Näin emeritusprofessori Jaakko Valvanne, 72, tavoittelee pitkää elämää ja tervettä vanhuutta – asumismuodollakin on merkitystä

Geriatrian emeritusprofessori tavoittelee itsekin 90 vuoden ikää. – Olisi upeaa, jos voisi elää niin kauan, sanoo 72-vuotias Jaakko Valvanne.

Fyysinen aktiivisuus on tärkeää, eikä liikunnan aloittaminen ole koskaan myöhäistä. Kuvassa Jaakko Valvanne ja Hannele Valvanne.

Moni meistä toivoo pitkää ja tervettä elämää. Jos tavoitteena on elää yli 90-vuotiaaksi, se on hyvinkin mahdollista, jos elintavat ovat kunnossa ja onni myötä.

Vuoden 2020 lopussa Suomessa oli lähes 59 000 yli 90-vuotiasta. Heistä 1 038:lla oli ikää yli 100 vuotta. Naisten osuus yli 90-vuotiaista oli 71 prosenttia.

Elinikään vaikuttavat paitsi geenit, eli perimä ja ympäristötekijät, myös sattuma.

Jos suvussa on paljon yli 90-vuotiaita, on todennäköistä, että elää itsekin vanhaksi – varsinkin, jos elintavat ovat kunnossa. Mutta vaikka pitkäikäisyys ei olisi suvussa kovin tavallista, hyvillä elintavoilla voi silti pötkiä pitkälle.

Tähän tulokseen on tullut geriatrian emeritusprofessori Jaakko Valvanne, 72, joka itsekin on päättänyt tavoitella 90 vuoden ikää.

–Aikaisemmin olin valmis tyytymään vähäisempään, 80–85 vuoteen, mutta kun muutama vuosi sitten tein kirjaa 60+ Iloa elämään! ja kokeilin brittiläisen yliopiston kehittämää nettitestiä, se ennusti minulle 90 ikävuotta. Ajattelin sitten, että olisi upeaa, jos voisi elää niin kauan.

Valvanne pyrkii tekemään kaikkensa, jotta haave toteutuisi ja tulevat elinvuodet olisivat mahdollisimman hyviä.

Yksi tavoitteeseen tähtäävä valinta on asumismuoto: Valvanne asuu samanikäisen puolisonsa kanssa Keski-Suomessa metsän keskellä rinnetontille rakennetussa talossa.

Tekemistä riittää paljon.

– Lumityöt olemme päättäneet tehdä kolaamalla niin pitkään kuin mahdollista. Meille ei hankita lumilinkoa ainakaan 10 vuoteen, tuumaa lumisateen keskeltä tavoitettu emeritusprofessori.

Tekeminen ja kaikenlainen liikunta ovat hänen mukaansa pitkän iän tavoittelussa aivan ykkösasioita.

Liikunnan lisäksi Valvanteet satsaavat terveelliseen ruokaan, joka sisältää muun muassa mahdollisimman paljon kalaa ja kasviksia, joka-aamuisen marjasmoothien sekä monta kuppia kahvia.

Ystävien ja läheisten tapaaminen, aivojen kaikenlainen aktivointi ja istumisen välttäminen ovat myös tärkeitä palikoita pitkän iän rakennusprojektissa.

17 vinkkiä 90 vuoden iän saavuttamiseen

1. Huolehdi hyvästä ravinnosta: On tärkeää saada riittävästi rasvoja ja valkuaisaineita, eli proteiineja. Hyviä proteiinin lähteitä ovat esimerkiksi vaalea liha ja kala. Ikäihmiselle ei pelkkä salaatin syöminen ei riitä. Proteiinivaje ja vajaaravitsemus ovat yleisiä yli 80-vuotiailla, ja lähes joka toinen akuutisti sairaalaan joutuva ikäihminen on vajaaravittu. Mitä varhaisemmassa vaiheessa kiinnittää huomiota ravitsemukseen, sen parempi. Välimeren-tyyppinen ruokavalio, eli paljon kasviksia, oliiviöljyä, pähkinöitä, hedelmiä, kalaa ja täysjyväviljaa on terveyden kannalta suositeltava valinta.

2. Liiku vähintään puoli tuntia päivässä: Liikuntahetket voi jakaa päivään niin, että harjoittelee 5–10 minuuttia kerralla. Tutkimuksen mukaan yli 60-vuotiaiden fyysinen aktiivisuus vähentää riskiä kuolla ennenaikaisesti. Vähäinenkin liikunnan lisäys on hyväksi, eikä koskaan ole liian myöhäistä aloittaa.

3. Vältä istumista ja tee voimaharjoittelua muutama kerta viikossa sekä mielellään myös notkeus- ja tasapainoharjoituksia. Tasapainoa voi kehittää esimerkiksi pukemalla kengät tai sukat jalkaan seisten.

4. Treenaa aivojasi: Älylliset haasteet ja aktiivinen elämä luovat uusia yhteyksiä hermosolujen välille ja vaikuttavat muistiin positiivisesti. Mitä paremmin aivot ovat verkottuneet, sitä paremmin ne pystyvät vastustamaan muistisairauksien aiheuttamia muutoksia. Kokoa palapeliä, ratko sudokua, lue, opiskele uutta ja poikkea rutiineista.

5. Pinnistele ja ponnistele. Älä tavoittele liian helppoa elämää. Pieni stressikin on hyväksi.

6. Ole optimistinen, naura paljon. Ihmiset, joilla on myönteinen ja valoisa elämänasenne elävät keskimäärin pidempään kuin ne, joiden elämänasenne on negatiivinen.

7. Juo kahvia 3–4 kupillista päivässä. Kahvi on terveysjuoma, jonka hyödyt on todettu monissa tutkimuksissa. Kahvissa on paljon terveyttä edistäviä ainesosia, joita kaikkia ei vielä tunneta.

8. Lopeta tupakointi. Koskaan ei ole liian myöhäistä lopettaa. Joka toinen sauhuttelija kuolee ennenaikaisesti tupakan aiheuttamiin sairauksiin, ja kaikista kuolemista 14 prosenttia johtuu tupakasta.

9. Huolehdi hampaiden kunnosta. Ientulehdukset ja hampaan tukikudosten tulehdustilat ovat infektioriski ja ne voivat pitää yllä kroonista tulehdusta elimistössä. Vinkki: Hampaita harjatessa voi kehittää tasapainoa, kun harjaa ylähampaat vasemmalla jalalla seisten ja alahampaat oikealla.

10. Vähennä suolan käyttöä. Liiallinen suolan käyttö nostaa verenpainetta ja kuormittaa munuaisia, sydäntä ja verisuonia.

11. Seuraa verenpainettasi. Mittaa tai mittauta verenpaine säännöllisesti. Jos sinulla on todettu verenpainetauti, älä laiminlyö lääkitystä. Samoin, jos sairastat diabetesta, pidä huoli hyvästä hoitotasapainosta. Myös kolesteroliarvoja kannattaa tarkkailla.

12. Hae apua, jos olet masentunut tai tunnet, ettei mikään tuota iloa ja mielihyvää. On tärkeää tehdä perusteellinen geriatrinen tutkimus, kun toimintakyky uhkaa heikentyä millä tahansa tavalla.

13. Huolehdi rokotuksista. On tärkeää ottaa influenssarokotukset ja keuhkokuumetta ehkäisevä pneumokokkirokotus.

14. Pysyttele normaalipainossa. Painonnousu keski-iässä ennustaa raihnaista vanhuutta, joten ylipainosta kannattaa hankkiutua eroon. Jos olet jo 80 ja ylipainoinen, laihduttaminen voi olla vaarallisempaa kuin ylipaino. Muutamasta ylikilosta ei ole haittaa.

15. Älä jää yksin. Yksinäisyys heikentää elinajan ennustetta. Lähde mukaan erilaisiin ryhmiin ja toimintaan, joissa tapaat muita ihmisiä.

16. Vältä tapaturmia ja onnettomuuksia. Älä ota turhia riskejä esimerkiksi kiipeämällä tikkaille. Pyydä mieluummin apua lampunvaihtoon ja ikkunoiden pesuun. Hanki nastakengät tai liukuesteet kenkiisi.

17. Vältä alkoholin käyttöä. Nykytietämyksen mukaan kohtuukäyttökin hapertaa aivoja. Lääketieteellisesti täysin turvallista alkoholinkäyttöä ei ole.

Lähteet: Jaakko Valvanne sekä Muistiliitto, Terveyskirjasto ja Tilastokeskus