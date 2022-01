Vesa havahtui, kun jopa sukkia oli vaikea saada jalkaan: ”Painoin 120 kiloa ja minulle määrättiin verenpainelääkitys” – näin hän aloitti kuntoilun nollasta

Aloin uida, ostin lenkkarit ja opettelin juoksemaan, Vesa Luhtala kertoo liikuntaherätyksestään.

Vesa Luhtala on yrittäjä. Työ on aina haukannut ison osan hänen arjestaan, joten liikunta ja terveiden elintapojen vaaliminen unohtuivat pariksikymmeneksi vuodeksi.

– Nelisen vuotta sitten heräsin siihen todellisuuteen, etten jaksa tällä menolla enää pitkään. Olin 47-vuotias, painoin 120 kiloa, kun lääkäri määräsi minulle verenpainelääkityksen. Myös kolesteroli oli koholla ja sokeriarvot siinä kakkostyypin diabeteksen rajoilla. Sukkia en saanut jalkaan ilman että piti muutaman kerran puhaltaa.

Tajusin, että nyt pitää tehdä muutakin kuin syödä lääkkeitä. Olin harrastanut kuntoilua viimeksi 20–30-vuotiaana, eli välissä oli parikymmentä vuotta lähestulkoon ilman liikuntaa.

Aloin käydä uimassa. Uin ja uin, ja pidin siitä, sillä uiminen oli tuttu laji nuoruudesta. Onnistuin pudottamaan muutaman kilon. Sitten yksi tuttu tuli sanomaan, että mikset ala harjoitella triathloniin, kun olet noin hyvä uimaan.

Pohjalaista ei tarvitse kahta kertaa yllyttää. Ostin lenkkarit ja lähdin opettelemaan juoksemista. Seuraavana kesänä ostin maantiepyörän.

Kun tuli ”Ui kesäksi kuntoon” -kampanja, uin kuukauden aikana 112 kilometriä, ja minusta tehtiin juttu paikallislehteen. Lupasin haastattelussa, että osallistuisin seuraavana syksynä triathlonin olympiamatkaan. Siitä alkoi harjoittelu, ja olen nyt mennyt puolimatkan kolme kertaa.

Olen kohtuu iso mies edelleen, painan noin 97 kiloa, joten ei tässä mitään huippuaikoja tehdä juoksussa. Puolella matkalla paras aikani on 6.30. Haaveena on pudottaa vielä kymmenen kiloa ja osallistua täysmatkaan. Se on aika kova tavoite, eikä täyttä matkaa kannata tällä painolla lähteä edes yrittämään. Jalat eivät kestäisi.

Vesa tähtää seuraavaksi triathlonin täysmatkaan. Ennen sitä on kuitenkin pudotettava painoa noin 10 kiloa.

Ruokapuoleen en ole juuri tehnyt muutoksia, ja edelleen syön aika epäterveellisesti. No, olen kyllä vähentänyt kovia rasvojen määrää: en käytä voita enää ollenkaan enkä laita juustoa leivälle yhtä paljon kuin ennen. Säännöllinen syöminen ei aina oikein onnistu, kun töissä on kiire. Meikäläisen tapauksessa painon pudottaminen perustuu hemmetinmoiseen liikunnan määrän lisäämiseen.

Normaalisti treenaan 4–8 tuntia viikossa. Liikunta on koukuttavaa ja tempaa mukaansa niin, että lenkille on pakko päästä. Tosin viime aikoina ei lenkkeilylle ole juuri jäänyt aikaa. Välissä oli myös kovia pakkasjaksoja, jolloin ei ollut edes järkeä lähteä juoksentelemaan. Kerran viikossa olen kyllä käynyt uimassa, eikä kunto ole päässyt romahtamaan.

Olen yrittäjä. Meillä on makkaratehdas Ilmajoella, ja elokuussa aloitimme ravintolatoiminnan Seinäjoella. Työpäivät ovat olleen ympäripyöreitä, joulukuussa tein lähes joka päivä 16-tuntisia päiviä ilman taukoja.

Nyt onneksi helpottaa töissä, ja ehtii taas kunnolla treenata.

Liikunta on tuonut paljon hyvää mukanaan. Jaksan nykyään huomattavasti paremmin kuin ennen. Työnteosta en väsy enää ollenkaan. Kun painosta oli pudonnut 10–15 kiloa, sain jättää verenpainelääkityksen kokonaan pois.

Minulla oli kaikki sepelvaltimotaudin riskitekijät, ja kyllä ne varmaan on vieläkin olemassa, mutta nyt olen perusterve. Luulen, että kolesteroliarvotkin ovat parantuneet.