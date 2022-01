Murehtiminen ja ahdistuminen epävarmasta tilanteesta on tuttua myös psykoterapeutti Emilia Kujalalle – näin oloa voi helpottaa

Mielen kääntäminen hyväksynnän tielle - harjoitus

Seuraavan kerran kohdatessasi epävarmuutta kuvittele seisovasi risteyksessä, jossa valittavana on kaksi tietä. Toinen tie, se tuttu ja turvallinen, johtaa varmuuden illuusioon, jonka voi saavuttaa esimerkiksi murehtimalla, tarkistamalla tai varmistelemalla. Toinen tie taas johtaa epävarmuuden hyväksymiseen.

Muistuta itseäsi, että voit itse valita, kumpaa tietä kuljet.

Murehtimisen, tarkistamisen ja varmistelemisen tie on loputon, koska ne eivät pysyvästi poista epävarmuutta. Lisäksi niihin käytetty aika on pois elämästä tässä ja nyt. Epävarmuuden hyväksymisen tie taas on mutkainen ja kivikkoinen, ja se johtaa tuntemattomaan määränpäähän.

Kun käännät mielesi vastustuksesta huolimatta epävarmuuden hyväksymisen tielle, vapautuu energiaa elää elämää, jota haluat elää. Et jää jumiin asioihin, joihin et voi vaikuttaa. Ja kun uusi epävarmuuden hetki taas koittaa, voit palauttaa itsesi risteykseen.

Päätä viisaasti, minkä tien tällä kertaa valitset.