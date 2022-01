Tunnista, milloin unettomuus on normaalia ja milloin ei – ”Korjausyritykset voivat jopa pahentaa asiaa”

Satunnainen unettomuus kuuluu elämään eikä siitä kannata liiaksi huolestua.

Unettomuudesta on puhuttu viime vuosina runsaasti, ja moni tarkkailee untaan erilaisilla älylaitteilla.

Yksi fakta tuntuu välillä kuitenkin unohtuvan: tilapäinen unettomuus kuuluu elämään. Näin toteavat Leeni Peltonen, Minna Huotilainen, Helmi Uusitalo ja Silja Vahtokari kirjassaan Uni ja unettomuus (Otava).

Satunnaista unettomuutta voi ilmetä jonkin elämänmuutoksen yhteydessä – esimerkiksi silloin, kun on saanut tietää olevansa sairas, mutta ei tarkalleen vielä tiedä, mistä on kyse.

Unta voivat häiritä myös monet tavalliset arkiset asiat, kuten se, että on juonut liikaa kahvia. Lääkäri Rangan Chatterjee on kertonut huomanneensa, että hänellä on kahvin suhteen raja, jota ei ole hyvä ylittää.

Jos koko päivä menee hirveässä kiireessä ja stressissä, unen päästä voi niin ikään olla vaikea saada kiinni. Ylivireystila on yksi tyypillinen unettomuuden aiheuttaja.

– Olennaista on myös se, minkä verran unen muutokset tuntuvat päivällä. Jos olet päivisin virkeä ja energinen ja pystyt suoriutumaan tavalliseen tapaan päivän toimista, ei tilapäinen unettomuus vaadi minkäänlaista puuttumista. Vaikka nukutut tunnit jäisivät väliaikaisesti vähäisiksi, ei siitä tarvitse huolestua, kirjoittajat sanovat.

” Mitä enemmän nukkumisesta stressaantuu, sitä huonommin nukkuu.

Lyhytkestoisena unettomuutena pidetään alle kolme kuukautta kestänyttä oireilua. Yli kolme kuukautta jatkunut unettomuus määritellään pitkäkestoiseksi.

Hoitoa vaativaksi unettomuushäiriöksi valvominen määritellään, jos:

se heikentää päiväaikaista vireyttä ja aiheuttaa huolta

se vaivaa vähintään kolmena yönä viikossa ja jatkuu yli kuukauden.

Tällöin fyysisiä syitä ei löydy, mutta unettomuus pitkittyy ja aiheuttaa huolestumista ja kuormitusta sekä häiritsee päiväaikaista vireyttä.

Unen tuloa houkuttavat iltarutiinit ovat kannatettavia, mutta liian tiukkapipoisesti niihin ei kannata suhtautua. Muuten pienikin poikkeus voi alkaa ahdistaa ja haitata nukkumista.

Unettomuudesta herkästi noidankehä

Unettomuushäiriö voi syntyä kuin kierre.

– Kun tilapäinen unihäiriö pitkittyy, se alkaa huolestuttaa. Pelko siitä, ettei hallitse nukkumistaan, alkaa yhä enemmän hallita mieltä. Unesta puhutaan nykyään paljon, ja monet huonosti nukkujat ovat tuskallisen tietoisia siitä, millaisia riskejä ja ongelmia univajeesta seuraa, kirjoittajat sanovat.

Tämä voi lisätä uneen kohdistuvaa stressiä.

– Nukkumiseen voi liittyä suorituspaineita, mistä seuraa liiallista yrittämistä. Uni ei kuitenkaan tule pakottamalla, eikä itseään voi tahdonvoimalla saada nukahtamaan. Liiasta yrittämisestä seuraa yleensä päinvastainen vaikutus.

Mitä enemmän nukkumisesta stressaantuu, sitä huonommin nukkuu.

– On luonnollista, että huonosti nukkuva pyrkii parantamaan untaan muuttamalla käyttäytymistään. Useimmat meistä tekevät varmasti parhaansa muutaman huonosti nukutun yön jälkeen, jotta ainakin seuraavana yönä nukkuminen onnistuisi paremmin. Joskus tämä korjausliike onnistuukin, mutta joskus taas tilanteen korjausyritykset voivat jopa pahentaa asiaa.

Säännölliset iltarutiinit auttavat yleensä unentuloa, mutta niiden pakonomainen suorittaminen voi kääntyä itseä vastaan.

– Jos kokee pystyvänsä nukkumaan vain juuri tietynlaisella tyynyllä, täydellisen pimeässä, oikeanlaiset korvatulpat korvissaan, oma unimusiikki soimassa ja niin edelleen, ennemmin tai myöhemmin päätyy tilanteeseen, jossa jokin yksityiskohta ei olekaan niin kuin pitäisi, ja siitä voi seurata ahdistusta ja unettomuutta, kirjassa sanotaan.

Nämäkin asiat voivat ylläpitää unettomuutta:

Liian vähän liikuntaa. Ja kun väsyttää, liikunta voi jäädä yhä vähemmälle.

Häiriintynyt vuorokausirytmi. Kun uni sakkaa, myös säännöllinen vuorokausirytmi menee herkästi sekaisin.

Jos menee sänkyyn tavallista aikaisemmin unen tuloa varmistellakseen. Silloin uni ei yleensä tule, koska unipainetta ei ole tarpeeksi. Tämä taas voi tehdä olon entistä levottomammaksi.

Kun oma käyttäytyminen muuttuu, nukkuminen voi vaikeutua entisestään.

– Keino, jolla yrität korjata asiaa, kääntyykin tavoitetta vastaan. Unettomuuden kehä voi olla sitkeä kehityskulku, jonka muuttamiseen saattaa tarvita asiantuntijan apua, kirjassa todetaan.

