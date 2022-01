Krapulaa voi itse lievittää tai jopa pahentaa – 5 vinkkiä

Ihmelääkkeitä krapulaan ei ole keksitty.

Krapula. Kohmelo. Reippaan alkoholinkäytön jälkeinen ikävä tila, jossa voi ilmetä muun muassa väsymystä, päänsärkyä, pahoinvointia, oksentelua, hikoilua, vapinaa ja sydämentykytystä.

Tuntuuko tutulta?

Krapulaoireita ilmenee, kun runsasta alkoholin päivittäistä käyttöä vähentää tai lopettaa sen kokonaan. Tavanomainen krapula on alkoholin kertakäytön jälkeinen vieroitus- tai lopetusoire.

Krapulaa pystyy ainoastaan lievittämään tai ennaltaehkäisemään. Listasimme vinkkejä:

1. Juo riittävästi vettä

Juo alkoholiannoksen jälkeen aina lasillinen vettä. Se vähentää alkoholin määrää veressä ja saat nestettä kehoon.

Alkoholi on diureetti eli se kuivattaa elimistöä. Nestehukka voi lisätä omalta osaltaan krapulaan liittyvää huonoa oloa.

Kun krapula on iskenyt, silloinkin kannattaa juoda kunnolla vettä, kivennäisvettä tai esimerkiksi mehua tai urheilujuomaa. Jos päätä särkee, syy on usein nestehukka.

2. Muista syödä

Krapulaa voi ehkäistä sillä, että ei juo alkoholia aivan tyhjään vatsaan.

Krapulassa ei välttämättä kannata iskeä kiinni kaikkein rasvaisempaan ja raskaaseen pikaruokaan. Se voi houkuttaa, mutta saattaa lisätä huonovointisuutta.

Alkoholinkäytön vähentäminen kannattaa kenelle tahansa. Ainoa varmasti turvallinen raja on nolla annosta.

3. Ota iisisti

Jos kankkunen pääsee iskemään, ota iisisti ja odota, että oireet poistuvat.

Kanuunassa on syytä välttää kovaa fyysistä rasitusta. Keskushermosto on ylikiihtynyt ja elimistösi jo valmiiksi nestehukassa. Verensokeri on matalalla ja verenpaine sekä syke korkeammalla, jolloin on alttiimpi muun muassa rytmihäiriöille.

Alkoholin vaikutuksesta lihakset väsyvät normaalia nopeammin, ja maksimaalista suorituskykyä ei ole edes mahdollista saavuttaa. Kankkusessa ainoa suositeltu liikuntamuoto on kevyt kävely.

Auton rattiinkaan ei kannata mennä, sillä huomiokyky voi olla heikentynyt.

4. Valitse särkylääke viisaasti

Päänsärkyyn auttavat tavanomaiset särkylääkkeet.

Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että alkoholi ja parasetamoli molemmat rasittavat maksaa. Särkylääkkeistä parasetamolia turvallisempi vaihtoehto on tulehduskipulääke, kuten ibuprofeeni.

5. ”Krapularyyppy” ei kannata

Ihmekikkoja krapulan lievittämiseen ei ole.

– Kikkakolmosia ei ole. Parasta olisi jättää kokonaan juomatta. Krapula voi loiventua myös juomalla lisää alkoholia, mikä ei kuitenkaan ole suositeltavaa eikä järkevää, sanoi lääkäri aiemmin jutussamme.

Korjausliikkeet voivat myös johtaa juomisputken jatkumiseen.

Tasoittavat ovat päihdelääkärin mukaan yksi merkki alkoholismin syntymisestä tai ainakin uhkasta ja ne voivat helposti johtaa siihen, että seuraavanakin päivänä juodaan kännit.

Krapulan kesto yksilöllistä

Krapulaoireiden kesto vaihtelee, kuten niiden voimakkuuskin. Tyypillisesti oireet väistyvät muutamissa tunneissa, mutta voivat rankan ryyppäämisen jälkeen kestää parikin vuorokautta.

Oireilu riippuu muun muassa nautitun alkoholin määrästä ja ihmisestä itsestään. Krapulat voivat pahentua esimerkiksi ikääntymisen myötä.

Aminohappo l-kysteiinin on havaittu tutkimuksessa vähentävän krapulaoireita. L-kysteiiniä myydään ravintolisänä tavallisissa luontaistuotekaupoissa, apteekeissa ja hyvin varustelluista ruokakaupoista.

