minuutin tehokkaan harjoituksen

Jooga- ja rentoutusharjoituksilla voi tyynnyttää mieltä ja lievittää ahdistusta.

Elämä kuin jatkuvassa uhkamoodissa olemista. Tulevaisuus pelottaa, työt eivät etene eikä asioita saa aikaiseksi. Rintaa puristaa.

Muun muassa nämä merkit voivat kertoa voimakkaasta ahdistuksesta.

Ahdistus on monin tavoin myös hyvin kehollinen tila, sanoo psykologi, joogaopettaja Outi Pikkuoksa uudessa kirjassaan Mielijoogaa (Atena).

Krooninen ahdistuneisuus saattaa oireilla kehossa muun muassa näin:

lihaskipuina ja -jännityksinä tai lihasten väsymisenä

erilaisina suolistovaivoina, vatsakipuna tai närästyksenä

rintakipuina, hengenahdistuksena tai painon tunteena rinnalla

palantunteena kurkussa tai nielemisvaikeuksina

päänsärkynä, huimauksena tai vapinana

niska-hartiaseudun jumeina ja kiputiloina

hikoiluna, punastumisena tai suun kuivumisena

Muita ahdistuksen merkkejä voivat olla muun muassa levottomuus, jännittyneisyys ja hermostunut olo, vaaran tunne ilman varsinaista syytä, ärtyneisyys, huolestuneisuus, keskittymisvaikeudet ja unihäiriöt.

Oireet ovat moninaisia ja yksilöllisiä. Ahdistuneisuuteen voi havahtua vasta fyysisten oireiden kautta.

– Erityisesti yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, jossa ahdistus ei liity erityiseen kohteeseen, sekä paniikkihäiriö saattavat aiheuttaa turhauttavia lääkärireissuja, koska fyysiset oireet ovat voimakkaita ja pelottavia mutta elimellistä vikaa ei löydy. Kohonnut verenpaine ja kiihtynyt leposyke sekä kivikovat hartiat saattavat olla ainoa konkreettinen löydös, Pikkuoksa kirjoittaa.

Jos ahdistus on voimakasta, hallitsematonta ja kestää pitkään, kyse saattaa olla yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä.

Hankalan, elämänlaatua heikentävän ahdistuneisuuden hoitoon suositellaan yleensä lääkehoitoa ja kognitiivista käyttäytymisterapiaa.

Pikkuoksan mukaan myös joogaharjoitukset voivat olla avuksi. Hengitysharjoitukset, rentoutuminen ja tietoinen läsnäolo voivat lievittää hermostunutta oloa ruokkivaa sympaattisen hermoston yliaktivaatiota. Keskushermoston parasympaattisen osan toiminta puolestaan käynnistyy, jolloin keho ja mieli alkavat rentoutua ja palautua stressistä.

– Joogan hyötyjä ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa on tutkittu länsimaisen tieteen keinoin jonkin verran, ja tulokset ovat lupaavia. Vaikka tutkimus on vielä lapsenkengissä, esimerkiksi Harvardin yliopisto suosittaa jo joogaa täydentävänä hoitona ahdistuksen hoidossa, Pikkuoksa kertoo.

Harjoitukset eivät korvaa lääkärin määräämää hoitoa, mutta niitä voi Pikkuoksan mukaan hyvin käyttää hoidon tukena.

Lapsiasento on rauhoittava, klassinen jooga-asento.

Lihasrentoutuksella lievitystä

Kokeile hermostuneeseen ja ahdistuneeseen oloon esimerkiksi yksinkertaista lihasrentoutusta.

Harjoituksessa jännitetään ja vapautetaan yksi kerrallaan koko kehon lihasryhmät.

– Tämä auttaa saamaan kosketuksen kehoon ja sitomaan huomion sen tuntemuksiin päässä pyörivien ajatusten sijaan. Samalla lihasten aineenvaihdunta ja hapensaanti paranevat, Pikkuoksa sanoo.

Tee harjoitus näin:

Valitse itsellesi sopiva rentoutushetken kesto ja aseta ajastin esimerkiksi viiden tai 10 minuutin kohdalle. Aika voi olla myös pidempi.

Asetu selinmakuulle ja sulje silmät kevyesti. Vedä tarvittaessa päälle peite, jotta olo pysyy miellyttävän lämpimänä. Tue pää pienellä tyynyllä. Kipristä vasen jalkaterä ja varpaat ja jännitä koko vasemman alaraajan lihakset painamalla niitä vasten alustaa. Jatka viiden rauhallisen sisään- ja uloshengityksen ajan. Vapauta jännitys ja päästä koko jalka rennoksi. Toista sama oikealla jalalla. Purista vasen kämmen nyrkkiin ja jännitä koko käsivarsi painamalla sitä alustaa vasten. Jatka viiden rauhallisen sisään- ja uloshengityksen ajan. Vapauta jännitys ja päästä koko käsi rennoksi. Toista sama oikealla kädellä. Hengitä sisään ja purista pakaroita tiukasti toisiaan vasten, anna jännityksen siirtyä myös vatsaan ja jännitä sitä voimakkaasti sisäänpäin. Pidä rauhallisesti viiteen laskien. Päästä jännitys ja rentouta. Purista sitten kasvojen lihaksia ikään kuin yrittäisit tehdä kasvoista mahdollisimman pienet. Paina samalla takaraivoa vasten alustaa. Hengitä ja laske rauhallisesti viiteen. Vapauta jännitys. Jää selinmakuulle ja havainnoi eri jäsenten tuntemuksia. Tunne, kuinka ne lepäävät alustan kannateltavina. Kokeile, voitko vastustaa yllykettä päästää ajatuksia harhailemaan tai päättää rentoutushetki. Viivy rentoutuksessa, kunnes ajastin ilmoittaa, että aika on täyttynyt.

Jokaiselle tulee elämässä vastaan aikoja, jolloin olo voi olla ahdistunut ja kuormittunut. Ahdistuneisuushäiriössä toimintakyky katoaa niin, että se haittaa tavallista arkielämää.

– Koska raja normaaliin tunnekirjoon kuuluvan ja häiriötasoisen ahdistuksen välillä on liukuva, voi olla vaikeaa erottaa, milloin on syytä ottaa paha olo tosissaan. Hyvä peukalosääntö on arvioida, kuinka paljon ahdistuneisuus eri oireineen rajoittaa elämää ja heikentää elämänlaatua ja toimintakykyä, Pikkuoksa sanoo.

