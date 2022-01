Meikkaaja Miia Johansson oli niin väsynyt, ettei meinannut jaksaa edes kauppareissua – hoikkakin voi kärsiä sisäelinrasvasta, lääkäri kertoo

Verikokeet paljastivat Miia Johanssonille karun totuuden terveydentilasta. Huonot elämäntavat olivat sairastuttaneet hänet – hoikasta ulkomuodosta huolimatta.

– Olen hoikka ja upea tällaisena, vaikka en siltikään sellainen timmi hoikka, joka MUKA pitäisi olla yhteiskunnan määrittelemänä. Mutta kertooko hoikkuus siitä miten voin? Kertooko taas päinvastoin lihavuus siitä miten ihminen voi? Vastaus on EI!

Näin kirjoittaa kauneusbloggaaja Miia Johansson Instagram-tilillään. Hän kertoo, että näennäisesti hyvinvoiva ulkomuoto ei hänen kohdallaan kerro koko totuutta: hoikkakin ihminen voi kärsiä terveysongelmista.

– Itselläni on korkea kolesteroli (tää pelottaa), korkea viskeraalinen rasvaprosentti ja olen väsynyt, kun en liiku. Syön mitä sattuu, ja usein syöminen venyy iltaan. Nyt tulee kaikkeen tähän muutos, hän vannoo päivityksessään.

Normaalipainoinen voi kärsiä suhteellisesta ylipainosta

Pihlajalinnan painonhallintaklinikan vastaava lääkäri, sisätautien erikoislääkäri Johan Fagerudd tietää, että peili ei todellakaan aina kerro koko totuutta:

– Voi olla, että ylipainoa ei juurikaan ole, mutta jos sisäelinten ympärille on kerääntynyt viskeraalista rasvaa, voi kärsiä niin sanotusta suhteellisesta ylipainosta.

Hänen vastaanotolleen päädytään usein siinä vaiheessa, kun tutkimustulokset ovat paljastaneet poikkeavuuksia esimerkiksi potilaan maksa-, sokeri- tai kolesteroliarvoissa.

Peili ja painoindeksi eivät kerro koko totuutta

Kohollaan olevien maksa-, sokeri- tai kolesteroliarvojen hyvä puoli on kuitenkin se, että niihin pystyy itse vaikuttamaan. Pienilläkin muutoksilla voi olla suuri vaikutus: jokainen pudotettu kilo nimittäin vaikuttaa positiivisesti terveyteen. Maksa-arvot esimerkiksi reagoivat nopeasti pieniinkin muutoksiin, Fagerudd kertoo.

– Jos lisää edes hieman liikuntaa ja panostaa terveellisempään ruokavalioon, kehon koostumus muuttuu suotuisampaan suuntaan ja maksaan varastoitunut rasva vähenee.

Sisätautilääkäri onkin todistanut lukuisia tapauksia, kun pienten elintapamuutosten seurauksena potilaan terveydentila on kohonnut merkittävällä tavalla.

Hän kuitenkin tietää, että reilusti ylipainoiselle motivaatio elämäntaparemonttiin löytyy usein helpommin kuin normaalipainoiselle. Joskus potilaan on vaikea ymmärtää, että peili tai painoindeksi eivät kerro koko totuutta.

– Vaikka potilas peiliin katsoessa ajattelisi, että ylipainoa ei ole, niin silti hän voi hyötyä paljonkin elintapojen muuttamisesta terveellisempään suuntaan.

Pahimmillaan Miia Johanssonin väsymys oli niin paha, ettei hän jaksanut tehdä edes kauppareissua ilman lepotaukoa.

Syyt väsymyksen taustalla alkoivat valjeta

Miia Johanssonin epäilykset oman terveyden suhteen heräsivät, kun hän alkoi olla niin väsynyt, ettei jaksanut edes käydä kaupassa ilman levähdystaukoja.

– Hyvä, kun pysyin pystyssä, hän muistelee oloaan Ilta-Sanomille.

Johansson tiesi, että hänen hemoglobiini ja elimistön rautavarastoista kertova ferritiini olivat alhaiset runsaiden kuukautisten vuoksi ja päätteli väsymyksen johtuvan raudan puutteesta.

Hän päätti omatoimisesti mittauttaa veriarvonsa yksityisessä laboratoriossa. Selvisi, että ferritiiniarvo todellakin oli alhainen. Samalla ilmeni, että myös Johanssonin kolesteroliarvot olivat koholla.

– Se yllätti! Vaikka tavallaan se ei ollut yllätys vaan monen vuoden tulos. Olen pelkästään istunut, tehnyt töitä ja syönyt miten sattuu. Olen myös liikkunut huonosti, sillä minulla on maailman laiskin koira, joka ei halua tehdä pitkiä kävelylenkkejä, hän nauraa.

Runsaita kuukautisia lähdettiin hoitamaan yhdessä gynekologin kanssa, ja rauta-arvojen parantuessa kohosivat myös energiatasot. Pikkuhiljaa Johanssonilla alkoi olla voimia pohtia, mitä korkealle kolesterolille ja sisäelinrasvalla voisi tehdä.

Jo vähäinen liikunnan lisääminen auttaa

Sisätautien erikoislääkäri Johan Fagerudd toivoo, että potilas motivoituisi ratkaisemaan ongelman omilla, paremmilla valinnoilla. Ensiarvoisen tärkeänä hän pitää liikunnan merkitystä.

– Liikunta laskee verenpainetta, verensokeria ja kolesterolia siinä missä lääkkeetkin. Liikunnalla on hyvin paljon moninaisia terveysvaikutuksia, ja jo vähäisellä liikunnan lisäämisellä on tutkitusti runsaasti positiivisia vaikutuksia.

Fagerudd kannustaakin potilaita keskittymään asiaan ennen kaikkea terveyden näkökulmasta. Hän haluaa auttaa potilasta näkemään uhkakuvien sijaan mahdollisuuksia terveemmästä elämästä.

– Yritän lääkärinä kannustaa ja kertoa esimerkiksi, kuinka keskeinen elin maksa on. Jos maksa voi hyvin, niin ihminen voi hyvin.

Usein motivaatio löytyy, kun potilas ymmärtää, mitä kohonnut verenpaine tai paastoverensokeri sekä kohonneet maksa-arvot tarkoittavat oman terveyden kannalta.

– Moni ymmärtää, että oma tilanne ei ole ollenkaan optimaalinen, jos esimerkiksi veriarvot kuten verensokeri ja kolesteroli ovat pre-diabeettiset. Tällöin ei vielä voida puhua diabeteksesta, mutta suunta on hyvin vahvasti sellainen.

40-vuotiaana Miia Johansson on ymmärtänyt, että terveys on kaikki kaikessa.

Salitreeni on tuonut energiaa

Lokakuussa alkoivat Miia Johanssonin salitreenit, jotka ovat tuoneet energiaa elämään.

– Alussa jouduin todellakin pakottamaan itseni salille aamuisin, mutta siitä tuleva hyvä olo on motivoitunut minua. Herääminen ja salille raahautuminen on koko ajan helpompaa. Olen todellakin koukuttunut siihen hommaan!

Elämäntapamuutoksessa Johanssonia motivoi ennen kaikkea terveys, ja hän on päättänyt saada kolesteroliarvot kuntoon.

– Olen alkanut arvostaa terveyttä vuosi vuodelta enemmän. Se on minulle kaikkein tärkeintä elämässä, 40-vuotias somevaikuttaja kertoo.

Säännöllinen ateriarytmi laittoi aineenvaihduntaan vipinää

Vuoden vaihteessa vahvistui päätös laittaa myös ruokavalio kuntoon. Miia Johanssonin tavoitteena on nyt syödä terveellisesti ja monipuolisesti– ja ennen kaikkea säännöllisesti.

– Pyrin syömään viisi kertaa päivässä ja huolehtimaan siitä, että saan pitkin päivää hyviä raaka-aineita.

Takana on viikon verran kokeilua terveellisemmän syömisen kanssa, ja vaikka alku on ollut haastavaa, on Johansson jo huomannut eron entiseen.

– Luulen, että aineenvaihduntani on lähtenyt oikein kunnolla käyntiin säännöllisen syömisen myötä. Aiemmin saatoin olla päivän syömättä ja vetää illalla ihan jäätävän annoksen ruokaa.

Kysytään vielä sisätautien erikoislääkäri Johan Fageruddilta: miksi epäterveelliset elämäntavat näkyvät toisilla kehossa ylipainona? Ja miksi joku toinen on täysin normaalipainoinen ja kärsii silti huonosta terveydestä?

– Tämä on näitä elämän mysteereitä, joihin vaikuttavat perintötekijöiden lisäksi myös elintavat. Me olemme kaikki yksilöitä, ja meillä on kaikilla hyvin erilaiset lähtökohdat, tämän vuoksi esimerkiksi ikääntyminen näkyy meissä eri tahdilla.