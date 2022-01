Tyttären terävä havainto käynnisti muutokset Tarjan arjessa, ja kilojakin alkoi pudota: ”Saan myös nukuttua tosi hyvin”

Liikunnan ansiosta myös Tarja Knuuttilan ruokavalio meni uusiksi kuin itsestään.

– Kun korona alkoi 16.3.2020 ja siirryttiin etätyöhön, Helsingissä opiskeleva tyttäreni tuli kotiin. Hän katseli, kun istuin tietokoneella kaiket päivät ja illat ja komensi, että nyt ylös, ulos ja lenkille! Yritin vedota, ettei lenkkeily ole minun juttuni. En ollut liikkunut vuosiin, joten pelkkä ajatuskin tuntui raskaalta.

Mutta siitä se muutos alkoi.

Toimin sosiaali- ja terveysalan lehtorina ammattikorkeakoulussa ja olen aina ollut työorientoitunut. Työ ja opiskelu veivät minut niin mennessään, että kaikenlainen liikkuminen jäi.

Kun äitini sairastui, aloin käydä katsomassa häntä päivittäin 8,5 kilometrin päässä kävellen. Jos en jaksanut kävellä takaisin, mies haki autolla.

Mökillä uin paljon. Rupesin myös pyöräilemään, ja vaihtelun vuoksi ostin myös kickbike sport -pyörän, jolla oli hauskaa potkutella. Syksyllä menin kuntoportaillekin, vaikka kärsin pahasta korkeanpaikankammosta. Opettelin kiipeämään viittä porrasta kerralla.

Ruokailutottumukset muuttuivat terveellisemmiksi kuin luonnostaan, kun liikunta alkoi rytmittää elämää. Myös paino on pudonnut.

Keväällä 2020 melkein itkin, kun piti lähteä lenkille. Seuraavana syksynä sitten itkin, jos en päässyt lenkille.

Tänä syksynä tytär totesi, että harjoittelutyyliä olisi hyvä vähän muuttaa ja ehdotti ryhmäliikuntaa. Hänen kanssaan menin ensimmäistä kertaa naisille tarkoitetulle salille, jossa oli niin lämmin vastaanotto ja hyvä tunnelma, että jäin kerrasta koukkuun.

Olen nyt käynyt ryhmäliikuntatunneilla viisi kertaa viikossa. Joulukuussa aloin tehdä kahta harjoitetta kerralla. Ohjaajat ovat niin mukaansatempaavia, että tällainen musiikkikorvatonkin siellä pomppii muiden mukana. Nautin suunnattomasti jopa bodypumpista, vaikken olisi ikinä voinut kuvitella tykkääväni painojen nostamisesta.

Mies on hankkinut minulle kotiin juoksumaton, jota myös olen käyttänyt ahkerasti.

Kuntoilu on tehnyt minulle pelkästään hyvää. Otan asiat paljon rennommin kuin aiemmin, enkä takerru pikkuasioihin. Itsetunto on kohentunut ja stressinsietokyky on ihan toista luokkaa kuin ennen. Saan myös nukuttua tosi hyvin, enkä enää märehdi öisin työasioita tai kanna murheita mukanani.

Liikunnan myötä muuttui myös ruokavalio. Se muuttui ihan vahingossa ja itsestään. Olen aina tykännyt makeista herkuista, mutta nykyään en pysty syömään edes pullaa kahvin kanssa. Se tuntuu liian makealta. Myös karkit ja jopa suklaa ovat jääneet.

Kun liikkuu, on pakko miettiä mitä syö, että jaksaa. Tyttäreni ja vävyt harrastavat urheilua, ja heiltä olen ottanut mallia. He usein kysyvät, muistanko syödä riittävästi. Puolisollani ruokailutottumukset eivät ole muuttuneet, eli hän on edelleen makkara- ja lihamiehiä. Hän on kuitenkin oppinut tuomaan kaupasta ruokaa, josta tykkään.

Vaikka syön tosi paljon, painoni on pudonnut 25 kiloa tänä aikana. Olen ollut aina kehooni tyytyväinen enkä ole harrastanut laihdutuskuureja, mutta nyt kun huomaan muutoksen, tajuan, etten ehkä olekaan ollut aina kovin tyytyväinen.

Ykkösasia on se, että pysyy terveenä. Vanheneminenkin on helpompaa.